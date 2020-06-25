Gökova’da yeşilin elli tonu: Akyaka

Eski bir balıkçı kasabası olan Akyaka, Muğla’nın Ula İlçesine bağlı. 1988 yılında doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan kasabanın tarihi dokusu korunabilmiş. Eski 'Ula Evleri' olarak bilinen beyaz, ahşap cumbalı evler kasabaya ayrı bir güzellik katıyor. Öyle ki Akyaka 2011 yılında 'Sakin Şehir / Cittaslow' seçilerek ülkemizdeki 11 sakin kentten biri olmaya hak kazanmış…









Beldeye hava yolu ile Bodrum Milas ve Dalaman Havalimanları’nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Kara yoluyla ise Marmaris’ten ortalama yarım saat, Muğla’dan ise ortalama 15 dakikada ulaşmak mümkün. Tercihini kara yolundan yana kullananlardansanız Gökova’nın doğusunda yer alan beldeye varana kadar körfezin birbirinden büyülü manzaralarına şahit olacaksınız.

Akyaka, yaz aylarında deniz turizmi nedeniyle oldukça rağbet görüyor. Kasabanın adını taşıyan Akyaka Plajı ve Çınar Plajı en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Ancak Kadın Azmağı olarak bilinen Azmak Nehri, yılın her dönemi ziyaretçileri beldeye çekmek için başlı başına yeterli.









Muhtemelen size de daha önce böylesini görmedim dedirtecek güzellikte olan Azmak Nehri’nin üzerinde, küçük gezi tekneleri ile oldukça düşük ücretlerle, ortalama 20 dakikalık bir gezintiye çıkabilirsiniz. Suya rengini veren binlerce devasa su bitkisi kendinizi olduğunuzdan çok daha uzaklarda hissettirecek. Nehirde avlanmak yasak olduğundan, tekneniz sazlıkların arasında ilerlerken, suyun dibinde çıplak gözle görebileceğiniz birçok balık türünün yanı sıra yaban ördekleri ve birbirinden güzel kuş sesleri gezinizde size eşlik edecek.







Bir şeyler yemek için nehir kıyısında sıralanmış balık restoranlarını tercih edebilir bir yandan taze balıkların ve Ege otlarının tadını çıkarırken bir yandan da coşkuyla akan nehri seyre dalabilirsiniz. Daha önce tatmadıysanız Ege’nin meşhurlarından kaya koruğuna ve börülceye, benim de favorilerimden olan yoğurtlamaya mutlaka sofranızda yer vermelisiniz. Azmak Nehri’ne komşu olanların yanı sıra kasabanın çarşısında da yemek yiyebileceğiniz birçok yer seçeneği mevcut.





Çarşıya ulaşmak için azmak boyunca yürüyüşe çıkabilir ve hatta okaliptüs ağaçları ile çevrili Âşıklar Yolu’ndan geçebilirsiniz. Çarşıdaki irili ufaklı dükkânlardan ve tezgâhlardan alışverişin tadını çıkarabileceğiniz gibi bölgenin meşhur çam balını da satın alabilirsiniz. Ayrıca köy pazarına uğrayabilir birbirinden leziz köy ürünlerine kolayca ulaşabilirsiniz.









Akyaka bisiklet sürmek isteyenler için doğal parkurları ile oldukça cezbedici. Üstelik kasabada bisiklet kiralayabileceğiniz işletmeler de bulunuyor. Siz de adrenalin sevenlerden iseniz uçurtma sörfünü kesinlikle denemelisiniz. Çünkü Akyaka Avrupa’nın en iyi kiteboard pisti olarak biliniyor.

Kasaba’da yılın çeşitli dönemlerinde Susam ve Çam Balı ( Kasım ), Balık Tadımı ( Haziran ) ve Uçurtma (Nisan )Festival’leri yapılıyor. Festival tarihlerinde konaklama fiyatlarında küçük bir artış olsa da görülmeye değer bulacaksınız. Şayet dönüş vaktiniz geldi ise üzülmeyin. Çünkü Marmaris ve Muğla arasında yer alan beldeden ayrıldığınızda rotanız hangi yön olursa olsun yol boyunca geçtiğiniz, gördüğünüz her yere bayılacaksınız. Eminim Akyaka, sizin favoriler listenize de kendini usulca yerleştirirken, bir sonraki seyahatinize kadar hafızanıza unutulmaz kareler ekleyecek…