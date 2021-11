Yeni yılda dünyada neler oluyor?

Hesaplı bir alternatif

BATUM, GÜRCİSTAN

Saffet Emre Tonguç/Hürriyet Seyahat yazarı



Sınır kapımız Sarp, Hopa’ya dolmuşla yaklaşık 20 dakika. Bizdeki Karadeniz şehirlerini andıran Batum ise sınır kapısından sonra yarım saat sürüyor. Yemyeşil bir ormanın içine kurulmuş, dünyanın en büyük botanik bahçelerinden birine sahip Batum, bir liman şehri. Yurtdışında yılbaşı geçirmek için en uygun fiyatlı seçenekler arasında. SSCB döneminde ülkenin rivierası sayılan bölgede zengin bir mutfak var.



Yeni yılı Avrupa, Asya ve Ortadoğu mutfaklarının harmanlandığı lezzetlerden oluşan bir ziyafet sofrasında karşılayabilirsiniz. Dilerseniz kenti gezip yerel lezzetleri tadın, Kafkas dağlarında kayak yapın, soğuktan hoşlanmıyorsanız yeşil çuhalarda şansınızı deneyin. Gürcülerin gurur duyduğu şarapları tadın. Batum’da mutfak kültürü çok gelişmiş, buna Gürcü misafirperverliği eklendiğinde yemekler ziyafete dönüşüyor. Etle yapılan, peynir ve sebzeli çeşitleri de olan mantı benzeri milli yemekleri khinkali’yi tatmadan dönmeyin.



Müzeleri pas geçmeyin

MÜNİH, ALMANYA

Burcu Gürtürk Kadak/Hürriyet Seyahat gezgini



Bavyera Eyaleti’nin başkenti Münih, yeni yıl ruhunu sonuna kadar hissedebileceğiniz, yılın en ışıltılı dönemi için tercih edebileceğiniz şehirlerden… Üstelik bu şehir, tarihi, müzeleri, doğası, mimarisi ve gece hayatıyla da ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Münih’in kent pazarları oldukça ünlü. Viktualienmarkt, Auer Dult ve Elisabethmarkt bunlardan bazıları. Marienplatz, kentin en önemli meydanı. Meydana yürüme mesafesindeki Münih’in en büyük kilisesi Frauenkirche ve beyaz kilise olarak adlandırılan Theatinerkirche görülmeye değer.



Şehirde her daim bir müzik, film, edebiyat, opera gibi festival etkinliği bulmak mümkün. Kentin en önemli sanat galerilerini görmek için de Kunstareal’i ziyaret edebilirsiniz. Münih’in etrafı birbirinden harika göllerle çevrili. Bavyera’nın titizlikle korunmuş doğasının tadını çıkarmak isteyenler Ammersee, Starnbergersee ve Tegernsee’nin yolunu tutabilir. Bavyera Kraliyet üyelerinin yaşadığı, 1385’te inşa edilen Nymphenburg Sarayı, İngiliz Bahçesi, Oyuncak Müzesi de görülecekler listenizde olsun. Dünyanın en büyük teknoloji ve bilim müzesi olan Alman Müzesi de (Deutsches Museum) Münih’te…



Programları kontrol edin

BUENOS AIRES, ARJANTİN

Serda Büyükkoyuncu/Seyahat yazarı



Bifteğin âlâsı, pirzolanın en lezzetlisi Buenos Aires’te sizi bekliyor. Recoleta ve Puerto Madero birbirinden şık restoranlarla dolu. Faena Hotel’in içindeki El Mercado, Sucre, Cafe Tortoni, Cabana Las Lilas, Café Dorrego, La Cabrera şehirdeki en favori lezzet mekânlarım arasında. Geçirdiği onca krize rağmen ayakta kalmış ve yaşama sevincini yitirmemiş bir tutku şehri burası. Şehrin yarattığı ve Jorge Luis Borges’in “Şairlerin söz kullanarak yaptıklarının, tangocular tarafından bedenle ifade edilmesi” diyerek tanımladığı tangoyla turistlerin bile damarlarına işlemeyi çok iyi biliyor kent.



