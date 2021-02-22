Yılan Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Yılan Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Bu ada yılanların adası olarak da bilinmektedir. Adaya insanların girmesi ise devlet tarafından yasaklanmıştır. Sao Paulo şehrine yaklaşık 144 km uzakta yer alan ada 430 bin m2 bir alanda bulunmaktadır.

Yılan Adası Hakkında Bilgi

Bu adada 1 m2 başına yaklaşık olarak 5 yılan düşmektedir. Yani adada gerçekten çok fazla yılan vardır. Bunun yanında adada yaşayan yılan türlerinin hepsi de oldukça zehirlidir.

Adanın orijinal adı Ilha de Quimada Grande Adasıdır. Adada pek çok Bothrops insularis türü yılanlar yaşamaktadır. Bu tür yalnızca bu adada yaşayan zehirli bir çukur engerek türü olma özelliğine sahiptir.

Adada yaşayan yılanların uzunluğu yaklaşık olarak 50 ile 70 cm arasında olmaktadır. Bunun yanında bu adada yaşayan Bothrops yılanları Brezilya'daki yılan ölümlerinin %90'ının sebebi olmaktadır.

Adada çok fazla yılan olması sebebi ile araştırmacılar sürekli yılanları araştırmak amacı ile adaya gelmektedir. Önceleri ise adada ölmüş bir balıkçı da bulunmuştur.

Yılan Adası Tarihi

Yılan Adası, Brezilya'nın Sao Paulo şehri açıklarında yer alır. Bu ada Atlas Okyanusunda bulunur. Adada 4000 üzerinde zehirli çıngıraklı yılan türleri bulunmaktadır.

Yılan Adası Dünya'daki en zehirli bölgelerden biri olarak kabul edilir. Bu adaya 1920 yılından bu yana girişler engellenmiştir.

Yılan Adası Nerede?

Yılan Adası Brezily'da bulunan Sao Paulo eyaletine bağlı bir adadır. Bu ada Atlas Okyanusunda bulunmaktadır.

Yılan Adasına Nasıl Gidilir?

Yılan Adasına halkın girmesi yasaktır. Yalnızca yılanlar ile ilgili araştırmalar yapacak kişiler girebilmektedir. Bu adada Dünya'nın en zehirli yılanı olan Altın Mızrak Başlı Engerek Yılanı yaşamaktadır. 1909 yılında adaya bir deniz feneri inşa edilmiştir. Fenerin bekçisi ise bu adada yaşayan tek insan olmaktadır.

Yılan Adası Gezilecek Yerler

yılan Adası adından da anlaşılacağı üzere çok tehlikeli yılanlar ile kaplıdır. Bu sebeple halkın adaya girmesi yasaktır. Ada adeta yılanların evi konumunda olduğu için burada gezilecek yer bulunmamaktadır.

Yılan Adası Konaklama Şartları

Yılan adasına girişlerin yasak olması sebebi ile konaklama imkanı da bulunmamaktadır.

Yılan Adası Özellikleri

yılan Adası Atlantik denizinde de bulunmaktadır. Yağmur ormanları ile çevrili olması nedeni ile dışarıdan bakıldığında oldukça güzel bir görünüme sahiptir. Ada yaklaşık 110 dönüm kadardır. Yani küçük bir ada olduğunu söylenebilir.

Bu ada Brezilya'dan yalnızca birkaç mil uzakta bulunur. Yılan Adasında yılanların yanında bir de bir deniz feneri bulunur. Bu fenerin yılda bir kere bakımı da yapılmaktadır. Tüm bunların dışında adada herhangi bir yaşam yoktur.

Yılan Adasında 1909 ile 1920 yıllarında bazı insanların yaşadığına dair çeşitli efsaneler halk arasında anlatılmaktadır. Adada altın engerek isimli bir yılan türü yaşamaktadır. Altın engerek isimli yılanın buraya anakaradan geldiği ve burada değişime uğradığı düşünülür.

Ada oldukça zehirli yılan türlerini barındırmaktadır. Bu sebeple halkın adaya girmesi yasaktır. Adaya gitmek isteyen biri olduğu zaman ordu tarafından adanın 100 metre uzağına bırakır. Bunun yanında adayı ziyaret etmek isteyen kişinin yanında bir doktor bulunması zorunluluğu da vardır.

Adaya gitmenin tek yolu bir tür deniz kuşunun yuvasını inşa ettiği kayalığa tırmanmaktır. Bu kayaya tırmanmak da oldukça tehlikelidir. Çünkü aşağıya düşmeniz halinde anında yılanlar tarafından sokulabilirsiniz. Altın engerek yılanının sarımsı bir rengi vardır. Boyları ise 1 metreye kadar uzayabilmektedir.