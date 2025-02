Dünyanın en güzelleri

Haberin Devamı



CHENOT PALACE WEGGİS

Alpler’in doğasında yenilenmek

19’uncu yüzyıldan kalma binasıyla eski ve yeniyi uyumla birleştiriyor

İsviçre’nin meşhur Luzern Gölü kıyısındaki otel sadece ülkede değil, dünya çapında ünlü. Sağlık turizminin gözde adresleri arasındaki bu merkezin sahibinin bir Türk şirketi olması ayrı bir gurur. Bu bilgi çok bilinmese de uluslararası bir üne sahip bir tesisin iç dekorasyonunda Türk markalarının adını görmek beni çok mutlu etti. 1880’de Belle Epoque tarzında inşa edilmiş ana bina otelin tarihi kısmı. Ona uyumlu olarak yapılmış iki modern binayla eski ve yeninin harika bir birleşimi sağlanmış. Önünüzde göl, karşınızda Alpler, yemyeşil ormanlara sırtını vermiş bu tesiste aldığınız her nefeste sağlığın damarlarınızda dolaştığını hissediyorsunuz. Otel

3 yıl üst üste hem ‘Dünya SPA Ödülü’nü kazanmış hem de ‘Dünyanın En İyi Detoks Programı’ seçilmiş.

@chenotpalaceweggis



BORGO EGNAZİA

Roma yolunun sonunda

Geceleri bahçe ve bina yüzlerce mumla aydınlatılıyor

Bu tasarım harikası otel, tarihin içinde tam bir Akdeniz tatili vaat ediyor. Son dönemde turizm açısından öne çıkan Puglia bölgesindeki tesis, ismini Sultanahmet Meydanı’ndan başlayıp buraya yakın Egnatia kentinde biten eski Roma yolundan almış. 100 yıllık zeytin ağaçlarının arasındaki otelin özellikle restoranları çok başarılı. Tesiste golf sahası var ve Borgo adında tarihi kasabayı da görebilirsiniz. Dünyaca ünlü bu tesis Madonna’nın yaş günü ve Justin Timberlake-Jessica Biel çiftinin düğünleriyle gündeme gelmişti. Burcu Esmersoy da düğünü için bu özel mekânı tercih edenler arasındaydı. Burada kalırken en etkilendiğim anlardan biri, hava kararınca bu harika otelin her tarafını yüzlerce mumla aydınlatmaları olmuştu. O an gerçekten bir masalın içine girmiş gibi hissediyor insan. @borgoegnazia



HOTEL DAS CATARATAS

Milli parkın içinde

Üç ülkenin sınırındaki, dünyanın en büyük şelalesinin sesiyle uyanabileceğiniz tek otel

Brezilya-Arjantin sınırındaki Iguazu Şelaleri doğasıyla beni büyüleyen yerlerden biri. 1958’de açılan Hotel das Cataratas, Iguazu Milli Parkı’nın içindeki tek tesis. Kolonyal mimarinin en güzel örneklerinden olan otel sizi ormanların içinde, şelalenin uzaktan gelen sesi eşliğinde zamanda bir yolculuğa davet ediyor. İç dekorasyonu çok şık, yemeklerse harika. Otelin hemen arkasındaki ormana nazır havuz tam bir ayrıcalık. Burada en sevdiğim şey, milli parkın kapalı olduğu saatlerde doğanın tadını çıkarmak oldu. Sabah 8.00’de kimseler yokken şelaleleri gezdik. @belmondhoteldascataratas

HOTEL CASTELLO Dİ RESCHİO

Bir İtalyan şatosu

Bin yıllık bir kalede, müze gibi döşenmiş, incelikli bir estetiğe sahip

İtalya’nın Umbria bölgesinde küçük bir kasaba olan Lisciano Niccone’deki otel, bin yıllık bir kale ve eski bir malikânenin restorasyonuyla ortaya çıkmış. Kont ve Kontes Antonio Bolza 1984’te bu cenneti harap bir halde bulmuşlar. 15 milyon metrekarelik arazi, mimar oğulları Benedikt Bolza önderliğinde gerçekleşen restorasyon çalışmaları sonucunda 36 odalı Hotel Castello di Reschio haline gelmiş. Reschio’nun barındaki 1908 Steinway’de çalınan müzikler, otelin her köşesini süsleyen eşsiz antikalar ve Nic-Fiddian-Green’in arazi boyunca dağılmış anıtsal heykelleri, Reschio’da olmayı tüm duyulara hitap eden muhteşem bir tatile dönüştürüyor. ‘Sessiz lüks’ her köşede hissediliyor. Aile arazideki malikânelerinde yaşıyor. Kont safkan İspanyol atı yetiştiriyor. Misafirler pek çok aktivitenin yanı sıra at binebiliyor. Bu tarihi atmosferin içinde eşsiz bir SPA günü yaşamanızı özellikle öneririm. @castellodireschio



SONEVA FUSHİ

Tropik orman cenneti

Girerken ayakkabıları bir torbaya atıp doğada akıllı lüksü deneyimliyorsunuz

1995’te Maldivler’de sahipleri Sonu ve Eva’nın kendi lüks anlayışlarını yansıttıkları proje olarak ortaya çıkmış Soneva. Fikirleri gibi isimlerini de birleştirerek otelin adını koymuşlar. Bu otele konuşmacı olarak gittim. ‘Akıllı lüks’ adıyla tanımladıkları bu felsefede misafirlerine otantik bir tecrübe sunuyorlar. En beğendiğim uygulama girişte verilen bez torbalara ayakkabılarınızı koymanızı istemeleri. Böylece bütün etiketleri geride bırakarak doğayla bir arada bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Sürdürülebilir-lokal-organik-sağlıklı yaşam terimlerinin İngilizce ilk harflerinden oluşan SLOW Life yani ‘Yavaş Yaşam’ kavramını merkeze koyan tesiste geri dönüşümle dekoratif eşya üreten bir cam atölyesi, ünlü bir kitap dükkânı ve yüksek teknolojili gözetleme kuleleri gibi farklı etkinlik alanları var. Soneva Jani Lagoon, Soneva Secret ve Koh Kood Adası’ndaki Soneva Kiri bu zincirin Tayland’daki şubeleri. @discoversoneva