Yeşille mavinin buluştuğu karayip ülkesi Guadeloupe

Bu adalarda yaşayan toplam nüfus ise 400 binin biraz üzerinde. Adalar arasında günlük turlar düzenleniyor. Tropik ağaç ve bitkilerin adeta yeşile boyadığı Guadeloupe, temiz denizi, harika plajlarıyla özellikle Amerikalı turistleri kendisine çekiyor.

Beyaz kum plajları, sakin koyları, yağmur ormanları, volkanik dağ zirveleri ve geleneksel kırsal yerleşim alanları ile ziyaretçilerine eşsiz deneyim yaratan ülke sıcak ve samimi bir atmosfere sahip. Subtropikal iklimin hakim olduğu Guadeloupe’de, haziran ve ekim ayları arasındaki dönemde kasırgalar yaşanabildiğinden seyahat planları yapanların kasırga mevsimini hesaba katmayı unutmamaları öneriliyor.