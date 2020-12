Yeni yılı karşılamak için ‘en butik’ 20 otel

Kapadokya’nın kalbine yolculuk

Argos In Cappadocia / Nevşehir

Argos, rafine bir zevkin otel lüksüyle buluştuğu en güzel örneklerden. Yaklaşık 14 dönüm üzerinde birbirinden bağımsız 51 odasında mağara havasını solumanızı da sağlıyor, taş ev güzelliğini yaşamanızı da. Lounge alanına sade bir şıklık hâkim; konfor-keyif ikilisi her köşede kendini hissettiriyor. Kapadokya manzarasının yanı sıra havanın açık olduğu günlerde tüm görkemi ve güzelliğiyle Erciyes Dağı selamlıyor konukları. Özellikle günbatımındaki manzara muhteşem. Telefon: (0384) 219 31 30



‘Dünyanın en iyi manzarası’ ödüllü

Rox Cappadocia / Nevşehir

Bu otelin hayranı çok çünkü ‘Dünyanın En İyi Manzaralı Oteli’ seçilmelerini sağlayan muhteşem bir Kapadokya panoramasına bakıyor. Uçhisar Kalesi’nin hemen altında konumlanan otelin oldukça büyük terası çok güzel. Tam karşınızda Göreme, Güvercinlik Vadisi, Kılıçlar Vadisi ve Aşk Vadisi uzanıyor. Balonların kalktığı noktaya hâkim olduğu için her sabah güne gökyüzünü masal kitaplarından fırlamış gibi görerek başlıyorsunuz. Mağara ya da taş dokuya sahip 8 odası var. Dekorasyonda bohemlikle harmanlanmış yöresel bir çizgi tercih edilmiş. Evcil hayvanınızla kalabiliyorsunuz ve ek ücret alınmıyor. Telefon: (0384) 219 24 06









Bahçede ne varsa menüde o var

Grandma’s Wonderland İstanbul

Tesisin, başrolü ahşaba veren geniş mekânlar olarak düzenlenmiş 7 odası var. Otel 86 dönüm üzerine kurulu ve yıl boyu açık. Aralarında 15’inci yüzyıl Fransa’sından kalma antikaların da olduğu müze gibi bir salonda şömine keyfi yapabilirsiniz... Mutfakta mevsiminde ürün kullandıkları menüler hazırlıyorlar. Sebze ve meyveleri 15 dönümlük bostanda kendileri yetiştiriyor; diğer malzemeleri de civar köylerden satın alıyorlar. Hayvan dostu bir otel olarak açık-kapalı alanlarda birçok kedi ve köpek var. Misafirler de evcil hayvanlarıyla birlikte konaklayabiliyor. Telefon: (0542) 253 50 80









Müze gibi

Hotel Caeli / Çanakkale

Caeli, sadece gustosu olan bir otel değil; yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle dolu bir sanat galerisi, gelişmiş damak zevklerine hitap eden ayrıcalıklı bir lezzet dünyası aynı zamanda. Otelde, dünyaca ünlü sanatçılara ait 36 eser var. En ünlüsüyse Seçkin Pirim’e ait ‘Gate of Heaven’ yani ‘Cennetin Kapısı’. Aynı anlamı taşıyan Latince Caeli de otele adını vermiş. 15 deluxe, 5 süit, 1 tower süit olmak üzere 21 konaklama birimi var. Hepsi akıllı oda olarak düzenlenmiş. Mutfaksa başlı başına bir deneyim! Kendi çiftlikleri var ve ekolojik tarım yapıyorlar. Telefon: (0286) 854 83 36



Yavaşlamak isteyenlere

Bakucha Vineyard Hotel/ Kırklareli

Kırklareli Hamitabat Köyü’ndeki Bakucha iki bloktan oluşuyor ve nereye bakarsanız bakın başrol doğanın. Otelde 26 oda var. En güzel yanı konumu; Istranca Dağları’nın esintisini taşıyan havası hep temiz. 12 ay açık ve ne zaman giderseniz, o mevsime özel hazırlanmış bir menü bulabilirsiniz. Mutfağın ihtiyaçlarının yüzde 70-80’ini karşılayacak kadar tarımsal üretim de yapıyorlar. Bakucha’ya uzun yürüyüşler yapmak, şömine başında tatlı sohbetlere dalmak, okumak, dinlemek ve en çok yavaşlamak için gidin. Telefon: (0288) 473 44 17 - (0533) 514 14 90









Şömine çıtırtısı ve sessizlik

Arianna Sustainable Luxury Lodge / Nevşehir

Uçhisar Kalesi’nin eteğinde dev bir kayanın üzerine inşa edilmiş Ariana’da, sürdürülebilirlik ve lüks kavramlarını birlikte sunan özel bir dünya var. Otelin konumu hem alabildiğine açık ve güzel bir manzara hem mutlak bir sessizlik hediye ediyor. Sadece 11 oda inşa etmişler çünkü en dolu olduğu günlerde bile butik ruhu korumak istiyorlar. Menüsünde yerel mutfaktan da dünya mutfağından da örnekler bulabilirsiniz. Özel tasarım şömineli lobisinde vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Telefon: (0384) 219 22 23



