Koronavirüs seyahat tercihlerimizi nasıl etkileyecek?

Geçtiğimiz hafta ‘kesfettik’ Instagram hesabımdan sormuş olduğum “Önümüzdeki dönem seyahat tercihleriniz değişecek mi, nasıl olacak?” sorusuna farklı ve dikkat çekici yanıtlar geldi. Gelen cevaplardan çıkan en belirgin sonuç ise büyük çoğunluğun seyahat tercihlerinin değişecek olması. Gelen yanıtları kısaca özetledim. Umarım özgürce seyahat ettiğimiz günlere kısa zamanda kavuşuruz.



Uçak yerine özel araç



Virüsün kalabalık ve kapalı alanlarda çabuk yayılıyor olması seyahatlere uçak yerine özel araç ile çıkmayı tercih ettiriyor. Aynı şekilde şehirlerarası otobüsle seyahat etmek de tercih dışı kalmış. Hatta sadece otomobil ile gidebilecekleri yurt dışı destinasyonlarını tercih edebileceklerini belirtiyorlar.







Sezon dışı ve popüler olmayan noktalar



Seyahat etmeyi seven, tatillerini şimdiden planlamaya çalışan pek çok kişi yine hastalık nedeniyle daha izole tatil noktalarını tercih edeceklerini belirtiyor. Ayrıca resmi tatiller, yaz ayları gibi dönemlerden ziyade sezon dışı ve mümkün olabildiğince hafta içi seyahat etmek daha güven verici bulunmuş. Bakalım önümüzdeki dönemde kalabalıklardan uzak hangi destinasyonlar keşfedilecek?



Sadece yurt içi ve güvenli şehirler



Koronavirüs nedeniyle yurt içi seyahatlerin kıymeti zaten oldukça artmış durumda. Gelen cevapların çoğunda sadece kendi ülkemde, güvenliğimden emin olduğum şehirlere seyahat edeceğim cevabı çokça verilmişti. Aynı şekilde yurt dışında aşı zorunluluğu olan ülkeler, koronavirüs testine göre giriş izni veren ve vaka sayılarının çok düşük olduğu bazı ülkeler de tercih edilebilecek.







Konaklamada da değişim var



Geçtiğimiz yaz çok büyük oteller yerine butik oteller ve ev kiralama çok popüler hale gelmişti. Önümüzdeki dönemde de popülerliğini koruyacak gibi görünüyor. Soruyu yanıtlayan kişilerin büyük çoğunluğu ev kiralama ve hijyeninden emin oldukları pansiyon ve butik otelleri tercih edeceklerini söyledi. Aynı şekilde karavan ve çadır seçeneği de bu seçeneğin ardından yükseliyor.







Koronavirüs aşısı ve maske



Aşı konusunda çok çeşitli görüşler vardı. Kimisi aşı zorunluluğunun olduğu ülkeleri tercih edecekken kimisi de aşı yaptırmış olmanın zorunlu olmadığı ülkelere seyahat edeceğini belirtmiş. Aynı şekilde tüm ülkelerde aşı uygulaması bittikten sonra seyahat edeceklerle maske takmaya devam ettikçe seyahat etmenin de pek keyfinin kalmadığın söyleyenler de var. Az da olsa aşı olduktan sonra seyahat tercihlerini değiştirmeyecek olanlar yok değil.



Bireysel geziler öne çıkıyor



Yurt içi ya da yurt dışı gezi turlarını tercih etmek istemeyenler çoğunluktayken, kimisi de butik ve hijyen kurallarına dikkat edecek bazı turları tercih edeceklerini belirtmiş. Kalabalık gezilerden ziyade daha az kişiyle çıkılan seyahatler tercihlerin çoğunluğunu oluşturuyor