Yıldız Sarayı Nerede? Yıldız Sarayı Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Yıldız Sarayı ülkemizde bulunan en önemli tarihi saraylardan biridir.

Yıldız Sarayı Nerede?

Yıldız Sarayı İstanbul'da yer alan bir saraydır. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunur.

Yıldız Sarayı Tarihi

Yıldız Sarayı Osmanlı imparatorluğu zamanında 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan tarafından yaptırılmıştır. Yıldız Sarayı Osmanlı imparatorluğu Abdülhamit zamanında ise imparatorluğun genel ana binası olarak kullanılmıştır. Saray Osmanlı padişahları tarafından çeşitli dönemlerde değiştirilmiş ve yeni bölgeleri eklenmiştir. 2. Mahmud tarafından Yıldız Sarayı içerisine bir köşk 1835 yıllarında inşa ettirilmiştir. Sultan Abdülmecid zamanında ise annesi için bir köşk daha yine Yıldız Sarayı içine inşa ettirilmiştir. Sultan Abdülmecid döneminde yapılan en önemli köşk ise Büyük Mabeyn köşküdür.

Tarihte yer alan Türk Rus savaşları ve Türk Yunan savaşları Yıldız Sarayı'nda idare edilmiş ve savaş stratejisi bu sarayda belirlenmiştir.

Yıldız Sarayı Özellikleri

- Yıldız Sarayı köşk ve kasırlardan meydana gelen bir saraydır.

- İçerisinde, Büyük Mabeyn köşkü, Malta ve çadır köşkleri yer almaktadır.

- Harem binaları, Cariye dairesi, marangozlar, eczaneler, tamirhaneler, kilithane, çini atölyesi, Yıldız camii sarayın içerisinde yer alan yapılardandır.

- Saray içerisinde Yıldız Sarayı saat kulesi ve imparatorluk porselen üretme evi yer almaktadır.

- Osmanlı imparatorluğunun son sarayıdır.

- İçerisinde toplam dokuz adet yapı bulunmaktadır.

- Dokuz tane yapının bir araya gelmesi ile oluşmaktadır.

Yıldız Sarayı Hakkında Bilgi

Yıldız Sarayı Osmanlı devletinin son saray eseridir. İçerisinde pek çok yapı bulunmaktadır. Toplam 9 yapının ortaya çıkması ile bir araya gelmektedir. Yapımına 17. yüzyılda başlanmıştır ve 19. yüzyılda tamamlanmıştır. Yıldız Sarayı'nın en önemli özelliği ise farklı Osmanlı padişahları döneminde inşa edilmiş bir yapıdır. Günümüzde Yıldız Sarayı'na ziyaret etmek sarayın bütün yerlerini orijinalliği ile gezmek mümkündür.

Yıldız Sarayı içerisinde yer alan Yıldız Sarayı Bahçesi, İstanbul'un en düzenli şekilde inşa edilmiş yapısıdır. Yıldız Sarayı'nda yer alan Büyük Mabeyn köşkü en ünlü köşklerden biridir. Yıldız Sarayı'na giriş için 4 tane kapı bulunur. O kapıların bir geçidi de Yıldız Sarayı'nda yer almaktadır. Yıldız Sarayı'nda aynı zamanda bir adette Çit Kasrı'da bulunmaktadır. Çit Kasrı Büyük Mabeyn köşkünde yer alır.