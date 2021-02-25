Yedigöller Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Yedigöller Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Yedigöller kuzeyden güneye doğru sıralanan ismini aldığı yedi gölden oluşmuştur. Bu göller sırası ile Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ile Seringöl olarak adlandırılmıştır. Bu göller aralarında 100 metre yükselti farkı mevcut olan iki adet plato üzerinde konumlanmıştır. Ortalama olarak 780 metre yükseklikte olan göllerin en büyüğü ise Büyükgöldür. Yedigöller Milli Parkı mesire ve kamp alanı olarak ün kazansa da sınırları içerisindeki köy yeri mevkiindeki Yeni Bizans dönemine ait kalıntılar da büyük ilgi görmektedir.



Yedigöller Milli Parkı Nerede?



Yedigöller Milli Parkı’na gitmek isteyenler milli parkın yerini öğrenmek istiyorlar. Yedigöller Milli Parkı, Karadeniz bölgesinin doğası ile büyüleyen ili Bolu’nun sınırları içerisinde yer alıyor. Bolu Yedigöller Milli Parkı olarak da anılan parkın Bolu ilinin kuzey kesimindedir. Zonguldak ilinin güneyinde, Düzce ilinin ise doğu kesiminde kalmaktadır.



Yedigöller Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?



Yedigöller Milli Parkı'na Bolu ilinin Mengen ilçesinden kolaylıkla ulaşım imkanı vardır. Özel araçlarla gelmek isteyenler Ankara-İstanbul Karayolu'nun 152. kilometresinden Yeniçağa ve 190. kilometresindeki Bolu ilinden kuzeye ayrılan yollar ile erişim sağlanabilmektedir. Bolu iline gelince gezi listesinde mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Yedigöller Milli Parkı gelmektedir.



Yedigöller Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi



Yedigöller Milli Parkı'nda konaklamak için doğa ile iç içe kalınabilecek çok güzel seçenekler vardır. Bu seçeneklerden biri bungalov evler. Restoranların bulunduğu bölge gelen ziyaretçilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlıyor. Üç farklı ev tipinin bulunduğu parkta seçilen evlere bağlı olarak ödenen ücretlerde değişiyor. İnternet üzerinden rezervasyon yapılabilmektedir. Kamp kurmak ve karavan ile gelmek diğer konaklama seçenekleri arasında öne çıkıyor. Tam pansiyon sistemi ile konaklamayı planlayan Bolu otellerinde kalmayı da tercih edebilirler.



Yedigöller Milli Parkı'nda kamp yapmak için yedi farklı göl kenarı bulunmaktadır. Yedigöller'de kamp kurmaya gelenler çoğunlukla göl etrafında çadır kampı yapmayı tercih etmektedir. Kamp ücreti belirlenirken kişi sayısı değil çadır sayısı dikkate alınmaktadır. Ayrıca kamp için Yedigöller Milli Parkı'na gelenlerden otopark ücreti alınmamaktadır. Trekking amaçlı parka gelenlerde çadır kurarak kamp yapmayı çoğunlukla tercih etmektedir.



Yedigöller Milli Parkı Giriş Ücreti



Yedigöller Milli Parkı en son güncel fiyatları :



- Şahıs : 4-TL

- Otomobiller için 12-TL

- Otobüsler için 96-TL

- Motorlu Bisiklet: 8-TL

- Küçük Minibüs: 36-TL

- Büyük Minibüs: 60-TL



olarak belirlenmiştir.



Yedigöller Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



Yedigöller Milli Parkı, 1965 yılında milli park olarak ilan edilmiştir. Milli parkta alabalık, nesli tükenmekte olan karaca ve geyikler için bir üretme istasyonu bulunmaktadır. Doğal yaşamı koruyarak çok sayıda hayvana ev sahipliği yapmaktadır. İlkbahar ve sonbahar sezonlarında büyük bir ilgi gören Yedigöller bitki çeşitliliği bakımından da zengindir. Göllerin etrafı meşe, kayın, gürgen, kızılağaç, dişbudak, karaağaç, ıhlamur gibi geniş yapraklı ağaçlarla kaplıdır. Karaçam, sarıçam ve köknar gibi iğne yapraklı ağaçlarla birlikte en güzel orman alanlarından birisi olarak kabul görmektedir.