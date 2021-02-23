Yedikuyular Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kahramanmaraş Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Yedikuyular Kayak Merkezi, bulunduğu yer itibari ile ziyaretçilerin en sık ziyaret ettiği kış turizmi bölgelerinden birisidir. Oldukça keyifli bir şekilde vakit geçirmek isteyen kişilerin tercih ettiği bir turizm bölgesi olarak da bilinmektedir. Kahramanmaraş da bulunan Yedikuyular, kayak mevsimi sezonu açıldığı andan itibaren ziyaretçilerin yoğun bir şekilde talep gösterdiği bir yerdir.

Yedikuyular Kayak Merkezi Hakkında Bilgi

Yedikuyular Kayak Merkezi hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmekte olan son derece büyük bir kayak pistine sahiptir. Üstelik kayak merkezinde hem yaz aylarında hem de kış aylarında vakit geçirebileceğiniz önemli aktiviteler yer almaktadır. Üstelik Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hem profesyonel sporcular için hem de amatör sporcular için uygun pist seçenekleri bulunmaktadır. 2018 yılında ziyarete açılan kayak merkezi oldukça fazla tercih edilmektedir.

Yedikuyular Kayak Merkezi öncesinde Büyükşehir belediyesi tarafından açılmıştır. Ancak sonralarda satılan kayak merkezi şimdi bir özel sektör tarafından işletilmektedir. Kayak merkezine ismini veren Yedikuyular'dan bir kaçı günümüzde hala kullanılmaktadır. Aynı zamanda kayak merkezine gittiğiniz de hemen dönmek istemezseniz farklı konaklama seçenekleri ile konaklama yapmanız da mümkün olmaktadır. Üstelik kayak merkezi içerisinde restoranlar da bulunmaktadır.

Yedikuyular Kayak Merkezi Nerede?

Yedikuyular Kayak Merkezi'ne gitmeyi düşünen kişilerin öncelikli olarak araştırdığı konular arasında, bu kayak merkezinin nerede yer aldığı bulunmaktadır. Yedikuyular Kayak Merkezi, Kahramanmaraş ilinin Dulkadiroğlu ilçesine bağlı olarak bulunan ve oldukça fazla tercih edilen bir turizm bölgesi olma özelliğine sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almakta olan kayak merkezi her yıl ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmektedir.

Yedikuyular Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?

Kayak sezonunun açılması ile birlikte Yedikuyular Kayak Merkezi'ne gidecek olan kişiler de nasıl gideceklerine dair bilgi edinmek ister. Yedikuyular Kayak Merkezi'ne gidebilmek için ilk olarak Kahramanmaş da yer alan Dulkadiroğlu ilçesine ulaşmanız gerekecektir. Sonrasında ise ister otobüsleri kullanarak isterseniz de kendi özel aracınız ile Ulutaş Mahallesi'ne ulaşım sağlayabilirsiniz.

Yedikuyular Kayak Merkezi Ücreti

Yedikuyular Kayak Merkezi'ne girebilmek için belirlenen giriş ücretini ödemeniz gerekecektir. Sürekli yükselen giriş fiyatları ise ziyaretçiler tarafından birçok eleştiri almaktadır. Aynı zamanda amatör kişiler için öncesinde kayak dersi alınması gerekmektedir. Kayak yapmaya başlamak için ise kayak kıyafetlerini de kayak merkezinden kiralamanız gerekecektir.

Kayak Merkezi Ders Ücretleri

- Kayak merkezinde 1 kişi için kayak dersi almak 150 TL

- Kayak merkezinde 2 kişi için kayak dersi almak 250 TL

- Kayak merkezinde 3 kişi için kayak dersi almak 300 TL

- Kayak dersi almak isteyen kişilerin sayısı eğer 5'den fazla ise kişi başı ödenmesi istenen ücret de bir indirim yaparak 80 TL ücret alınmaktadır.

Kayak Merkezi Kızak Fiyatları

- Kayak merkezinde kiralayacağınız küçük boy bir kızak için 15 TL

- Orta boy bir kızak için 20 TL

- Büyük boy için ise 25 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.

Kayak Merkezinde Ski Pass Fiyatları

-Tam gün ski pass yapmak için ödemeniz gereken ücret 60 TL

- Yarım gün için ise ödemeniz gereken ücret 40 TL olarak söylenebilir.