Cumhuriyet’in ilk turizm yatırımı

Limak Thermal Butik Otel / Yalova

Yalova Termal bölgesi yüzlerce yıldır sağlık ve termal turizminin merkezi. Kötü yapılaşmanın kurbanı olan ilçede Limak Thermal Butik Otel adeta bir vaha gibi. 1907’de Fransızlar tarafından termal bir otel ve casino olarak yapılmış. Daha sonra Atatürk’ün direktifiyle 1929’da yeniden otel olarak açılan tesis, Cumhuriyet tarihinin ilk turizm yatırımı olarak tarihe geçmiş. Oteldeki 48 odanın numaralarının 1881‘den başlayarak yana yatırılmış 8 rakamıyla sonsuzluğu simgeleyen 1938 ile bitmesi, toplantı salonlarına burada konaklamış olan İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir’in isimlerinin verilmesi gibi unsurlar tesisin tarihi dokusuna ayrı bir anlam katıyor. Telefon: (0226) 675 78 00









Dekorasyonu doğadan

Abant Lotus Otel / Bolu

Doğanın içinde samimi bir aile işletmesi Abant Lotus. Otelin hemen yanında akan derenin sesi ortamın büyüsünü pekiştiriyor ve huzur veriyor. Modern ve konforlu olanaklarla donatılmış odalarında, doğa dekorasyonun bir parçası gibi. Bazı odalarda şömine ve jakuzi seçenekleri de var. Kışın kar eksik olmayan bölgenin tadını şöminede çıtırdayan odun sesleriyle çıkarmak isteyenler için ideal.

Telefon: (0374) 237 10 90



Orman içindeki konfor

7 Rooms Butik Otel / Bursa

Burası bir şehir oteli ama alışılmışın çok dışında! Bursa Balat Ormanı’ndaki tesis adından da anlaşılacağı gibi 7 odayla hizmet veriyor. Bünyesinde iki restoran var. Pronto Gastro & Bistro; Akdeniz mutfağı ağırlıklı menüsü, özel kokteylleri ve içindeki sanat atölyesinin tablolarıyla konaklayanlara kendini Toscana’daymış gibi hissettiriyor. Kaburga Et Lokantası’nda tüm ormanı karşınıza alarak günlük ve mevsimine uygun özenle hazırlanan özel mezeleri ve ocakbaşı lezzetlerini tadabilirsiniz. Telefon: (0224) 244 76 01



142 evlik bir otel

Exedra Cappadocia / Nevşehir

Burada Erciyes Dağı’nın bulutlarla kucaklaştığı manzarayı izleyecek, en büyük peribacalarından biri olan Ortahisar Kalesi’nin görkemini yanı başınızda göreceksiniz. Kemerlerle, taş merdivenlerle birbirine bağlanan 142 evden oluşmuş bu otel. Farklı büyüklüklerde dört kapalı, bir teras restoranı ve avluda oturma alanları var. Dekorasyonda takip edilen stil aynı olsa da tümü birbirinden farklı 86 odayla hizmet veriyor. Jakuzili, hamamlı ya da şömineli seçenekler var. Telefon:

(0384) 343 24 25 - (0538) 041 86 97









Mistik atmosfer

Hich Hotel / Konya

Konya’nın ruhunda şüphesiz Mevlana’nın yüzyılları aşan eşsiz felsefesinin etkisi büyük. Hich Hotel’in konuklarına vaadiyse bu ruha uygun mistik atmosfer. Mevlana Müzesi’nin hemen yanındaki otelin 13 odası var. Selçuklu ve Mevlevi mutfağının nezaketinin dünya lezzetleriyle harmanlandığı mutfağı da oldukça farklı ve özel. Telefon: (0332) 353 44 24



Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel

Despot Evi / Balıkesir

Despot Yunanca din görevlilerine verilen isim. Bu otele adını vermesinin nedeniyse 1862’de burayı ev olarak inşa eden Grigorios Gudohiras’ın bir din adamı olması. Hayata bir Cunda molası vermek için adanın yolunu tutanları özenle ağırlayan otelin gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Ana bina ve sarnıç binası olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. 6’sı süit olarak düzenlenmiş 28 odası var. Mutfağı tam bir lezzet yolculuğu. Tavuk Adası’nın tam karşısındaki konumuyla manzarası da muhteşem.

