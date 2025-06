Yerlisi gibi bir seyahat için öneriler “Doğduğum değil, yaşamaya ‘doyduğum’ Fethiye’m”

Yıllarını İstanbul’da geçirmiş biri olarak 1,5 yıldır Fethiye’de ikamet ediyorum ve bu hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri oldu. Siz de eğer bunaltıcı yaz sıcaklarında değil de ilkbaharda ziyaret ederseniz Fethiye’yi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Üstelik çok daha uygun konaklama imkânlarıyla daha ekonomik ama daha kaliteli bir tatil geçirebilirsiniz.

Bir keşif tutkunu olarak, kültürlerle buluşup yerel halk gibi hareket etmenin, klasikleşmiş turistik bir programdan çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle nokta atışı, buralıların yaşadığı haliyle tavsiyelerde bulunacağım size...

Öncelikle şunu bilin ki, Fethiyeli güneşi takip eder. Güneş kendini gösterdiği an, hava 23-27 derece arasına gelir ve kendimizi denizin kollarına atarız. Deniz de öyle sandığınız gibi, ‘buz gibi’ olmaz! Nisanın ilk haftasından itibaren sezonumuz başlar. Denize nereye mi gideriz? Elbette ilk sıradaki gözdemiz Kıdrak Tabiat Parkı olur. Ölüdeniz’de Belcekız Plajı ve Kumburnu da tercihlerimiz arasındadır. Ayrıca Gemiler Koyu, Boncuklu Koyu (Kaliteli bir beach istiyorsanız Boncuklu Koyu’nda mayısta açılan Sea Me Beach’i tercih edebilirsiniz), Büyük Samanlık ve Akmaz plajlarıyla Göcek yolu üzerindeki Katrancı Koyu da değişmezlerimizdendir.Martta gelip sıcak su arayanlar ve şifa bulmak isteyenler için de Fethiye’ye sadece 29 kilometre uzaklıktaki Kapıkargın Kükürt Kaplıcası sıcacık şifalı suyuyla ziyaretçilerine hizmet verir.

Kordonda ya da kanyonda

Fethiye’de gezecek yer çok; kordondaki Şehit Fethi Bey Parkı’ndaki oyun parkurları, kaykay-bisiklet rampaları çocuklu aileleri mutlu eder; akşam kordonda deniz manzaralı yürüyüşler yapılabilir. Yarımada Seyir Tepesi ve Debboy mevkisi panoramik seyir için ideal noktalar. Ayrıca manzarasıyla Âşıklar Tepesi ve Babadağ keşfedilebilir. Babadağ’a Ölüdeniz yolu üzerindeki teleferikle çıkın; böylece manzaraya doyarsınız.

İlçeye 30 dakika mesafedeki Saklıkent Kanyonu’nda bir yürüyüş yapmanızı da öneririm, buranın huzuru hiçbir yerde yok. Aminthas Kaya Mezarları ve Kayaköy Ören Yeri’ne ise uzunca vakit ayırıp rahatça gezilmeli. Cip safari, at binme ve ATV gibi farklı yollarla doğayı keşfetmek isteyenler Hisarönü’ne buyurun. Kumburnu’ndaysa kano ve paddle board kiralayıp deneyebileceğiniz yerler var.

Aktif bir gezginseniz, sabahtan akşama kadar yürüsem yorulmam diyorsanız Hisarönü’nden başlayıp Patara’ya uzanan Birinci Likya Yolu Yürüyüşü’nü (4 gece, 5 günlük bir etkinlik) yapabilirsiniz. Vaktiniz kısıtlıysa İblis Burnu Yürüyüş Alanı’na gidip kısa bir yürüyüşle unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz. Turistlerin en çok ziyaret ettiği Paspatur Çarşısı’nı da böyle güzel bir günün gecesinde ziyaret edebilirsiniz. Burada bol bol hediyelik çeşitleri göreceksiniz.

Alışveriş demişken buraya has asıl hediyeliklerden de önereyim size: Çalıca semtindeki Mert Helva’dan fıstıklı helva ve tek

ya da çifte kavrulmuş atalık susamdan Fethiye tahini, merkezdeki Fethiye Arıcılar Kooperatifi’nden çam balı, Servet Şekerleme’den hurma özüyle yapılmış şekersiz lokum çeşitleri... Ayrıca Yeşilüzümlü’deki Dastarhane’de pamuk ipliğinden yöresel bir dokuma olan dastar ürünleri sevdiklerinize hediye etmek için otantik seçenekler.

