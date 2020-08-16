Yıldızların altında… Gökyüzünü izleyebileceğiniz 10 muhteşem nokta
Yılın en görkemli meteor yağmuru olan ‘Perseid’ geçen salı günü başladı ve 20 Ağustos’a kadar da sürecek... Şehirlerin ışık kirliliğinden uzak, gökyüzünün bulutsuz ve berrak olduğu yerleri tercih ederek bu görsel şöleni izleyebilirsiniz. Alanlarında uzman isimlere gökyüzü olaylarını izleyebileceğimiz en güzel noktaları sorduk.
JÜRİ
Can Fırat Turcan / Astrofotoğrafçı
Ethem Derman / Astrofotoğrafçı
Korhan Yelkenci / İstanbul Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi
Mehmet Ergün / Astrofotoğrafçı
Mustafa Aydın / Astrofotoğrafçı
Okan Bozat / Astrofotoğrafçı
Selçuk Topal / Astrofizikçi
Sinan Aliş / İstanbul Üni. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi
Sinan Kunter / Seyahat programcısı
Zafer Emecan / Astronom
1- Kızıl gezegen GİBİ...
Kızıl Vadi, Kapadokya
Bir milli park olan Kızıl Vadi, Kapadokya’ya gezmeye gidenlerin mutlaka uğradığı, günbatımını izlemek için en güzel manzaraya sahip yerlerden biri. Sinan Kunter’e göre: “Güneş ufuktan kaybolup hava kararınca, sırtınızı yaslayın ve kafanızı geriye verip gökyüzüne bakın… Parlayan yıldızlar ve gezegenler arasında Mars’ı seçebilir misiniz bilemiyorum ama dünyada Mars’a benzeyen bir yer görmek için Kapadokya Kızıl Vadi en ilginç seçeneklerden biri.”
2- Ulusal gözlemevi burada
Saklıkent, Antalya
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin de bulunduğu 2 bin metredeki Saklıkent, Türkiye’nin en iyi gözlem açısına sahip noktalardan biri. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenlikleri burada yapılıyor. Sinan Aliş “Genişleyen Antalya doğu ufkunda bir miktar aydınlık yaratıyor ama genel olarak karanlık ve gökyüzü gözlemine uygun” diyor.
3- En karanlık nokta
Yenişarbademli Melikler Yaylası, Isparta
Bölgenin en önemli özelliklerinden biri, Türkiye’nin ölçülen en karanlık noktalarından olması… Selçuk Topal’a göre, “Dedegöl Dağı’nın yamacında, kampçılara harika doğasıyla gün içinde birçok uğraş, geceleri de muhteşem bir gökyüzü sunan, gözlem ve fotoğraf için çok iyi bir nokta.”
4- Samanyolu için ideal
Assos, Çanakkale
Çanakkale Ayvacık’ın güneyinde, Behramkale Köyü’ndeki antik kenti Can Rıfat Turcan öneriyor. Turcan “Tarihi kalıntılar eşliğinde, tamamen açık, denize denk gelen güney gökyüzü sayesinde özellikle Samanyolu çekimleri için çok iyi bir gözlem noktası” diyor.
5- Fotojenik bir alan
Frig Vadisi, Afyon
Eskişehir, Kütahya ve Afyon’a yayılmış olan Frig Vadisi’nde, Frigya medeniyetinden izler taşıyan tarihi kalıntıları ve antik eserleri de görebilirsiniz. Çok büyük bir alanı kapladığı için ışık kirliliğinden uzak kalabilmiş, bu sayede gökyüzünü izlemeye oldukça iyi bir ortam sunuyor. Ayrıca fotoğraf çekimi için birçok güzel tarihi yapıya sahip.
6- Oksijen deposu
Kızıldağ Milli Parkı, Isparta
Şarkikaraağaç’taki milli park mavi sedir ağaçlarıyla biliniyor. Okan Bozat “Oksijen bakımından Türkiye’nin en zengin bölgesi olan Kızıldağ, karanlık gökyüzüyle de ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor” diyor.
7- Pansiyonlara göz atın
Bafa Gölü, Aydın
Söke’den veya Milas’tan ulaşımı çok kolay. Çevresinde konaklama ve yemek yeme imkânları oldukça fazla. Sinan Aliş’in önerisi: “Bafa Gölü çevresindeki pansiyonlarda konaklayıp karanlık kısımlarda gözlem yapabilirsiniz. Gölün ortasındaki
adalar da etkileyici.”
8- Tarihle iç içe
İvriz, Konya
Halkapınar’a bağlı ve arkeolojik sit alanı özelliği taşıyan bölge, geç Hititler dönemine ait kabartmaların bulunduğu, aynı zamanda bir mesire alanı. Mustafa Aydın’a göre: “Tarihi ve doğal güzellikleri çok, ışık kirliliği oldukça az. Etkileyici bir atmosferde gökyüzünü izlemek isteyenler için ideal.”
9- Deniz kenarında izleyin
Kilyos, İstanbul
Kilyos’taki sahil boyunca kamp alanları gökyüzünü izlemeniz ve fotoğraflayabilmeniz için uygun. Korhan Yelkenci öneriyor: “Gökyüzü gözlemi yapabilmek için ışık kirliliğinden uzak, atmosfer etkilerinden arınmış yüksek yerler daha iyidir ancak, kıyı şeritleri veya yaylalar da gözlem için uygundur.”
10- Yerleşimlerden uzak
Bolkar Dağları, Karaman
Türkiye’nin en karanlık noktalarından biri olan Bolkar Dağları, Konya, Niğde ve Mersin illerine yayılmış, tektonik bir dağ sırası... Yakınlarında yerleşim yok, karanlık seviyesi çok iyi. Selçuk Topal’ın önerisi: “Özellikle Cehennem Deresi Milli Parkı harika bir gökyüzü deneyimi sunuyor.”
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