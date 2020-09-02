MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıEge'nin zeytin diyarı Burhaniye'da yapılacak 10 şey
GeriSevda SERBEST Ege'nin zeytin diyarı Burhaniye'da yapılacak 10 şey
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Seyahat
Sevda Serbest / Instagram: @kesfettik | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 02.09.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Ege'nin zeytin diyarı Burhaniye'da yapılacak 10 şey

Sevda SERBEST
Sevda SERBEST
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevda SERBEST
Sevda SERBEST
Ege'nin zeytin diyarı Burhaniye'da yapılacak 10 şey

Burhaniye için zeytin ağaçları içinde bir cennet desek hiç abartmış olmayız. Kuzeyinde Kaz Dağları, Assos, güneyinde Ayvalık ve İzmir koylarına yakınlığı ile Ege'de güneşin en güzel battığı noktalardan biri. Burhaniye'ye geldiğinizde keşfedecek büyük bir listeniz olduğunu unutmayın. Doğa, deniz, tarih, lezzet ve samimiyetin iç içe olduğu bu bölge için keşif listenizi hazırladım.

1-) Pelitköy'de zeytin ağaçları arasında en güzel gün batımına şahit ol. Bağlar Burnu mevkinde Türkiye dışına çıkarılması yasak olan ve nesli tehlike altında olan kum zambağı da bulunuyor. Ağustos - Eylül aylarında çiçek açmış şekilde görebilirsiniz.

2-) Ören plajında ayaklarınız kumun sıcaklığı ve denizin serinleticiliği arasında keyif yapsın. İncecik kumu ve geniş plajına bayılacağınıza hiç şüphem yok.

Egenin zeytin diyarı Burhaniyeda yapılacak 10 şey


3-) Burhaniye Türkiye'nin en kaliteli zeytin ve zeytinyağının üretildiği yer. Pek çok üretici var burada. Birine mutlaka uğrayın. ‘Adalıefe' benim severek kullandığım zeytinyağı üreticisi. Uğramanızı tavsiye ederim.

4-) Arkeoloji meraklısıysanız Adramytteion Antik Kenti'ni gezebilirsiniz. Bu kent ile ilgili Lidya döneminde, MÖ 6’ınca yüzyılda Lydia kralı Alyates’in oğlu Adramys tarafından kurulduğu bilgisinin yanı sıra, şehrin bölgede Lidya döneminden yaklaşık bin yıl önce yaşamış Anadolu halklarından Luwi’ler tarafından kurulduğu ve isminin ‘Adra-Mudra’ olduğu da söyleniyor. Kalkolitik dönemden başlayarak, Helen, Roma ve Bizans dönemlerinde yani çok uzun bir tarih sürecine tanıklık etmiş.

Egenin zeytin diyarı Burhaniyeda yapılacak 10 şey


5-) Kaz Dağları bir saat mesafede, mutlaka serin sularına, yemyeşil doğasına bir selam vermeye uğrayın. Mehmetalan ve Yeşilyurt Köyü, Hasan Boğuldu Sütüven Şelalesi, Kızılkeçili, Tahtakuşlar, Kavurmacılar köylerine vaktinize göre uğrayabilirsiniz

Egenin zeytin diyarı Burhaniyeda yapılacak 10 şey


6-) Adatepe köyü de Burhaniye'ye yakın sayılır. Kaz Dağları eteklerindeki Küçükkuyu beldesindeki Adatepe Köyü, İsviçre Alpleri ile birlikte dünyanın oksijen oranı en yüksek yerlerinden. Osmanlı zamanında zengin bir köy olan Adatepe'de Rumlar ve Türkler iç içe yaşarmış. 1980’lerde İstanbullu bir grup yazar-çizer arkadaş, Kaz Dağları gezileri sırasında keşfettikleri harabe halindeki Adatepe'yi bugünkü haline getirmişler. Devletten hiçbir destek almadan, buradaki evleri satın alıp restore ettirmişler. Bu yoktan var edilen ilginç köyü mutlaka görün ve nefis karadut suyu ve otlu dondurmalarına doyun.

Egenin zeytin diyarı Burhaniyeda yapılacak 10 şey


7-) Adatepe Köyü’nün denize bakan bölümünde Zeus Altarı (sunağı) bulunuyor. Zeus Altarı’na çam ağaçlarıyla çevrili 800 metrelik bir yürüyüşle ulaşılıyor. Yürüyüşün sonunda karşılaşılan manzara o mesafeye kesinlikle değiyor.

8-) Cunda ve Ayvalık çok yakın. Neden tekrar tekrar görmeyesiniz.

Egenin zeytin diyarı Burhaniyeda yapılacak 10 şey


9-) Gömeç tarafında Güvercin, Gemi Yatağı Koyu, Tilki ve Martı koyları yüzmek için diğer seçenekler.

10-) Burhaniye İskele'de balık ve dondurma yemeden de sakın dönmeyin derim.

False
Sevda SERBEST
Sevda SERBEST
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı geri sayımı yapılabilecek en güzel 10 adres
Yeni yıla şehir dışında girmek isteyenlere birbirinden cazip 8 seçenek
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer