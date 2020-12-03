Yıkılmak üzereydi şimdi ise cazibe merkezi oldu

Samsun'da bir asırdan fazla süredir tütün fabrikası olarak hizmet veren tarihi yapı restore edilerek cazibe merkezi haline geldi.Osmanlı döneminde 1887 yılında inşa edilen yapı, 1997 yılına kadar tütün fabrikası olarak kullanıldı. 20 yıl atıl vaziyette kalan tarihi yapı örnek bir kentsel yenileme projesi kapsamında ele alınarak aslına uygun restore edildi ve 2012 yılında alışveriş merkezi olarak açıldı.Anadolu mimarisinin tipik özelliklerinden iç avluları ile çok geniş bir meydana sahip 6 bloktan oluşan fabrika ve depolarının restorasyonunun ardından alışveriş merkezine dönüştürülen tarihi yapıda yerli ve yabancı markalara ait 45 mağaza yer alıyor ve bin kişiye istihdam sağlanıyor.









Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi yapı, kente kattığı estetiğin yanı sıra ekonomik ve sosyal hayata kazandırdıklarıyla da öne çıkıyor.İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle tarihi bir mekanın yeniden hayata ve ekonomiye kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.İpekdal, Samsun'un dünya tütün ticaretinin ve üretiminin merkezlerinden biri olduğunu, tütün fabrikasının da kentin tarihi ve kültüründe önemli bir yeri barındırdığını hatırlatarak, tarihi yapının restorasyonunun ardından kentin buluşma noktası haline geldiğine dikkati çekti.Adnan İpekdal, "Kültür varlıklarımızı korumak, restorasyonunu yapmak, hayata kazandırmak önemlidir." dedi.



"Tarihi yapı sanat ve estetik yönünden ön plana çıkıyor"



Samsun'un Karadeniz'in en büyük şehri olduğunu vurgulayan İpekdal, şunları söyledi:"Samsun'daki alışveriş merkezleri yakın ciddi dikkatini çekiyor. Bulvar Alışveriş Merkezi mimari tarzından dolayı sanat ve estetik yönünden ön plana çıkıyor. Tescilli tarihi yapının alışveriş merkezi olarak kullanılması istihdama ve ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Daha önce bu bina metruk ve atıl durumdaydı. Şehrin en kıymetli noktasında bulunan bu yapının ekonomiye kazandırılmasının şehrin canlılığına, ekonomisine ve turizmine ciddi katkı sunduğunu düşünüyorum."Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi Genel Müdürü Gaye Özgün de binanın aslına uygun olarak restore edilerek Samsunluların hizmetine sunulduğunu belirtti.









"İnsanlar buraya çok severek geliyorlar, keyifli vakit geçiriyorlar" diyen Özgün, "Yeni bir yaşam alanı oluşturup kente yeni bir soluk kazandırdığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda özellikle endüstriyel anlamda kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Açık alanlar, oyun alanları, restoranlar ve mağazalara sahip merkezin toplumun her kesimine hitap ettiğini ifade eden Özgün, "Mimarimizle çok ilgi çekiyoruz. Turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyoruz. Fotoğraf çektiriyorlar. Binanın tarihi hakkında bilgi alıyorlar." diye konuştu.Özgün, alışveriş merkezinde mağazalar ve kafeler dışındaki alanların açık olduğuna işaret ederek salgın döneminde tedbirleri de üst seviyelere çıkardıklarını sözlerine ekledi