Yılbaşı akşamı için opera binası olan Tetra Colon’un programını kontrol etmek hoş bir etkinlik planlamanıza yardımcı olabilir. Buenos Aires’in opera binası dünyada akustiği en iyi ilk beş konser salonu arasında sayılıyor. Sadece müzik değil binanın kendisi büyüleyici. Yılbaşı gecesi Buenos Aires’liler genellikle evlerinde oturmayı tercih ediyor olsa da bu, şehrin ve gecenin sakin olacağı anlamına gelmiyor. Birçok restoran ve gece kulübü bu gece için özel olarak hazırlanıyor. Ben bir yılbaşını Puerto Madero’da dans ederek geçirmiştim. Güney yarımküre yılbaşında yazı yaşadığı için ‘güzel havaların şehri’ olarak Türkçeye çevirebileceğimiz Buenos Aires yeni yılı sokak partileriyle de kutluyor. Özellikle tango sevenler düzenlenen şovlar için otelinizden yardım alabilirsiniz.



Sokak lezzetlerini deneyin

BUDAPEŞTE, MACARİSTAN

Ebru Erke/Hürriyet Ekler gastronomi yazarı



Bu tarihi ve turistik kentte, Avrupa’nın diğer pek çok şehrine göre uygun fiyatlı otel alternatifi oldukça fazla. Eğer bütçeniz elverirse tam Noel Pazarı’nın kurulduğu sokaktaki Kempinski Otel’de kalabilirsiniz. Otelin giriş katındaki brasserie’de nefis gulaş çorba yapılıyor.



Pazarda çok zengin bir sokak yemeği çeşitliliği var, bunlar arasından bir tür kocaman pişi (hamur kızartması) olan ve üzerine ekşi kremayla dilediğiniz malzemeleri koyduracağınız langos’lardan mutlaka deneyin. Akılda kalacak bir şef yemeği içinse adresiniz Stand veya Essencia restoranları olsun.



Her yaşa eğlence

AMSTERDAM, HOLLANDA

Canan Demiray/Seyahat yazarı



Müzeleri, kanalları ve hareketli sokaklarıyla yeni yılı karşılamak için favori adreslerimden olan Amsterdam’a giderken sıkı giyinmeyi unutmayın. Her kış olduğu gibi şehrin müzeler bölgesi Museumplein’de kurulan buz pateni pisti eğlenceli bir gün için denenmeli. Şehirde büyüleyici bir ambiyans yaratan ışık festivali ve enstalasyonları keşfetmenin en güzel yolu Amstel Nehri’nde düzenlenen turlara katılmak.



RAI Amsterdam’daki Kış Cenneti ise konser ve gösterilerle öne çıkıyor. Sokaklar serin geldiğinde Rijksmuseum’da çocuklarınızı Rembrandt ve Vermeer’le tanıştırdıktan sonra müzedeki model gemiler, harika kostümler ve muhteşem bebek evlerini de görebilirsiniz. Bir sanat molası da Van Gogh Müzesi’nde verilmeli. Micropia ve beş katlı mavi binasıyla NEMO Bilim Müzesi çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor.



Gösterileri kaçırmayın

BARSELONA , İSPANYA

Burak Özberk/Hürriyet Seyahat gezgini



Barselona, dünyanın en iyi yılbaşı gecesinin geçirilebileceği kentlerden. The One Barcelona, Hotel Neri ve Mandarin Oriental konaklanabilecek en iyi adresler. Kutlamalar öncesi yemek içinse Boca Grande, Tickets, Bodega 1900 ve Pulperia Can Lampazas favori adresler.



Saat 23.00 gibi Montjuic’da olmanızı ve Plaça d’Espanya yakınındaki Sihirli Havuzlar’da yapılan havai fişek gösterisini seyretmenizi tavsiye ederim. Yılbaşı için yapılan geri sayımda, 12 adet üzüm tanesi yeme âdetini es geçmeyin. Bunun şans getireceğine inanılıyor. Sonrasında Pablo Espanyol’daki büyük yılbaşı partisine önceden bilet alarak katılabilirsiniz.



Cıvıl cıvıl atmosfer

CENEVRE, İSVİÇRE

Nalan Miri Sözer/Seyahat yazarı



Noel için göl kenarında Jarden Anglais’de kurulan Noel pazarı görülmeye değer. İçinde yiyecek-içecek, çikolata, şekerlemelerle hediyeliklerin satıldığı ışıl ışıl kulübeler ve müzik dinletileri insana masalsı bir mutluluk yaşatıyor. Sıcak şarap, fondü, tartiflette (patates, soğan, şarap, krema, peynirle yapılan kış yemeği) servis edilen stantlar ve sosyalleşme alanlarıyla cıvıl cıvıl bir atmosfer sizi bekliyor.



