Enlerin ve ilklerin şehri: Aizanoi Antik Kenti

Kütahya’ya yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan antik kent, İstanbul ve Ankara’dan 4-5 saatlik sürüş mesafesinde yer alıyor. Otobüsle gelmek isterseniz Kütahya’dan Çavdarhisar otobüslerine binerek ulaşabilirsiniz. Müze girişi sadece 10 TL, Müzekartınız varsa ücretsiz.



Aizanoi Antik Kenti’nde görülecek yerler



Antik kent, bulunduğu dönemdeki pek çok şehirde bulunan olan yapılara sahip, ancak neredeyse her yapının bir özelliği, dönemdeşlerinden ayrılan bir özelliği var. Mitolojiye göre, Aizanoi Zeus’un kızı su perisi Erato ile Kral Arkas’ın oğlu Azan’ın birlikteliğinden ortaya çıkmış. Antik kenti ikiye ayıran Kocaçay kıyısında yer alan kutsal alanın Friglerin doğduğu yer olduğuna inanılıyor.

Aizanoi Antik Kenti içinde görülecek yerler, Meter Kutsal Alanı hariç yürüme mesafesinde yer alıyor. Sırasıyla bir bakalım mı?



1 - Dünyanın en iyi Korunmuş Zeus Tapınağı



Antik kentte mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Zeus Tapınağı geliyor. Antik kente girdiğinizde ziyaretçi merkezinden biletinizi alıp karşısındaki tapınağı ziyaret edebilirsiniz. Tapınak M.S. 1.yüzyılda yapılmış, dünyadaki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı kabul ediliyor. İmparator Hadrian döneminde tamamlanmış olan tapınağın altında bir de pagan tapınağı bulunuyor. Buranın bir kehanet merkezi olduğu tahmin ediliyor. Tapınağın dış kısmında Aizanoi nekropolü yani mezarlığından çıkmış olan çok sayıda mezar taşı ve lahit sergileniyor. Hepsini incelemek için de vakit ayırmanızı öneririm.



2 - Hamam ve Palaestra Kompleksi



Zeus Tapınağından stadyuma doğru ilerlerken yol üstünde bir hamam ve palaestra yani güreş okulu kompleksi göreceksiniz. M.S.2. yüzyılda yapıldığı sanılan hamamda sağlık tanrıçası Higgia’nın heykeli bulunmuş. Kütahya Hava Tugay’ında yer alan müzede sergileniyor.









3 - Dünyadaki Tek Stadyum ve Antik Tiyatro Kompleksi



Hamamdan devam ettiğinizde 15.000 kişilik tiyatro ve 13.500 kişilik stadyumun yer aldığı komplekse ulaşacaksınız. Bu kompleksin dünyada bir eşi daha yok. Şu an tiyatro ve stadyum kompleksinin olduğu alanda ciddi bir kazı çalışması devam ediyor. Toprak üstüne çıktıkça ihtişamı ve güzelliği daha net anlaşılacaktır.



4 - Dünyanın İlk Borsası Macellum



Antik kentin en önemli özelliklerinden biri döneminde önemli ticaret yolları üzerinde bulunması. Bu dönemde alım-satım yapılacak ürünlerin, çalışacak işçilerin fiyatlarının belirlendiği yere Macellum adı verilmiş. Macellum, dünyanın ilk borsası kabul ediliyor.









5 - Sütunlu Yol - Pazar Yeri



Antik borsanın 10-20 metre uzağında antik dönemin pazar yeri bulunuyor. Yakın döneme kadar Çavdarhisar’ın pazar yeri olarak da kullanılmış olan bu alan Sütunlu Yol adı ile anılıyor. Sütunların olduğu bölümlerin sağ ve solunda o dönemin dükkanları yer alıyormuş. Yolun içinde yürürken tarihte alışveriş yaptığınızı hayal edebilirsiniz.



6- Mozaikli Hamam



M.S. 3.yüzyılda kente kireçtaşlarından büyük bir hamam inşa edilmiş. Hamamın taban zemininnde Satyr ve Menad mücadelesini anlatan mozaik bulunduğundan Mozaikli Hamam olarak anılıyor. Bu hamamın asıl önemi ise bir dönem psikoposluk merkezi olarak kullanılmış olmasından geliyor.









7- Antik Köprüler



Aizanoi Antik Kenti içinde Kocaçay’ın iki yakasını birbirine bağlayan toplamda 5 tane köprü varmış. 4 köprü taştan yapılmış araçlar için bir köprü de yayalar için ve ahşaptan yapılmış.

Şu an bu 5 köprünün 3’ü ayakta. İkisi taş, biri ahşap olan ayaktaki köprüler içinde kazların yüzdüğü Kocaçağ üzerine harika manzaralar sunuyor.









8- Meter Steunene Kutsal Alanı – Kibele Sunağı



Antik kent merkezinin 4 kilometre kadar uzağında Kocaçay’a yukarıdan bakan bir tepe üzerinde bulunan Meter Steunene Kutsal Alanı’na girebilmek için insanlar Kibele’ye boğa veya keçi kurban ederler ve onların kanları ile yıkanıp günahlarından arındıktan sonra kutsal alana kabul edilirlermiş. Şu an iki sunak toprak üstünde görülebiliyor ancak Meter Kutsal Alanı’nın bulunduğu mağaralar depremler nedeniyle çöktüğü için ziyaret edilemiyor.







Aizanoi Antik Kenti’ne Gelince Nerede Kalınır?



Antik kentin tam göbeğince Sütunlu Cadde’nin hemen yanında, tarihin kalbinde, restore edilmiş eski bir ev restoran, kafe ve pansiyon olarak işletiliyor, Çavdarhisar Evi olarak sosyal medyada kolayca bulabilirsiniz. Eğer konaklama yapmayı düşünüyorsanız gitmeden önce rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Çavdarhisar Evi’nde yemeklerin de nefis olduğunu söylemeden geçmeyelim. Antik kentte kalmak istemezseniz yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Murat Dağı’ndaki bungalovlarda çam ormanları içinde, dağ havasında konaklayabilirsiniz.

Aizanoi Antik Kenti’nde yoğun bir kazı, restorasyon çalışması devam ediyor. Kocaçay kıyısı ıslah ediliyor ve çayda sandallarla gezilebilmesine yönelik projeler hazırlanmış. Birkaç yıl içinde bu antik kentin çok popüler olacağını söylemedi demeyin! Antik kenti ile ilgili daha fazla detay öğrenmek için Aizanoi Antik Kenti yazıma da bir göz atın.