Yeni nesil Karavan Parklar geliyor

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, çalışmadaki temel amacın, yerli ve yabancı turistlerin seyahat, dinlenme ve tatil ihtiyacını, pandemi şartlarında, hijyen, sosyal mesafe ve kişisel alan gibi parametrelere dikkat ederek karşılayacak sağlıklı modelleri ortaya çıkarmak olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, karavan turizmi bir turizm faaliyeti olmanın yanında, yerel pek çok yan sektörü de canlandıran alternatif ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak bir iş modeli olarak ortaya çıkıyor.

18-21 Kasım tarihlerinde MÜSİAD EXPO fuarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve yerel yönetimlerin desteğini alan Karavan Park Projesi'nin tanıtımı yapılacak. Fuar, karavan imalatı, kamp ekipmanı, karavan dizaynı, karavan turizmi için fiziki alanların inşası gibi konularda uzman şirketleri de buluşturacak. Proje sayesinde, karavan imalatının, yedek parçası ve dizaynı ile yeni bir ihracat alanı oluşturması da hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, karavan turizminin dünyada çok yaygın olmasına rağmen Türkiye'de halihazırda istenildiği düzeyde karşılık görmediğini belirtti.

Özeken, şunları kaydetti: "Covid-19 etkisi ile daralan turizm sektörüne, alternatif pazarlar üretebilmek için oluşturduğumuz Karavan Park Projesi'yle, çeşitli illerde farklı güzergahlarla sağlıklı ve doğaya uyumlu karavan turizmini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Paydaşlarımızla, üyelerimizle, şubelerimizle, Karavan Park Projesi'nin ülke turizmine katkı sağlayacağını, yapacağı iş birliktelikleri ile döviz kazandırıcı faaliyetlere katkıda bulunacağını düşünmekteyiz."