Ayrıca bu alandan Cenevre’nin simgelerinden olan 140 metreye su fışkırtan fıskiyeyi izlemek çok zevkli. Jarden Anglais’deki çiçekten yapılmış saatin önünde mutlaka fotoğraf çektirin. Daha sonra Old Town yani Eski Şehir’e doğru yürüyerek Reform Müzesi, Tavel House ve Saint Pierre Katedrali’ni ziyaret edin. Yeni yıldan dolayı mağazaların ışıl ışıl vitrinleri, sokak konserleri ve özel partilerle şehir başka bir haleti ruhiyeye bürünüyor. Çikolatacıların Noel için yaptığı özel ürünlerse gerçekten iştah kabartıyor. Ulusal Tarih Müzesi, Patek Philippe Saat ve Cern müzeleri de ajandanızda olsun.



Tam bir lezzet rotası

ROMA, İTALYA

Bahar Akıncı/Seyahat yazarı



Şehrin kalbindeki Vatikan nedeniyle Noel kutlamaları için özenle hazırlanan 3 bin yıllık bir şehir. Tarih kokan caddeleri, sokakları, meydanları yeni yıl nedeniyle özel olarak ışıklandırılıp süslenirken Navona Meydanı’na kurulan yeni yıl pazarı da ilginizi çekebilir. Aşk Çeşmesi, İspanyol Merdivenleri, Popola Meydanı, Kolezyum, Pantheon, Villa Borghese, Roma’da gezilecek en önemli yerlerden.



Pizza Baffetto, Navona Meydanı yakınlarında bildiğiniz esnaf pizzacısı. Menü net; parmesanlı roka salatası, pizza ve tiramisu… Makarnacı Alfredo, 1908’den beri açık. Tereyağı ve parmesanla taze makarnayı karıştırıp çok acayip bir şey yapıyor… Fa Bio; Vatikan yakınlarında, sağlıklı beslenmek isteyenler için efsane bir kafe! Market Trastevere, Trastevere Mahallesi’ndeki efsane balık market. Favori menüm, kızartılmış limonlu kalamar, sarımsaklı ve zeytinyağlı küçük sandviç, bruschetta… Via Del Corso sonundaki Otel Russie, Roma’da gördüğüm en şık bahçeye sahip. Pahalı ama o avluda bir akşamüzeri her şeye değer…



Sıcak ve samimi

ATİNA, YUNANİSTAN

Gülay B. Altan/Hürriyet Seyahat Yazıişleri Müdürü



Atina’da Noel pazarları kurulmaz, meydanlar diğer Avrupa şehirleri kadar görkemli süslenmez ama yine de yeni bir yılı karşılamak için sıcak ve samimi bir kenttir, kendinizi iyi hissettirir. Kısa bir yeni yıl tatili için bana göre ideal. Konaklama için uygun fiyatlı bir yer arıyorsanız merkezden biraz uzak ama mutlaka tramvaya-metroya yakın bir otel seçin.



Bütçeniz uygunsa ışıl ışıl Sintagma Meydanı’na bakan oteller de var. Tarihi semtler Plaka ya da Psiri hem turistik gezi hem de yemek ve eğlence için ilk adresiniz olsun. İlk gün restoranları gezip inceleyin ve yeni yıl gecesi için rezervasyon yapın. Kimi tavernalarda yerel ekipler müzik ve danslı gösteriler sunuyor. Tam gece yarısında sokaklara çıkıp hep birlikte dans ediliyor; fişekler, konfetiler patlatılıyor. Renkli ve eğlenceli. Ancak coşkusu hemen bitiyor… Gezinizi planlarken önceliği ve tam bir günü hatta belki ikinci günü de Akropolis’e ayırın.



Kuzey ışıkları avı

LAPLAND, FİNLANDİYA

Nurgül Büyükkalay/Hürriyet Seyahat gezgini



Buradaki yılbaşını dünyada görebileceğiniz en büyüleyici doğa olaylarından kuzey ışıkları süslüyor. Noel Baba’nın köyüne de ev sahipliği yapan Lapland, rengeyikleri, donmuş gölleri ve karlar altındaki ahşap evleriyle yılbaşı kartpostallarına ilham veren bir yer. Lapland bölgesindeki Rovaniemi, Saariselka ya da lnari kasabalarının harika otellerinde konaklayabilirsiniz.



Noel Baba Köyü’nü ziyaret edip, karla kaplı doğada rengeyikleri ve husky köpeklerinin çektiği kızaklarla safari yapıp meşhur Fin saunalarında yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Geceyse kuzey ışıkları avına çıkın. Yeşil, mor ve kırmızı renklere bürünen gökyüzündeki ışıkları izlemenin hayatınızın en unutulmaz anıları arasında olacağı kesin.