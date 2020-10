Pandemide keşfettiğim sıradışı küçükler

Alaçatı-Agrovela

Kalabalık içindeki vaha



Bir yüzü yel değirmenlerine, bir yüzü rüzgârgüllerine dönük. Tarihi 400 yıla dayanan taşlar kullanılarak inşa edilmiş. Defneden limona, lavantadan zeytine, nardan begonvile Ege’yi adım adım yansıtan bitki örtüsüyle merkeze konumlanmış saklı bir vaha gibi… Objeler, odaların dekorasyonu, yataklar, mobilyalar, havuz için seçilen renkler gibi her detayda zevkli dokunuşlar çarpıyor göze. Atmosfere ahşap ve doğal tonlar hakim. İki binada toplam 31 oda var ve altısı süit tipi. (0232) 716 88 90



Alaçatı-The Stay Warehouse

Çağdaş sanat galerisi gibi



80’li yıllarda depo olarak kullanılan bir yapının endüstriyel mimariyle can bulduğu The Stay, stil sahibi ve çok zevkli bir adres. Duvara gömülü uzunca bir şöminenin ve güzel bir kitaplığın olduğu, epeyce geniş ve yüksek tavanlı bir ortak alanı mevcut. Burada vakit geçirmek bile başlı başına keyif. Bahçesi zeytin ağaçlarıyla dolu. 24 odası var ve hepsi süit olarak düzenlenmiş. Odaların tasarımları da aynı; tek fark, her birinde farklı çağdaş sanat eserlerini duvarlarda görmeniz. (0232) 970 78 29









Sarıgerme-Zigo’s

Provence esintileri



Zevk ve sakinlik arayanların “İyi ki geldim” diyeceği, bu yıl açılan, çiçeği burnunda bir otel. Tasarımları farklı 13 odası var. İki odasına kış keyfi için kuzine yerleştirilmiş. Hem binaların yapısında hem de peyzaj ve dekorasyonda Provence esintileri hâkim. Civarı bisikletle keşfedebilir, yürüyüş rotalarında gezebilirsiniz. (0252) 285 71 71









Bozburun-Miamai

Tüm odalar deniz manzaralı



Mavilik, sessizlik, sadelik… Bu üçlüyü buluşturan en güzel adreslerden biri Miamai. Otelde 14 oda var ve hepsi deniz manzaralı. Her an maviyle iç içesiniz. Dekorasyon sade tutulmuş ve Bozburun’un izole güzelliğine yakışan bir stil yakalanmış. Restoranındaki lezzetler unutulmaz izler bırakacak cinsten. (0252) 456 27 75 - (0530) 959 95 53



Akyaka-The River House

Su ve yeşille gelen güzellik



Sade detayları suyun enerjisiyle birleştiren tam bir kendini dinleme adresi. Akyaka Azmak’ın kollarından biri bahçenin yanından süzülüp gidiyor. Diğer köşesindeyse yüzme havuzu var. İki yanınız su, önünüz arkanız alabildiğine yeşil. Akçapınar Köyü’ndeki otelin 13 odası var. Dilerseniz otelin botuyla gezintiye çıkabilir ya da meşhur okaliptüs yolunda yürüyebilirsiniz. (0530) 512 36 48



Fethiye-Yonca Lodge

Ekolojik tatilin öncülerinden



Doğa dostu tatil anlayışının ilklerinden olan Yonca Lodge’un 18 odası var. Hepsi birbirinden bağımsız girişlere sahip ve geniş bir bahçenin farklı köşelerine serpiştirilmiş. Ben en çok şömineli superior odalarını sevdim. Misafirlerin evcil hayvanlarını da kabul ediyorlar. Tüm tekstil ürünleri organik pamuk, tüm kişisel bakım ürünleri eko sertifikalı… (0252) 633 66 88



Selçuk-Akanthus

Manzarasında tarih var



Kadim akanthus bitkisinin adını taşıyan otel, misafirlerini geçmişin hikâyelerine dikkat kesilmeye çağırıyor. Konumu harika. Tarihi yapılara çok yakın. Ayrıca otelden Selçuk Kalesi’ni, St. Jean Kilisesi’ni, Aydınoğulları’ndan miras İsa Bey Camisi’ni görebiliyorsunuz. Üst kattaki odalarda Artemis Tapınağı da giriyor manzaraya. Otelin 12 odası var. (0232) 892 92 12









Bodrum-Eskichesme

Eviniz kadar rahat



Bodrum’un Eski Çeşme Mahallesi’ndeki otelin 38 odası var ve bunların dördü süit. Merkeze yürüme mesafesi kadar yakın ama bulunduğu mahalle itibariyle sakin bir noktada. Yetişkin oteli olarak konumlandığı için 16 yaş kuralı var. Evcil hayvan kabul ediliyor ve ek ücret alınmıyor. Dekorasyonda modern, rahat, şık bir stil yakalanmış. (0252) 316 25 00









Menteşe-Yenice Vadi

Masalsı bir dünyanın içinde



Yenice Vadi, büyüleyici bir yer. Doğanın ortasında, taş ve ağacın en güzel halleriyle buluştuğu bir adres. Değirmeni, göleti, ağaç evleri ve çiftliğiyle bambaşka bir hava yakalanmış. Ana binadaki odaların bazılarında şömine, bazılarında jakuzi, bazılarında her ikisi de var. Özellikle çocuklu ailelerin çok seveceği otele evcil hayvan da kabul ediliyor. (0532) 270 35 64



Faralya-Kabak Dome

Jakuzide Kabak Koyu manzarası



Kabak Koyu’na tepeden bakan, adını da buradan alan muhteşem bir adres… Odalar Laponya’daki iglolara benziyor ama kesinlikle çok daha güzel. Önünde de çift kişilik jakuziler var. Genç bir şefin işbaşında olduğu restoran da iddialı… Zaten öyle güzel bir manzarası var ki yemeklerin lezzeti manzaranın güzelliğiyle bütünleşip unutulmaz anılara dönüşüyor. (0532) 390 68 48