Budapeşte’nin mutlaka görülmesi gereken 8 adresi

Tuna Nehri’nin iki yakasında olan Budin ve Peşte’nin Chain Köprüsü’yle birleşmesiyle günümüzdeki halini almış Budapeşte… Biz ortalama üç gün içinde görmeyi planladığımız adresleri kolaylıkla gezdik. Sembolik yapılar arasında mutlaka görmenizi tavsiye edeceğim adresleri paylaşıyorum…









Parlamento binası: Şehrin en yüksek ve en büyük yapısı.

Zincir köprü: Şehrin simgesi olarak bilinen bu köprü Buda ve Peşte kısımlarını birbirlerine bağlıyor.

Timewheel: Macaristan’ın Avrupa birliğine kabul edilmesi anısına yapılmış 60 ton ağırlığında dünyanın en yüksek kum saati. City parkın içinde ziyaret edebilirsiniz.

Szechenyi Termal Hamamı: Hamamlar şehri olarak bilinen Budapeşte’de en ünlü hamam olarak biliniyor. Yaz-kış doğal sıcak suya sahip.









Manzara için ‘Balıkçı Tabyası’: Orta çağ zamanlarında yakınlarda bulunan balıkçı pazarından ismini almış. Hem mimarisi hem de manzarasıyla oldukça dikkat çekici bir yapı.

Buda Kalesi: Günümüzde saray olarak kullanılıyor. Macar krallarının sarayı, 1265 yılında tamamlanmış.

Andrassy Bulvarı: Şehir merkezini kahramanlar meydanı ile bağlayan bulvar. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklenmiş.

Vaci Caddesi: Alışveriş için tercih ettiğim turistlerin de uğrak noktası. Uzun dönemler Osmanlı toprağı olarak kalmış olduğu için damak zevkimizin benzerlik gösterdiği Macaristan’da yemek seçerken zorlanmayacaksınız. Langos’u mutlaka deneyin…



Nerede kalmalı?

Konaklamak için şehrin en güzel otelini tercih etmiştik. Manzarası ve konumu ile tek kelime ile harikaydı. Gresham Sarayı yani namı diğer Four Seasons Budapest. Otelin restoran ve kafe bölümüne de dışardan birçok müşteri geliyor. Çok popüler bir yer.