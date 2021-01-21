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GeriSeyahat Yeşilhisar Akköy'deki peri bacaları turizme kazandırılmayı bekliyor
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Yeşilhisar Akköy'deki peri bacaları turizme kazandırılmayı bekliyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Yeşilhisar Akköy'deki peri bacaları turizme kazandırılmayı bekliyor

Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'ne bağlı Akkoy Mahallesinde bulunan muhteşem görünüşlü peri bacaları, Ürgüp ve Göreme'ye rakip çıkacak cinsten.

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Yeşilhisar İlçesi'ne bağlı Akkoy Mahallesi'nde bulunan peri bacaları, görenleri kendine hayran bırakıyor. Kapadokya Bölgesi'ndeki peri bacalarını aratmayan mahalle muhtarı da bölgenin turizme kazandırılmasını istedi.

Yeşilhisar Akköydeki peri bacaları turizme kazandırılmayı bekliyor



Akkoy Muhtarı Mustafa Koçak; "Kapadokya'nın doğu giriş kapısı olan Yeşilhisar Akkoy Mahallemize bağlı olan ve 6 kilometre uzaklıktaki sınırlarımızda bulunan Sorgun Mevkisindeki peri bacalarımız ve kiliselerimiz turizm için bakım ve tanıtım bekliyor. Tarih yağmacılarına rica ediyorum, bu güzellikleri mahvetmeyelim. Ülke turizmi için keşfedilmemiş bir güzellik olan Sorgun peri bacaları görenleri hayran bırakıyor" dedi.

Yeşilhisar Akköydeki peri bacaları turizme kazandırılmayı bekliyor


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