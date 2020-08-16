Yıldızların altında… Gökyüzünü izleyebileceğiniz 10 muhteşem nokta

JÜRİ

Can Fırat Turcan / Astrofotoğrafçı

Ethem Derman / Astrofotoğrafçı

Korhan Yelkenci / İstanbul Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi

Mehmet Ergün / Astrofotoğrafçı

Mustafa Aydın / Astrofotoğrafçı

Okan Bozat / Astrofotoğrafçı

Selçuk Topal / Astrofizikçi

Sinan Aliş / İstanbul Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi

Sinan Kunter / Seyahat programcısı

Zafer Emecan / Astronom





1- Kızıl gezegen GİBİ...

Kızıl Vadi, Kapadokya

Bir milli park olan Kızıl Vadi, Kapadokya’ya gezmeye gidenlerin mutlaka uğradığı, günbatımını izlemek için en güzel manzaraya sahip yerlerden biri. Sinan Kunter’e göre: “Güneş ufuktan kaybolup hava kararınca, sırtınızı yaslayın ve kafanızı geriye verip gökyüzüne bakın… Parlayan yıldızlar ve gezegenler arasında Mars’ı seçebilir misiniz bilemiyorum ama dünyada Mars’a benzeyen bir yer görmek için Kapadokya Kızıl Vadi en ilginç seçeneklerden biri.”









2- Ulusal gözlemevi burada

Saklıkent, Antalya

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin de bulunduğu 2 bin metredeki Saklıkent, Türkiye’nin en iyi gözlem açısına sahip noktalardan biri. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenlikleri burada yapılıyor. Sinan Aliş “Genişleyen Antalya doğu ufkunda bir miktar aydınlık yaratıyor ama genel olarak karanlık ve gökyüzü gözlemine uygun” diyor.



3- En karanlık nokta

Yenişarbademli Melikler Yaylası, Isparta

Bölgenin en önemli özelliklerinden biri, Türkiye’nin ölçülen en karanlık noktalarından olması… Selçuk Topal’a göre, “Dedegöl Dağı’nın yamacında, kampçılara harika doğasıyla gün içinde birçok uğraş, geceleri de muhteşem bir gökyüzü sunan, gözlem ve fotoğraf için çok iyi bir nokta.”



4- Samanyolu için ideal

Assos, Çanakkale

Çanakkale Ayvacık’ın güneyinde, Behramkale Köyü’ndeki antik kenti Can Rıfat Turcan öneriyor. Turcan “Tarihi kalıntılar eşliğinde, tamamen açık, denize denk gelen güney gökyüzü sayesinde özellikle Samanyolu çekimleri için çok iyi bir gözlem noktası” diyor.



5- Fotojenik bir alan

Frig Vadisi, Afyon

Eskişehir, Kütahya ve Afyon’a yayılmış olan Frig Vadisi’nde, Frigya medeniyetinden izler taşıyan tarihi kalıntıları ve antik eserleri de görebilirsiniz. Çok büyük bir alanı kapladığı için ışık kirliliğinden uzak kalabilmiş, bu sayede gökyüzünü izlemeye oldukça iyi bir ortam sunuyor. Ayrıca fotoğraf çekimi için birçok güzel tarihi yapıya sahip.









6- Oksijen deposu

Kızıldağ Milli Parkı, Isparta

Şarkikaraağaç’taki milli park mavi sedir ağaçlarıyla biliniyor. Okan Bozat “Oksijen bakımından Türkiye’nin en zengin bölgesi olan Kızıldağ, karanlık gökyüzüyle de ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor” diyor.



7- Pansiyonlara göz atın

Bafa Gölü, Aydın

Söke’den veya Milas’tan ulaşımı çok kolay. Çevresinde konaklama ve yemek yeme imkânları oldukça fazla. Sinan Aliş’in önerisi: “Bafa Gölü çevresindeki pansiyonlarda konaklayıp karanlık kısımlarda gözlem yapabilirsiniz. Gölün ortasındaki

adalar da etkileyici.”









8- Tarihle iç içe

İvriz, Konya

Halkapınar’a bağlı ve arkeolojik sit alanı özelliği taşıyan bölge, geç Hititler dönemine ait kabartmaların bulunduğu, aynı zamanda bir mesire alanı. Mustafa Aydın’a göre: “Tarihi ve doğal güzellikleri çok, ışık kirliliği oldukça az. Etkileyici bir atmosferde gökyüzünü izlemek isteyenler için ideal.”



9- Deniz kenarında izleyin

Kilyos, İstanbul

Kilyos’taki sahil boyunca kamp alanları gökyüzünü izlemeniz ve fotoğraflayabilmeniz için uygun. Korhan Yelkenci öneriyor: “Gökyüzü gözlemi yapabilmek için ışık kirliliğinden uzak, atmosfer etkilerinden arınmış yüksek yerler daha iyidir ancak, kıyı şeritleri veya yaylalar da gözlem için uygundur.”









10- Yerleşimlerden uzak

Bolkar Dağları, Karaman

Türkiye’nin en karanlık noktalarından biri olan Bolkar Dağları, Konya, Niğde ve Mersin illerine yayılmış, tektonik bir dağ sırası... Yakınlarında yerleşim yok, karanlık seviyesi çok iyi. Selçuk Topal’ın önerisi: “Özellikle Cehennem Deresi Milli Parkı harika bir gökyüzü deneyimi sunuyor.”