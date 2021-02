Yıldırım Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Yıldırım Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Yıldırım Medresesi, Yıldırım Külliyesi içerisinde bulunan kıymetli bir tarihi yapıdır. 1399 yılında ismini aldığı Osmanlı Padişahlarından Yıldırım Bayezıd tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı, açık revaklı, avlulu ve kubbeli dershaneli medrese tipine haizdir. Göz alıcı eser, dönemin mimarisi hakkında önemli bilgiler vermekte ve bu döneme özgü mimari özellikleri en güzel şekilde yansıtmaktadır. Osmanlı dönemine ait tarihi eserleri merak ederek yakından görmek isteyenlerin mutlaka ziyaret etmeleri gereken bir medresedir.



Yıldırım Medresesi Nerede?



Yıldırım Medresesi, ülkemizin tarihi ve kültürel dokusu ile her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan, yazın ayrı kışın ise Uludağ Kayak Merkezi başta olmak üzere kış turizm potansiyeli yüksek bir ili olan Bursa'nın sınırları içerisindedir. Bursa'ya gelenler Yıldırım Medresesi'ni gezip görmeyi planlıyorlarsa Yıldırım ilçesine gitmeleri gerekiyor.



Yıldırım Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Yıldırım Medresesi, Yıldırım ilçesinde Yıldırım Caddesi, 3. Amaç Sokakta yer alıyor. Bu açıdan Yıldırım Medresesi'ne gitmeyi düşünenler Yıldırım Caddesi'ne Eğitim Caddesi ve Ankara Yolundan geçen otobüslerle kolaylıkla ve kısa sürede ulaşım sağlayabilirler. Özel araçlar, taksi ve hatta araç kiralama seçeneklerinden biri değerlendirilerek de medreseye rahatlıkla ulaşılabilir.



Yıldırım Medresesi Tarihi



Yıldırım Medresesi tarihi ile de merak uyandıran tarihi yapılar arasında yerini alıyor. Dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırılan Yıldırım Medresesi, Yıldırım Külliyesinin içerisinde bulunmaktadır. Yıldırım Beyazıd, şehrin doğu kesiminde cami, medrese, imaret, darüşşifa ve misafirhaneden oluşan bir külliye inşa ettirmiştir. Bu külliyede bulunan en değerli yapılardan biri de bahsedildiği üzere Yıldırım Medresesi olup bu medreseden çok değerli talebeler yetişerek insanlığa hizmet etmişlerdir.



Yıldırım Beyazıd, ayrıca şehrin içinde inşa ettirdiği Ulu Cami, Vaiziye Medresesi ve Ebu İshak Kazeruni adına bir zaviye ile şehirdeki dini ve kültürel yaşama büyük bir canlılık kazandırmayı başarmıştır. Bursa'nın değeri ölçülemeyen tarihi yapılarından biri olan Yıldırım Medresesi, caminin kuzeybatısında yer almaktadır. Medresenin iç yapısına bir göz atıldığında 20 öğrenci odası ile bir büyük dershaneden meydana geldiği görülmektedir. 1640, 1649, 1671, 1825 ve 1948 yıllarında onarım yapılan medrese günümüzde dispanser olarak faaliyet göstermektedir.



Yıldırım Medresesi Özellikleri Hakkında Bilgi



Yıldırım Medresesi'nin diğer medreselerden ayıran ve en önemli özelliklerinin başında önü kapalı ilk Osmanlı medresesi olması gelmektedir. Duvarları taş ve tuğla ile örülen bu kıymetli medresenin dikdörtgen avlusunu üç taraftan saran revaklarının arka tarafında odalar bulunmaktadır. Giriş bölümünün tam karşısında duran dershanenin üzeri büyük bir kubbe ile örtülüdür. Bu dershane, 8,65x8,86 metre ebatlarına sahiptir. Buna ilaveten Bursa'da bulunan diğer tüm medreselerinde niteliklerini bünyesinde taşımaktadır



Yıldırım Medresesi'nde revakların arkasında yer alan yirmi odanın üzerleri ise uzunlamasına olarak tonozla çevrilmiştir. Her odanın birer tane penceresi vardır. Köşelerdeki odaların pencere sayısı ikidir. Bununla birlikte her odada iki niş ve bir ocak mevcuttur. Giriş kısmının iki tarafında tonozla örtülü olan hocalara ait odalar göze çarpmaktadır. Giriş cephesinin taş, diğer bölümlerin ise tuğlalar ile süslenmesi, o dönemde taş süslemelerinin oldukça ön planda olduğunu gözler önüne sermektedir.