Yıldıztepe Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Çankırı Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Yıldıztepe Kayak Merkezi; Karadeniz'de bulunan Çankırı ile Kastamonu arasında yer almaktadır. Kayak merkezi; Çankırı şehir sınırları içerisinde olup Ilgaz Dağları'nın güneyinde bulunur.



Yıldıztepe Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Yıldıztepe Kayak Merkezi; kış mevsiminin gelmesiyle beraber hizmet vermeye başlamıştır. Bilhassa kış mevsiminde en fazla kar yağışı olan aylarda, bu durumun en üst seviyeye ulaştığı söylenebilir. Bununla beraber Yıldıztepe Kayak Merkezi, kayak merkezleri içerisinde çokça tercih edilen merkezler içerisinde bulunmaktadır.



Yıldıztepe Kayak Merkezi; pek çok merkezle yakın olmasından ötürü yoğun bir şekilde tercih edilen yerlerden birisi olmaktadır. Bilhassa doğal manzarasıyla yalnızca kayak adına değil, kafa dinlemek adına da oldukça iyi mekanlardan birisidir. Bunun dışında ormanlarının çok olması sayesinde sinüzit ve astım hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.



Yıldıztepe Kayak Merkezi Nerede?



Yıldıztepe Kayak Merkezi; Ilgaz Dağı'nda yer alan doğal bir kayak pisti şeklinde olmuştur. Kayak merkezinin Çankırı'da yer aldığı söylenebilir. Ülkenin kuzeyinde yer aldığından ötürü bol kar yağışıyla karşılaşılması kesindir. Bilhassa nemli havadan ötürü senenin önemli bir bölümü buzlarını ve karlarını erimemiş biçimde geçirmektedir.



Hem konumu hem de ulaşım olanakları sebebiyle, Çankırı şehrine ekonomik bakımdan olumlu yönde etki etmiştir. Ilgaz Dağları'na ulaşımın sağlanması adına pek çok onarım işlemleri yapılmıştır. Bunun sayesinde merkezin önemi, seneler içerisinde giderek artmıştır.



Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?



Yıldıztepe Kayak Merkezi; konumu itibarıyla Ilgaz Dağları'nda olup, Çankırı şehrinde yer almaktadır. Ancak konumu sayesinde Kastamonu'ya yakın olup, Kastamonu üzerinden de ulaşmak kesindir. Turistlerin önemli bir bölümü, bu kayak merkezine kara yoluyla ulaşmaktadır. Kara yolu ulaşımının sırasında herhangi bir aksaklık ile karşılaşılmaması adına Çankırı Belediyesi devamlı çalışmaktadır.



Bir başka ulaşım yolu şeklinde hava yolu kullanılır. Ancak gelişler sırasında hava koşullarının göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. Çankırı il merkezine servis ve otobüs olanakları sayesinde tesise ulaşım olanağı vardır. Uzun süre yolculuk etmemenin yararı sayesinde yerli halkın da kayak merkezini oldukça sık bir şekilde ziyaret etmektedir.



Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne gidebilmek adına Çankırı ve Kastamonu yolundan dört kilometre kadar içerisine girmek gerekir. Giriş sırasında yer alan yolların hepsi buzlanma karşıtı kimyasallar ve asfalt ile onarılmıştır. Bilhassa zirveye ulaşım adına teleferik ulaşım aracı şeklinde kullanılmaktadır.



Çankırı Kayak Merkezi Ücreti



Çankırı Ilgaz Dağlarında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi; 1 günlük sınırsız kayak ücreti 60 Lira, tek çıkış ücretiyse 15 Lira olarak belirlenmiştir. Kayak merkezinde verilen özel ders ücretleri 100- 1600 Lira arasında farklılık göstermektedir.



Yıldıztepe Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları



Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin fiyatları sabit fiyatlar olup, özel konaklama olanakları verilmektedir. Bunun dışında; üç yıldızlı ve beş yıldızlı otel olanakları sayesinde her bütçeye ve her cebe uygun konaklama olanağı sağlanır.



Konaklamak adına kullanılan otellerin oldukça farklı fiyatlara sahip olduğu belirtilebilir. Örnek olarak; yılbaşı adına özel günler için kiralanan oda fiyatları çok yüksektir. Bu yüzden önceden rezervasyon yaptırmak da önemli fayda bulunur. Bunun dışında üç yıldızlı ya da beş yıldızlı otellerin fiyatları farklılık göstermektedir. Fiyatlandırma gecelik yapılmaktadır.



Oteller; kalabalık durumlarda belli bir oranda indirim yapmaktadırlar. Bunun dışında kapalı salon açık büfe, açık hava büfeleri gibi olanaklar bulunur. Bu özelliklerinden ötürü oteller, ziyaretçilerine oldukça lezzetli tatları ve son derece doyurucu lezzetleri sunmaktadırlar. Yıldıztepe Kayak Merkezi otel ve konaklama fiyatlarının genel olarak 150 Liradan başlayıp arttığını belirtmek mümkündür.