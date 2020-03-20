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Yıldız Dağları kış ve ilkbaharı andıran görüntüsüyle büyülüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 20.03.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Yıldız Dağları kış ve ilkbaharı andıran görüntüsüyle büyülüyor

Türkiye'nin metrekareye en fazla ağaç düşen yerlerinden olan Istranca Ormanlarını da içerisinde barındıran Yıldız Dağları, mart ayındaki kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

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Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarına ev sahipliği yapan Yıldız Dağları, kar yağışıyla yeniden beyaza bürünürken, eteklerinde ise ilkbaharı andıran görüntüler oluştu.

Yıldız Dağları kış ve ilkbaharı andıran görüntüsüyle büyülüyor


Türkiye'nin metrekareye en fazla ağaç düşen yerlerinden olan Istranca Ormanlarını da içerisinde barındıran Yıldız Dağlarında iki gün önce kar yağışı etkili oldu. Kış ve ilkbahar mevsimlerinin bir arada yaşandığı bölgede hava sıcaklığı Yıldız Dağları'nda sıfırın altında 1 derece ölçülürken, Istranca Ormanlarında sıcaklık 8 dereceye kadar yükseliyor.

Yıldız Dağları kış ve ilkbaharı andıran görüntüsüyle büyülüyor


Küçükbaş hayvanlar da ormanda çiçekler arasında otluyor. Bölgede iki mevsime tanıklık edenler, cep telefonları ve amatör kameraları ile anı ölümsüzleştiriyor. İçerisinde birçok güzelliği barındıran ormanlar, kar yağışı ile coşan derelerin ve kuşların yankılanan sesleri ile insana ayrı bir huzur veriyor.

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