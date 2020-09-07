Yerköprü Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Yerköprü Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Yerköprü Şelalesi, tanınan şelaleler arasında suyunun berraklığı ve turkuaz rengi, fosforlu yosun ve bitki örtüsü, çam ağacı boylarında pembe zambak ağaçları ile içinde yer aldığı kanyonda gizemli çekiciliği ile insanları çağırmaktadır. Bir tablo gibi seyredebileceğiniz Yerköprü Şelalesi, seyredenlerin doyamadığı, farklı güzel hayallere sürüklendiği saklı bir cennet köşesi.

Yerköprü Şelalesi Nerededir?

Yerköprü Şelalesi'ni internet, kitap ya da arkadaş tavsiyesi gibi değişik kaynaklardan edindikleri bilgiler üzerine merak ederek görmek isteyen doğaseverler için belirtmek gerekir ki bu özel şelale, Mersin ilimizde, Mut-Ermenek yolu üzerinde konumlanmaktadır.

Yerköprü Şelalesine Nasıl Gidilir?

Yerköprü Şelalesi, Mersin ili merkezden yaklaşık olarak araçla 2,5 saat sürmektedir. Silifke-Mut arası uzanan yol bir kanyondan geçmekte olup bu süre zarfında sürücülere Göksu Nehri'nin eşsiz manzaraları eşlik etmektedir. Daha sonra Yerköprü Şelalesi'ne doğru yol almayı arzu eden gezginler, Mut-Ermenek yoluna sapmaktadır. Şelale, dağların sarmaladığı bir kanyonun içinde bulunmaktadır. Özel araç ile yolculuk yapanlar arabalarını park ettikten sonra ortalama 30-40 dakika gibi kısa bir süre zarfında Yerköprü Şelalesi'ne varmaktadır. Yürüme parkuru mevcuttur.

Yerköprü Şelalesi Özellikleri

Yerköprü Şelalesi, Ermenek Çayı üzerinde bulunmaktadır. Şelale, 30 metre yükseklikten dökülür. Kendisini meydana getiren 200 metre uzunluğuna, 10 metre genişliğine ve tabanı 10-15 metre derinliğine sahip göl alanı oluşturan su tüneli ilham verici bir manzara oluşturmaktadır. Bu göz alıcı su tünelinin içerisinde doğallığını koruyan sarkıt ve zengin bir bitki örtüsü yer almaktadır. Bununla birlikte Yerköprü Şelalesi'nin döküldüğü alanın arka tarafında bir göl ve mağara mevcuttur.

Yabani bir doğa ve sarp bir alan içerisinde doğa ile yakından bütünleşmek için Yerköprü Şelalesi ideal gezi rotalarından biri. Şelalenin çevresinde yapabileceğiniz pek çok aktivite, yerli ve yabancı misafirlerin bölgeye olan ilgisini artırıyor. Trekking, dağ bisikleti sürmek, kamp kurmak Yerköprü Şelalesi'ne geldiğinizde severek yapacağınız aktiviteler arasında. Doğa fotoğrafçılığı ile uğraşanları ise Yerköprü Şelalesi'nde son derece etkileyici doğa manzaraları bekliyor.

Şelale'de yüzmek ve çevresinde mangal yapılması, birinci derece sit alanı olan Yerköprü Şelalesi'ni ve çevresini korumak, temiz tutmak için yasak. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2011 tarihinde Tabiat Anıtı olarak tescil edilmiştir.

Yerköprü Şelalesi'nin sularının en bol olduğu aylar ilkbahar aylarından nisan ve mayıs, yaz aylarından ise haziran ayıdır. Bu aylarda Yerköprü Şelalesi'ni ve çevresindeki huzur veren yemyeşil tabiatı görmek isteyenler suyun karşısında ve üstünde konumlanan iki farklı seyir terasından şelalenin coşku ile gürül gürül akan sularını ve büyüleyici manzarasını doyasıya keyifle izleyebilmektedir. Yerköprü Şelalesi'ni ziyaret etmek isteyenler için bu sebeple bu aylarda şelaleyi görmeye gitmeleri gidenler tarafından tavsiye edilmektedir.

Yerköprü Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Yerköprü Şelalesi'ne özel araç ile ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Yerköprü Şelalesi'ne gezip görmek isteyenler yola çıkmadan önce bu harika şelalenin yer aldığı bölgeye giriş ücreti hakkında bilgi edinmek istemektedir. Yerköprü Şelalesi'ni görmek için 12-TL ücret ödemesi giriş ücreti olarak ziyaret edenlerden talep edilmektedir.

Yerköprü Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Yerköprü Şelalesi, hafta içi ve hafta sonları ziyaretçilere açık olup, 19.30 saatlerinde giriş kapanmaktadır. Kapanış saatlerinde yaz ve kış mevsiminde mesai saatlerindeki farklılıklara bağlı olarak değişiklikler olabilmektedir.