Kuzugöbeği festivali

Bu arada festival sevenlerdenseniz, Fethiye’ye 17 kilometre mesafedeki Yeşilüzümlü’de Üzümlü Kuzugöbeği Mantarı ve Dastar Festivali her sene nisan ayının üçüncü haftası yapılır. Köy meydanında konserler, dastardan dikilmiş hediyelikler ve dünyada nam salmış, bu bölgeye özgü kuzugöbeği mantarından seçme lezzetler de festivale tat katar. Yine böyle farklı bir etkinlik için Çalış’taki Yörük Çadırı’nda gündüzleri ve akşamları yapılan türkülü-eğlenceli etkinliğe katılabilirsiniz.

Mayıs ayından itibaren merkezden tekne turları başlar. Bu teknelerle 12 Ada turu yapıp denize girebilir, isterseniz aynı yerden gece mehtap turu da yapabilirsiniz.

Ve son olarak, bir dijital göçebeyseniz veya Fethiye’de tatil yaparken bir yandan da işlerimi halledeyim diyorsanız büyük şehirlerdeki gibi modern, paylaşımlı bir ofis olan Hipokampüs’te denize karşı

çalışabilirsiniz.

Çocukluğunuzdaki dondurmadan dönere lezzet adresleri

Salaş bir yer olan Kayaköy’deki İsmail’in Yeri’nde gözlemeyle kahvaltı edebilirsiniz. Kruvasanlı kahvaltı ya da ekşi mayalı Fethiye ekmekleriyle güzel bir kahvaltı için de Senit Ekmek tercih edilebilir.

Merkez Balık Hali’nde taze balık alıp, oradaki restoranlardan birinde pişirtip yemek bir seçenek. Bunun dışında iyi bir balık lokantası arayorsanız Sezai’nin Yeri ya da deniz kenarındaki Girida Port’u deneyin.

Et sevenler için Karacabey, Çarıklı ve Kaşlı Et hem kasap hem de et restoranı olarak hizmet veren güzel işletmeler.

Tavuk döner sevenler şanslı çünkü Fethiye’de Hatay usulü dürüm döner meşhur, favorim sarımsaklı-mayonezli özel Hatay sosuyla Dönefis. Et döner için adres Adliye’nin arkasındaki Cezayir Usta.

Manzaralı restoran arayanlara Llull Tersane Restaurant ya da Şat Burnu’ndaki Big Chefs ideal. Bunların yanı sıra yerel, mevsimsel menüsüyle Fethiye’nin en dikkat çekici mutfağına sahip olan Seed, uğranması gereken bir adres.

‘Kendin pişir kendin ye’ciler Kayaköy’de Yalçın Kebap ve Cin Bal Restaurant tatmin edicidir. Güzel bir kebap arayanlara önerim merkezdeki Paşa Kebap rakipsiz.

İksirci Tezcan’da leziz bir tost yiyip meyve suyu içmek de buralı gibi yaşamanın vazgeçilmezi.

Tatlılar için Patlangıç Mahallesi’ndeki Ege Fırın, bazlama tost içinse Efe Fırın ziyaret edilebilir.

Salaş ya da seyyar köfteci seviyorsanız merkezde Köfteci İmadettin’de yiyin. Sakatat çorbalarını terbiyeli sevenler için Taşyaka semtindeki Kayaaltı Çorbacısı’nı, İzmir usulü sevenler Yerguzlar’ı tercih edebilir.

Sahil Lokantaları evde yaptığınız

kadar sağlıklı ve lezzetli yemekler bulabileceğiniz adres.

DSİ Kanal boyunca Salı Pazarı Sokak Lezzetleri’ni keşfedin. Pide sevenler, ilçeden 17 kilometre yolu göze alıp Fethiye’nin en leziz pidesini Yeşilüzümlü Pide Dünyası’nda yiyebilirler. Tuzla Mahallesi’ndeki Tokgöz Pide de lahmacun ve pide arayanlar için iyi seçenek.

Çocukluğunuzdaki dondurma lezzeti için De Dondo ve Hacıbey Camialtı Dondurmaları’nı ziyaret edin. Modern bir dondurmacı denemek istiyorum derseniz Fethiye Dondurmacısı’nın Günlükbaşı, Muğla Makası veya Çalış’taki dükkânlarına uğrayabilirsiniz.

Yoga-meditasyon ya da resim-heykel

Fethiye bir yoga-meditasyon cenneti oldu. Dünyanın değişik yerlerinden gelen özel eğitmenlerle kamplar yapılıyor. Kayaköy bölgesindeki Yol Glamping ve Babakamp Eko Ranch bu tarz etkinlikler için önereceğim iki adres. Tatilde hobilerine de zaman ayırabilecek olanlar için Fethiye Sanat Akademisi’nde düzenli olarak organize edilen seramik, cam, resim ve heykel atölyeleri size uygun olabilir.