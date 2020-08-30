Mavinin krallığı Fethiye ve dahası

Paspatur’la tanışın



Adını havacılık tarihimizin kahramanlarından Tayyareci Fethi Bey’den alan Fethiye uzun süredir Çinli turistlerin gözdesi. Bu nedenle çarşısında gezerken bolca Çince tabela görebilirsiniz. İngilizlerin de en sevdiği tatil adresleri arasında. Ama pandemiyle birlikte tatil ve seyahat pratikleri değişince şimdilerde sadece yerli turistin keyif adresi oldu. Fethiye’nin tarihi çarşısı Paspatur birçok sokağın birleşiminden oluşan ve farklı giriş kapıları olan bir açık hava çarşısı. Burada giyim, aksesuar, hediyelik gibi farklı içerikte dükkân ve balık lokantaları bulabilirsiniz. Çarşıya yürüme mesafesindeki Unique Otel, 2016’da ‘Avrupa’nın En İyi Lüks Tasarım Oteli’ ödülünü almıştı. Unique Otel sanki bir yelpaze gibi açılan mimarisiyle kayaların üzerinde yükseliyor. Dışarıdan bakınca çok anlamıyorsunuz ama içine girince dört ayrı binadan oluştuğunu ve onların ortasına gizli bir bahçe kondurduklarını fark ediyorsunuz. Her detayında geçmişin yeniden yorumlanışı var. Mesela binaları planlarken Kayaköy’deki Rum evlerinden ilham almışlar.



Ölüdeniz’in tadını çıkarın



Ölüdeniz yıllar yılı Türkiye’nin turizm ikonlarından oldu. Mavinin

ton ton dalgalandığı harika bir manzarası var. Bir diğer Fethiye ikonuysa yamaç paraşütü. Muhteşem manzarayla havadan kucaklaşmak unutulmaz bir deneyim. Fethiye bu spor için bulunmaz bir adres çünkü dünyada 2 bin metreden denize doğru yamaç paraşütü yapılabilecek başka bir yer olmadığı söyleniyor. Baba Dağı’nda; 1200, 1700, 1800 ve 1960 rakım olmak üzere dört ayrı pist var. Her biri farklı bir rüzgâr yönüne baktığı için uçuş günü rüzgârın durumuna göre pilot tarafından hangisinin kullanılacağına karar veriliyor.

12 adalı Fethiye Körfezi’ne nazır havada süzülmek 30 ila 45 dakika sürüyor.



Kayaköy’e gidin



Unique Otel’e ilham veren Kayaköy’se sadece Fethiye’nin değil, ülkemizin en etkileyici yerlerinden... Fethiye merkeze 14 kilometre uzaklıkta. Kolayca ulaşacağınız bu etkileyici adreste kendinizi tarihin tam ortasında bulacaksınız. Daracık sokaklarda gezip salaş restoran ve kafelerde yemek molası verebilirsiniz. Birçok butik otel ve pansiyon da var. Benim önerim Fümehan olur. Kayaköy sadece yerleşik alandan ibaret değil, bir de sessiz şehir kısmı bulunuyor. Mübadele yıllarında terk edilmiş. Yıllar içinde hem depremden hem de define avcılarından çok zarar görmüş ama ayakta kalmayı başarmış çok güzel Rum evleriyle dolu. Neyse ki sit alanı ilan edilmiş de kalan kısmı korunuyor. Müze Kart’la ya da bilet alarak ziyaret edebilirsiniz.









Antik kentleri görün



Eşen Irmağı üzerindeki Xanthos Antik Kenti, Likya’nın başkenti olarak geçiyor. Harpy Anıtı, tiyatro, mozaik zeminli kilise, Likya dilinde yazılı 2500 yıllık sütun göreceğiniz tarihi eserler arasında. Ama şehrin bundan çok daha fazlasına sahip olduğunu bilin. Maalesef buradaki eserlerin çoğu, 1842’de İngilizler tarafından British Museum’a götürülmüş. MÖ 7’nci yüzyılda kurulduğu düşünülen ‘Letoon Antik Kenti’yse UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde. Likya yürüyüş yolu rotası üzerindeki kent döneminin dini merkeziymiş. İçindeki Leto, Apollon ve Artemis tapınakları çok önemli.









Göcek’e uzanın

Bu yıl en sevdiğim otellerden biri Layla Göcek oldu. Yaklaşık 500 palmiyenin, Muğla’nın meşhur sığla ağaçları, çamlar, okaliptüsler ve meyve ağaçlarıyla buluşup ortaya ‘cennetten köşe’ çıkarışına şahit oldum. 8 dönüm araziye kurulmuş 18 odalı bir butik otel. Gördüğüm en büyük butik otel havuzlarından birine sahip. Güzel bir tatil güzel yemekler olmadan olmaz. O yüzden burayı ayrıca sevdim çünkü mutfağı da çok başarılı. Bu başarıda kendi yetiştirdikleri ürünleri kullanıyor olmalarının payı büyük. Eğer doğayla iç içe olmayı seviyor, ‘gör-görül’ tatili yerine sadelik ve huzur tercih ediyorsanız burası doğru adreslerden.



Çocuklu ailelere uygun



Hilton Dalaman benim için 2020 yazının yıldızları arasında. Büyük oteller içinde sürece en profesyonelce hazırlananlardan biri olmuş. Yaklaşık 1.5 milyon metrekarelik bir alana kurulu olduğu için sosyal mesafeyi rahatlıkla korumak mümkün. Grubun açtığı dünyadaki ikinci resort otel. Bu yıl eklenen ‘göl evleri’ bölümüneyse bayıldım!









Fethiye’nin en lezzetlileri



Mori: Marina’daki restoran bence Fethiye’nin en iyisi. Deniz kenarına sıralanmış masalarda yemek yemek öyle zevkli ki vaktin nasıl geçtiği anlaşılmıyor. Manzara güzel, yemekler güzel... Özellikle deniz ürünü sevenler burayı mutlaka denemeli.



Nude Restoran: Unique Otel’in içinde çok güzel bir bahçede... Manzarası da hoş. Kahvaltıları çok lezzetli; günün geri kalanında yemek yemeyi unutturacak cinsten.

Et seçenekleri, kebaplar ve mezeler de enfes!



Mereng Patisserie: Fethiye merkeze çok yakın bir ara sokakta yer alan şirin ve leziz bir adres. Ardında ‘büyük şehirden kaçış ve kadın girişimciliği’ öyküsü var. Mis kokular saçan tartlar, kekler, pastalar arasından seçim yapmak epey zor, mutlaka deneyin.



See Mee Beach: Bohem stilini deniz kenarına zevkle taşıyan bir adres. Yemekler de çok başarılı, tüm gün vakit geçirebilirsiniz.