Telefon: (0266) 327 19 00



Tanrıların dağında

İda Blue / Çanakkale

Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hâkim konumdaki, Türkiye’nin en iyi korunmuş köylerinden biri olan Adatepe’deki İda Blue Otel tam bir inziva mekânı. Restore edilmiş üç Rum evinden oluşuyor. Binalardan birinde 4, diğerinde 3 oda var. Biri villa tipi kullanım olacak şekilde müstakil düzenlenmiş. 2020’de ekledikleri bir bölümde

4 odaları daha var. Odaların dekorasyonunda eskiye ait hatıra yüklü parçalar kullanılmış. Bahçesinde vakit geçirmek başlı başına keyif. Telefon: (0286) 752 10 45



Detaylar huzur veriyor

Alavya / İzmir

Alaçatı’daki otelde her detay insana kendini iyi hissettiriyor. Bahçedeki 6 taş evde 25 oda var. Her odaya hem konfor hem zevk hâkim. Bir de Alavya Prive var ki o da tatili her şeyiyle kendine özel kılmak isteyenler için hazırlanmış. Kahvaltılar uzasın da uzasın denecek cinsten. Mitu Cafe-Bistro ile Agrilia Restoran’da öğle ve akşam yemeklerinde harika tatlarla tanışacaksınız. Telefon: (0232) 716 66 32 - (0549) 786 97 50



Gaziantep’in en eski hanı

Hışvahan / Gaziantep

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir Gaziantep. Buranın en eski hanı Hışvahan. Tek katlı han, Lala Mustafa Paşa tarafından

1563-1577 arasında yapılmış. Tarihi doku korunarak ortaya çıkarılan otel, 10 odayla hizmet veriyor. Hazırladıkları menülerde, çeyiz sandıklarından çıkan lezzetleri modern bir sunumla misafirlerine sunuyorlar. Avludan muhteşem kale manzarasına karşı kahve yudumlamak gerçek bir keyif. Telefon: (0531) 781 86 57









Biniciliği sevenlere

Manej Urla / İzmir

At eğitimi verilen yer anlamına gelen Manej, insan ve hayvanın bütünleştiği en özel sporlardan biniciliği özenli bir tatil anlayışıyla buluşturuyor. 6’sı süit toplam 13 odada 35 kişiyi ağırlayabiliyorlar. ‘Tarladan sofraya’ felsefesiyle hazırlanan yemeklerse sabaha ayrı, akşama ayrı güzellik katıyor. Mutfakta kullandıkları tüm ürünleri ya kendileri yetiştiriyorlar ya da civar köylerdeki üreticilerden temin ediyorlar. Telefon: (0532) 055 93 13



Manzarası Mezopotamya

Mardius Tarihi Konak / Mardin

Asur’dan Osmanlı’ya uzanan zengin bir kültür hazinesi saklayan Mardin, medeniyetlerin buluşma noktası. Mardius, şehrin eski isimlerinden biri. Adını taşıyan konağın inşa tarihi 1400’lere kadar gidiyor. Taş duvarların güzelliğine ahşap oymalar, bakır lavabolar, çini detaylar eşlik edip mistik bir hava yaratıyor. Mezopotamya manzarası da o havayı pekiştiriyor. 11 odasına konağın sahibi olan Ensari ailesinin fertlerinin isimleri verilmiş. Mardius mutfağı hem ailenin hem şehrin kültürünü yansıtıyor. Telefon: (0482) 212 46 46



Kalabalığın içindeki sessizlik

The Stay Warehouse / İzmir

Alaçatı’nın merkezinde ama konumu ve oteli çevreleyen yüksek ağaçlar nedeniyle bir o kadar çevresinden izole. 2017’de açılan otel tek bir bina, büyük bir veranda ve oldukça geniş bir bahçeden oluşuyor. Duvara gömülü uzunca bir şöminenin olduğu geniş ortak alanın iki yanında 12’şer oda var. Hepsi süit tipinde ve aynı biçimde döşenmiş.

Telefon: (0232) 970 78 29









Bodrum’daki konforlu yuva

Eskiceshme / Muğla

Bodrum’un Eski Çeşme Mahallesi’nde kurulan ve adını da buradan alan, ev konforunu yansıtmayı özellikle tercih eden bir otel Eskichesme. Bir köşede şöminenin, bir başka köşede salıncağın yer aldığı; rahat koltuklarla ve dekoratif objelerle düzenlenmiş karşılama alanı oldukça ferah. Farklı büyüklüklere ve tasarımlara sahip 38 odayla hizmet veriyor. Yetişkin oteli olarak konumlandığı için 16 yaş kuralı var. Evcil hayvan kabul ediliyor ve ek ücret alınmıyor. Telefon: (0252) 316 25 02



Siz onu yaz oteli mi sandınız?

Olympos Lodge Hotel / Antalya

Çıralı sahiliyle Olympos antik şehrinin kalıntıları arasında kurulmuş, ‘bilen gelsin, bilmeyenlere anlatsın ve sadece meraklısını ağırlasın’ diye düşünülmüş gizli saklı bir dünya Olympos Lodge Hotel. Kapıları Akdeniz’in maviliğine açılan 15 dönüme yayılmış bir tesis. 14 odası var. Hayvanları, açık havada zaman geçirmeyi, doğanın sunduklarıyla mutlu olmayı seviyorsanız burayı da seversiniz. Konum itibariyle yaz oteli gibi düşünebilirsiniz ama yıl boyu açık. Şömineli oda seçenekleri de var. Telefon: (0242) 825 71 71