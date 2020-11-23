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Yerli ve yabancı turistlerin hafta sonu adresi: Pamukkale
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 09:32 | Son Güncelleme:

Yerli ve yabancı turistlerin hafta sonu adresi: Pamukkale

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Turistler, beyaz travertenler üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de hafta sonu yoğunluk oluştu. Ziyaretçiler, koronavirüs önlemleri nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Pamukkale'ye akın etti. Antik Havuz'da termal suya giren turistler, travertenler üzerinde sıcak yürüyüş yaptı. Doğal ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. 

Yerli ve yabancı turistlerin hafta sonu adresi: Pamukkale



Sinem Can, doğa harikası 'Beyaz Cennet'i çok beğendiğini belirterek, "Pamukkale çok güzel bir yer. Güzelliğiyle hayran bırakıyor. Travertenlerin üzerinde yürümek bir harika. Hava serin ancak buradaki sıcak su insanı rahatlatıyor" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin hafta sonu adresi: Pamukkale



Cemalettin Er de, "Burası mükemmel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bu aylarda bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Koronavirüse rağmen biraz yoğunluk var. Bazı yerlerde yürümek zor olsa da gezmesi çok keyifli bir yer" diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin hafta sonu adresi: Pamukkale


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