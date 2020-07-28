Yeni rafting merkezi: Bahçesaray

Ormanlık alanları, ceviz ağaçları, Müküs Çayı ve el değmemiş coğrafyasıyla insanlarda hayranlık uyandıran Van'ın Bahçesaray ilçesi, doğa sporlarının merkezi olma yolunda ilerliyor.







Terör olayları nedeniyle bölgenin saklı kalan güzellikleri, huzur ortamıyla ulusal, uluslararası, sosyal ve sportif etkinliklerin yapılacağı merkezler haline getiriliyor. Yüksek dağların eteklerinde, yemyeşil ormanları ve bozulmayan yapısıyla ünlü Bahçesaray ilçesinde de Müküs Çayı'nda üzerine ulusal ve uluslararası rafting yarışlarının yapılabileceği parkurlar oluşturuluyor.









İlçede kurulan rafting takımı ve doğaseverlerin gerçekleştirdiği etkinliklerle raftinge olan ilginin arttığı Bahçesaray'da, Türkiye Rafting Federasyonu da yeni etkinlikler için çalışmalarını sürdürüyor.