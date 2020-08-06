Yeşilliklerin içinde unutulmaz bir yaz keyfi: Kazdağları

Dağ silsilesi Marmara ile Ege’yi birbirinden ayıran 40 km’lik bir uzunluğa sahip. Dede, Kaz, Eybek, Gürgen, Kocakatran, Küçükkatran ve Susuz gibi farklı dağlardan oluşan bölgenin Edremit sınırları içerisindeki 22 bin hektarlık bölümü ‘Kazdağları Milli Parkı’nda yer alıyor. Şu sıcak günlerde püfür püfür bir hafta sonu için oldukça ideal Kaz Dağları. Gezilecek yerler listesi uzun. Ama size en güzel beş adresten bahsedeceğim…









Buz gibi suda yürüyün

SUTÜVEN ŞELALESİ

Bu rotada sizi İlk önce Kızılkeçeli Köyü’nde Pınarbaşı piknik alanındaki asırlık çınar ağacı karşılayacak. 850 yaşında ve 30 metre uzunluğunda bölgedeki en yaşlı anıt ağacı... Sonra tepeye doğru yol alarak Sutüven Şelalesi’ne çıkacaksınız. Şelalenin olduğu mesire alanına giriş en son 5 TL idi, pandemi sonrası zam gelmiş olabilir.







Hafta sonları burada günübirlik geziler revaçta. Şelale, Sarıkız Yaylası’ndan doğan, Kızılkeçeli çayı üzerinde yer alıyor. Sutüven, ‘Sıçrayan Su’ demek. Büyüleyici bir görüntüsü var. Patika yollardan geçerek şelalenin döküldüğü yere vardığınızda buz gibi suda yürümenin hazzı çok başka... Bölgede açık ateş yakmak, balık tutmak yasak. İlla “Yeşilliklerin içinde piknik yapmalıyım” derseniz masalar ve mangal istasyonları bulunuyor. Bana sorarsanık piknikten vazgeçin, gözleme evlerindeki gözlemelerin tadına bakın, parmaklarınızı ısıracaksınız o derece güzeller…







Ölümsüz bir aşk hikâyesi

HASANBOĞULDU GÖLÜ

Şelale sonrası yine aynı çay üzerindeki Hasanboğuldu Gölü çıkacak karşınıza… Aslında göl demek biraz abartı olur. Çay sularının biraz daha fazla bir alanda birikerek oluşturduğu küçük bir gölet. Adı kötü sonla biten bir aşk hikâyesinden geliyor. Ovalı Hasan’ın Obalı Emine’ye kavuşmak için sırtında taşıdığı tuz çuvalıyla göle düşüp hayatını kaybetmesi, gölün adını ortaya çıkarıyor; Hasanboğuldu... Hatta Sabahattin Ali’nin bu aşk için yazdığı bir de şiir var. “Uzaklardan sesin aldım / Çevreni derede buldum / Nereye gittiğin bildim / Hasanım arkandan geldim...”



Suyun berraklığı, turkuvaz rengi, kayaların üstünden akıp giden dere ve yeşilin maviyle karışımı harika. Yalnız göle girmek yasak olmasına rağmen yine her zaman ki gibi bu kurala uyulmuyor. Göl dönüşü köy pazarında hasret kaldığımız organik ürünler satılıyor. Doğal sızma yağlar, zeytinler, ballar, peynirler... En güzeli ise dağ çilekleri, tadına mutlaka bakmalısınız.









Sessizlik arayanlara...

ADATEPE KÖYÜ

Göl ve şeladen sonra rota, Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hâkim bir konumda bulunan Adatepe... Cumhuriyet öncesinde zeytin ve hayvancılıkla uğraşan Rum ve Türk ailelerinin yaşadığı bir köy... Mübadele ile birlikte Rumlar köyden ayrılmış. Sadece Türkler kalmış. Köy mimari olarak taş yapı geleneğine sahip. O kadar sessiz ki, yere iğne atsanız sesini duyarsınız. Sessizlik güzel ama bu kadarı beni pek de sarmadı. Ama şehir gürültüsünden uzaklaşmak ve biraz huzur arayanlar için burası biçilmiş kaftan. Ayrıca köy, sit alanı içinde bulunduğundan Türkiye’nin en iyi korunmuş köylerinden de biri. En yaşlı bina 250 yaşında... Köyün batı tarafında Roma Dönemi’ne ait buluntular da yer alıyor. Beni en çok etkileyen Küçükkuyu’da bulunan Adatepe Zeytin Yağı Müzesi oldu. Zeytinyağının yolculuğuna tanıklık etmek için mutlaka gidilmeli.









Etkileyici Edremit manzarası

ZEUS ALTARI

Adatepe’yi gezdikten sonra köyün çıkışında bulunan Zeus Altarı göz kırpacak size... 800 metrelik engebeli zorlu yolu yürüdüğümüzde olağanüstü bir manzaraya sahip bir tepeye varacaksınız. Burası Zeus ile Hera’nın aşkına da şahit olmuş Gargaran Dağı’ndaki altar... Merdivenleri ağır ağır çıktığınızda tüm Edremit Körfezi ayaklarınızın altında! İnsan burada kendini dünyanın hâkimi gibi hissediyor. Altarda taş duvarlarla örülen küçük bir oda kadar olan bir de sarnıç yer alıyor. İçinde su bulunan sarnıç, halk arasında ‘Zeus Mağarası’ olarak da biliniyor. Sarnıca inen taş merdiven yıkılmış durumda. Bu nedenle atılacak her adımda dikkatli olmak şart. En dikkat çekici olan ise Zeus Altarı’nın yanında Çanakkale Savaşı’na katılan ‘Erdem Dede Yatırı’nın bulunması... Burası hem güzel manzaranın tadına varmak hem de tarihte yolculuğa çıkmak için çok özel bir yer.

Kurtarılmış bölge

YEŞİLYURT KÖYÜ

Zeus altarından sonra son durağınız Yeşilyurt Köyü… Ayvacık ilçesine 21 km. uzaklıkta, Kazdağları’nın eteklerinde yer alıyor. Köyün yakınında bulunan Nusratlı’dan çıkarılan taşlarla yapılmış evler doğayla uyum içerisinde. Burası da Adatepe gibi sit alanı olduğu için artık yeni ev yapılmıyor. Ama birçok eski ev restore edilmiş. Sessiz ortalık. Özetle kurtarılmış bölge... Köy girişindeki Yazgara Mola kafenin otlu dondurmaları enfes. Özellikle tarçın, kekik ve zencefil karışımı çok güzel.

NEREDE KALINIR?

- Ramada Resort Kazdağları & Termal Otel, dağ, deniz ve termalden oluşan üç turizm ürününün bir arada bulunduğu Güre’de yer alıyor. Avlusu, SPA’sı ve açık büfesi çok hoş. (www.ramadaresortkazdaglari.com)

- Öngen Country Hotel, Kazdağı’nın batı kısmı Yeşilyurt Köyü’nde yer alıyor. Çam ve zeytin ormanları içinden yüzünü Ege denizi ve Kazdağı’na dönmüş, çok güzel bir manzaraya sahip. Özellikle otel sahibi Mehmer Öngen, kendini Yeşilyurt köyüne adamış eski yerlilerinden. Gittiğinizde mutlaka kendisine köyü sorun. Bıkmadan usanmadan sizi tarihte koca bir yolculuğa çıkaracaktır. (www.ongencountry.com)