Ege'nin zeytin diyarı Burhaniye'da yapılacak 10 şey

1-) Pelitköy'de zeytin ağaçları arasında en güzel gün batımına şahit ol. Bağlar Burnu mevkinde Türkiye dışına çıkarılması yasak olan ve nesli tehlike altında olan kum zambağı da bulunuyor. Ağustos - Eylül aylarında çiçek açmış şekilde görebilirsiniz.

2-) Ören plajında ayaklarınız kumun sıcaklığı ve denizin serinleticiliği arasında keyif yapsın. İncecik kumu ve geniş plajına bayılacağınıza hiç şüphem yok.









3-) Burhaniye Türkiye'nin en kaliteli zeytin ve zeytinyağının üretildiği yer. Pek çok üretici var burada. Birine mutlaka uğrayın. ‘Adalıefe' benim severek kullandığım zeytinyağı üreticisi. Uğramanızı tavsiye ederim.

4-) Arkeoloji meraklısıysanız Adramytteion Antik Kenti'ni gezebilirsiniz. Bu kent ile ilgili Lidya döneminde, MÖ 6’ınca yüzyılda Lydia kralı Alyates’in oğlu Adramys tarafından kurulduğu bilgisinin yanı sıra, şehrin bölgede Lidya döneminden yaklaşık bin yıl önce yaşamış Anadolu halklarından Luwi’ler tarafından kurulduğu ve isminin ‘Adra-Mudra’ olduğu da söyleniyor. Kalkolitik dönemden başlayarak, Helen, Roma ve Bizans dönemlerinde yani çok uzun bir tarih sürecine tanıklık etmiş.









5-) Kaz Dağları bir saat mesafede, mutlaka serin sularına, yemyeşil doğasına bir selam vermeye uğrayın. Mehmetalan ve Yeşilyurt Köyü, Hasan Boğuldu Sütüven Şelalesi, Kızılkeçili, Tahtakuşlar, Kavurmacılar köylerine vaktinize göre uğrayabilirsiniz









6-) Adatepe köyü de Burhaniye'ye yakın sayılır. Kaz Dağları eteklerindeki Küçükkuyu beldesindeki Adatepe Köyü, İsviçre Alpleri ile birlikte dünyanın oksijen oranı en yüksek yerlerinden. Osmanlı zamanında zengin bir köy olan Adatepe'de Rumlar ve Türkler iç içe yaşarmış. 1980’lerde İstanbullu bir grup yazar-çizer arkadaş, Kaz Dağları gezileri sırasında keşfettikleri harabe halindeki Adatepe'yi bugünkü haline getirmişler. Devletten hiçbir destek almadan, buradaki evleri satın alıp restore ettirmişler. Bu yoktan var edilen ilginç köyü mutlaka görün ve nefis karadut suyu ve otlu dondurmalarına doyun.







7-) Adatepe Köyü’nün denize bakan bölümünde Zeus Altarı (sunağı) bulunuyor. Zeus Altarı’na çam ağaçlarıyla çevrili 800 metrelik bir yürüyüşle ulaşılıyor. Yürüyüşün sonunda karşılaşılan manzara o mesafeye kesinlikle değiyor.

8-) Cunda ve Ayvalık çok yakın. Neden tekrar tekrar görmeyesiniz.









9-) Gömeç tarafında Güvercin, Gemi Yatağı Koyu, Tilki ve Martı koyları yüzmek için diğer seçenekler.

10-) Burhaniye İskele'de balık ve dondurma yemeden de sakın dönmeyin derim.