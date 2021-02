Yıldız Korusu Nerede Ve Nasıl Gidilir? Yıldız Korusu Tarihi, Giriş Ve Kahvaltı Ücreti Hakkında Bilgi

Yıldız Parkı'na geldiğiniz zaman Malta Köşkü, Çadır Köşkü ve kır kahvesinde huzurlu bir yeme içme molası verebilirsiniz. Burada ağaçlar arasında zıplayan sincaplara rastlayabilir ve gölet etrafında Yıldız Parkı'nın muhteşem güzelliğinin tadını çıkarabilirsiniz.



Yıldız Parkı Korusu Hakkında Bilgi



Yıldız Parkı Korusu'nda hafta sonu sevdiklerinizle birlikte son derece keyifli bir açık büfe kahvaltı edebilirsiniz. Malta Köşkü ve Çadır Köşkü'nde serpme kahvaltı ya da açık büfe kahvaltı seçeneklerinden birisini tercih edebilirsiniz. Her iki köşkte de hafta içi serpme kahvaltı kişi başı 32.5 TL, hafta sonu açık büfe kahvaltı ise kişi başı 42.5 TL karşılığında ziyaretçilere sunuluyor. Aynı zamanda Kır Kahvesinde hafta içi ve hafta sonu günün her saatinde taze ve lezzetli gözlemeler yiyebilirsiniz. Bölgede gözleme fiyatları ise, 10-13 TL arasında değişiyor.



Yıldız Parkı Korusu Nerede?



Yıldız Parkı korusu, Beşiktaş'ta Çırağan Sarayının sırtlarında yer alıyor. Yıldız Parkı Korusu, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne kadar uzanan oldukça geniş bir alana yayılıyor. Bu sayede Yıldız Parkı’na hem Beşiktaş Ortaköy yolu üzerinde bulunan Çırağan Sarayı’nın karşısından, hem de Balmumcu’dan Ortaköy’e doğru ilerleyen Palanga Caddesi üzerinden giriş yapılabiliyor.



Yıldız Parkı Korusu'na Nasıl Gidilir?



Yıldız Parkı Korusu'na gidebilmek için Beşiktaş'a kadar yürüyerek Beşiktaş'tan da Ortaköy'e doğru giden belediye otobüslerine giden belediye otobüslerine binebilirsiniz. Buraya ulaşım oldukça kolaydır. Çırağan Sarayı yolundan asırlık çınar ağaçlarının arasından bölgeye keyifle yürüyerek ulaşabilirsiniz. Şahsi aracı ile Yıldız Korusu'na gelecek olanlar Beşiktaş merkezden Balmumcu'ya çıkarken Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Yıldız Parkı tabelalarını takip ederek bölgeye rahatlıkla ulaşım sağlayabilirler.



Yıldız Parkı Korusu Tarihi



Yıldız Parkı Korusu, 1600'lü yıllarda buraya gelen Kazancıoğlu Ailesi sayesinde Kazancıoğlu Bahçesi ismi ile biliniyordu. IV. Murat, burayı kızına hediye etmek için satın aldı. Yıldız Korusu, mitolojik hikayelerde Pan'ın İstanbul'da flütü çaldığı yer olarak da biliniyor. Çırağan Sarayı'nın arka bahçesi Lale Devrinde eğlence merkezi ve Cumhuriyet Dönemi'nde bir dönem gazino olarak kullanıldı. 1994 yılında sona eren sözleşme ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin insiyatifinde halkın kullanımına açılmıştır.



Yıldız Korusu Giriş Ücreti



Yıldız Parkı Korusu'na giriş ücreti bulunmuyor. Ama aracınız ile parka girecek olursanız İspark'ın aldığı günlük otopark ücretini vermeniz gerekiyor.



Yıldız Korusu Kahvaltı Ücreti



Yıldız Parkı, İstanbul'un orta noktasında yer alıyor. Şehrin trafiğinden, kaosundan, stresinden ve trafik yoğunluğundan uzakta sevdikleriniz ile güzel vakit geçirebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz bu park, enfes kahvaltıları ile dikkat çekiyor. Boğaza karşı güzel bir kahvaltı etmek istiyorsanız hafta sonu yer bulma sıkıntısı çekmemek için erken saatlerde Yıldız Korusu'na gelmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kır kahvesi içinde yapılan lezzetli gözlemelerin tadına bakabilir ve gün boyu, huzurlu bir vakit geçirebilirsiniz. Kır kahvesinde günün her saati yapılan lezzetli gözlemelerin fiyatı ise, 10 - 13 TL arasında değişiyor.



Malta Köşkü Kahvaltısı Fiyatları ve Hizmet Saatleri - 2020



Hafta İçi (09:00-14:00) Kahvaltı Menüsü: 32,50

Hafta Sonu (09:13:30) Açık Büfe Kahvaltı: 42,50



Çadırlı Köşk Kahvaltısı Fiyatları ve Hizmet Saatleri - 2020



Hafta İçi (09:00-14:00) Kahvaltı Menüsü: 32,50

Hafta Sonu (09:13:30) Açık Büfe Kahvaltı: 42,50