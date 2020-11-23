YedigÃ¶llerâ€™e gelen tatilcilere kar engeli

Yolun trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ±ndan Ã¶nce YedigÃ¶llerâ€™e gelen tatilciler, yoldaki buzlanma nedeniyle geri dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±. Boluâ€™da, gece saatlerinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle birlikte yÃ¼ksek kesimlerde gece kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu YedigÃ¶ller Milli ParkÄ±â€™na haftasonu tatili iÃ§in gelen vatandaÅŸlar da kar sÃ¼rprizi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Â

YazlÄ±k lastiklerle YedigÃ¶llerâ€™e gelen ziyaretÃ§iler, yolda oluÅŸan buzlanma nedeniyle ilerleyemediler. YedigÃ¶llerâ€™e 20 kilometre kala yÃ¼ksek rampalardan Ã§Ä±kamayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, geri dÃ¶nerek yol kenarlarÄ±nda fotoÄŸraf Ã§ektirmekle yetindi. Buzlanma nedeniyle geri dÃ¶nen tatilciler, "YukarÄ±larda daha fazla kar var. AÅŸaÄŸÄ± iniÅŸ daha tehlikeli. 20 kilometreden sonra dÃ¶nÃ¼yoruz maalesef. YazlÄ±k lastiklerle geldik. SonuÃ§ olarak geri dÃ¶nÃ¼yoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtular.









UyarÄ± tabelasÄ± asÄ±ldÄ±, jandarma dubalarla yolu kapattÄ±



YedigÃ¶ller Milli ParkÄ± yolu Ã¼zerinde Ã§ok sayÄ±da aracÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle ilerleyememesinin ardÄ±ndan herhangi bir kaza yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in jandarma ekipleri YedigÃ¶ller yolunu dubalarla kapattÄ±. Ekipler, tatil iÃ§in gelen sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma tehlikesi nedeniyle geri Ã§evirdi. Milli Parklar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ise, YedigÃ¶ller Milli ParkÄ±â€™nÄ±n kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik yol Ã¼zerine koyduklarÄ± tabelalarla sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri uyardÄ±.