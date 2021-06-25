Önünde Akdeniz, arkasında Toroslar, içinde tarih... Antalya

Haziran ayında havalar biraz değişken gitse de bu yorucu kışın ardından tatil planlarını artık gerçekleştirmenin vakti geldi. Biz de geçen hafta Çeşme’den başladığımız rotamıza bu hafta bir klasik olan Bodrum’la devam ediyoruz.

Bodrum’un kurulduğu ilk yer, kale çevresiymiş. İki liman arasındaki kayalık alana inşa edilen kale antikçağda bir adaymış. Daha sonra kente bağlanarak yarımada haline getirilmiş. Bodrum, 3.500 yıla uzanan tarihinde Karya, Pers, Roma ve Bizans’ın da aralarında olduğu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Önce Halikarnassos, sonra Aziz Petrus’a ithafen Petrium olarak anılmış. Biz bu ismi dilimize uyarlamış ve Bodrum yapmışız. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılmış.

Yıllar boyunca destanlara, romantik şarkılara, kitaplara konu olmuş Bodrum... Herodot, Kaptan-ı Derya Turgut Reis, Halikarnas Balıkçısı, Neyzen Tevfik ve Zeki Müren ise bu romantizme kapılıp burada yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden birkaçı. Bir zamanların sünger avcılarıyla meşhur olan bu küçük balıkçı kasabası, kötü yapılaşmaya teslim olsa da dikkatli gözler için her günbatımında geçmişten bir hikâye saklıyor.

Bodrum’un zenginliğini keşfetmek için kaledeki dünyanın en büyük sualtı arkeoloji müzesini gezin. Eski dünyanın 7 harikasından biri olan ve Yunan mimarisiyle Mısır piramitlerini birleştirerek yepyeni bir tarz ortaya çıkaran Karya Kralı Mausolos’un anıt mezarından kalanlarla önüne kazılan hendekler nedeniyle Büyük İskender’in aşamadığı kapı olarak da bilinen Halikarnassos şehrinin giriş kapılarından biri olan Myndos Kapısı’nın günümüze ulaşabilen hali de müzede sergileniyor.

Bodrum denince akla ‘Mavi Yolculuk’ gelir. İsterseniz sadece denizin ve güneşin keyfini çıkarın, isterseniz ufak bir gastronomi turuyla yerel lezzetleri de keşfedin. Bodrum’un her semti ayrı bir karaktere sahip. Merkeze yakın Torba, lüksün ve eğlencenin merkezi Türkbükü, çocuklu ailelerin tercihi Gündoğan, günbatımının tek adresi Yalıkavak, bohem Gümüşlük, Kos’a doğru uzanan güzellik Turgutreis, buz gibi deniziyle Akyarlar ve şarkılara konu olan Bitez seçeneklerden sadece birkaçı.

Gelelim Bodrum’un konaklama adreslerine... ‘Butik Oteller Türkiye’ kitabımda bazılarından bahsettiğim ve @butikotellerturkiye Instagram adresimden güncel bilgilerle paylaşmaya devam ettiğim bu tesislerden umarım siz de keyif alırsınız.

DOĞANIN LÜKSLE BÜTÜNLEŞTİĞİ ADRESLER