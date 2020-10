Eğlence cennetti: Osaka

Osaka’da görülecek yerler anlatılırken başta Osaka Kalesi’nin çok özel bir yeri olduğunu söylemeliyim. Etrafı hendeklerle ve surlarla çevrili 42 metre yükseklikteki 5 katlı Osaka Kalesi (Kule dışarıdan 5 katlı gözükse de aslında içeride 8 katlı) Osaka’nın simgesi. Osaka Kalesi, 100 yıldan fazla süren iç savaşın bitip, ulusal birliğin yeniden kurulmasının şerefine yaptırılmış. Gündüz enfes bir manzaraya sahip olan kale, gece ışıklandırılmasıyla da mükemmel. İktidar el değiştirdiğinde 1615’te yıktırılan kale, iktidar tekrar el değiştirdiğinde yeniden yapılmış, Meici’nin restorasyonuna tepki olarak 1868’de yakılmış. Şu anki mevcut yapı, orijinal kulenin bir kopyası. Üst katından şehir manzarası seyredilebilen kalenin, müzesinde silahlar, zırhlar ve diğer tarihi detaylar sergileniyor.









Osaka Kalesi, sadece tarihi binayla değil aynı zamanda geniş bahçesiyle de çok popüler. Bu geniş bahçeyi kaplayan bonsai ağaçları, yapay göl, yürüyüş yolu hareketli Osaka’nın en dinlendirici yeri. Umeda Tren İstasyonu ile Osaka’nın diğer illerle bağlantısı sağlanıyor. Şehir merkezinin kuzeyinde yer alan Umeda, iş ve alışveriş merkezi. Bu semt, mağazaları, restoranları, kafeleri kalabalık caddeleriyle Osaka’nın en popüler yerlerinden. Osaka’da gezinirken gözünüze çarpan alışveriş merkezleri kadar yerin altında da yaşam alanı var. Büyük alışveriş merkezleri ve binalar yer altından birbirine bağlı. Özellikle sıcaklıkların ve nemin yüksek olduğu yaz aylarında, güneşin en tepede olduğu sırada yer altında yapılacak bir gezinti birkaç saat sizi oyalayacaktır. Hankyu ve Hanşin binalarının altındaki geniş gezinti alanı “Whity Umeda” adını almış. Burada gezinirken istediğiniz başka bir plazanın alt katından çıkabiliyorsunuz. Hankyu’nun çatısında bulunan ve “Hep Five Ferris Wheel” olarak adlandırılan dönme dolap, 15 dakikalık tam turunda alışveriş merkezinin tepesinden şehre kuşbakışı görüş imkanı veriyor.

Tıpkı bu dönme dolap gibi yine Umeda’da bulunan, cam ve çelik birleşimi 40 katlı iki ayrı kulenin birleşimi olan Şin-Umeda (Umeda SkyBuilding), “Yüzen Gözlemevi” (Floating Garden) sayesinde yerden 173 metre yüksekte Osaka’yı yukarıdan panoramik olarak görebiliyorsunuz.



Namba’da tıpkı Umeda gibi şehrin ana alışveriş semtlerinden olup, restoranlarıyla ve gece kulüpleriyle her daim canlı bir bölge. Namba denildiğinde akla Dotomburi geliyor. Dotomburi Nehri, Osaka’nın ortasından geçiyor ve nehir kenarları eğlenceli aktivitelerle dolu. Renkli dev reklam panoları ve neon ışıklarıyla aydınlatılan köprü ve Dotomburi (Dotonbori) caddesi gece-gündüz kalabalık. Restoranları, kulüpleri, mağazalarıyla İstanbul’daki Taksim Meydanı ile eşdeğer bir yer burası. Şehrin kalbi olan bu bölgede binaların dış yüzeyi gece aydınlatmalarla rengârenk.









Dotomburi’nin hemen yanında Nipponbaşi bölgesi bulunuyor. Osaka’da elektronik eşyaların satıldığı Nipponbaşi Pazarı (Den Den Town), Tokyo’daki Akhibara’ya benzetilse de, Tokyo’dakine göre çok daha küçük. İkinci el elektronik eşyadan, robot oyuncaklara kadar her şeyi bu pazarda bulmak mümkün. Klimalı, üstü kapalı alışveriş çarşıları Osaka’nın birçok yerinde var. Kilo metrelerce uzunluktaki bu caddeler uzayıp gidiyor. Hankyu Higaşi Dori ve meşhur Shinsaibashi (Şinşaibaşi) bu keyifli caddelere örnek. Shinsaibashi ismi Osaka’da “lüks alışveriş” ile eş anlamda kullanılıyor. Shinsaibashi, kulüpleri, lüks mağazaları, çeşit çeşit restoranı ve hareketli sokaklarıyla her daim eğlenceli bir yer.





593 yılında inşa edilen bir Budist tapınağı olan Shitennoji Temple, yerel halkı ve turistleri farklı gerekçelerle kendine çekiyor. 5 kattan oluşan tapınağın, Batı, Doğu ve Güney olmak üzere üç kapısı bulunuyor. ABD’den ithal edilmiş ikinci el giysiler satan çok sayıda dükkanın bulunduğu America-mura (Amerika Köyü), Osakalı gençler arasında oldukça popüler. Turistler de hem bölgede vakit geçiren gençleri hem de bu semtin farklı ambiyansını görmek için buraya geliyor.







İkinci Dünya Savaşı’nda büyük ölçüde yok olan, Körfez Bölgesi oldukça enerjik. Japonya Universal Stüdyoları, Kaiyukan Akvaryumu (Osaka AquariumKaiyukan), 112 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyük dönme dolaplarından biri olan Ferris Wheel burada. Kaiyukan Akvaryumu, 14 su tankı ve bu tanklarda yer alan köpek balıkları da dahil 35.000 deniz canlısıyla Dünya’nın en büyük ikinci akvaryumu. Universal Stüdyoları, Hello Kitty, Jurasic Park, Harry Potter bölümleriyle her yaştan ziyaretçi için oldukça eğlenceli. Osaka, komşu Kyoto ile yaptığı işbölümüyle, mabetleri Kyoto’ya bırakmış kendisi de eğlence ve alışverişi almış gibi. Osaka’da eğlenmemek ve her yerde karşınıza çıkan uzun alışveriş caddelerinde vakit geçirmemek imkânsız. Bu güzel Japon mucizesi şehirde vakit geçirirken ayrılık anının her dakika yaklaştığını aklımızdan çıkarmadan eğleniyoruz. Ve aklımız burada, gözümüz arkada kalıyor.