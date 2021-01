Boğaz’ın beş butik güzeli

İki köprüyü de görüyor: BOSPHORUS PALACE



Hasbahçe olarak kullanılan Beylerbeyi, Osmanlı ileri gelenlerinin gözdesi olmuş yıllarca. Debreli İsmail Hakkı Paşa da yalısı için bu semti tercih etmiş. 1983’te atlattığı yangın sonrası aslına uygun restore edilen yalı, bugün Bosphorus Palace olarak ağırlıyor misafirlerini. Önce güzel bir avlu ve ortasında huzur veren sesiyle havuz karşılıyor sizi. Avlunun arkasında bütün güzelliğiyle yükselen yalının bahçe tarafı eskiden harem kısmıymış. İçeri girince çatıdan zemine kadar inen bir aydınlık ve zarif merdivenler göze çarpıyor. Lobide her iki köprüyü de içine alan enfes bir Boğaz manzarasıyla göz göze geliyorsunuz. Otelde her biri farklı cephelere bakan 12 oda var. Bahçe tarafına bakan odalarda avlunun dinginliğini, deniz tarafına bakan odalarda Boğaz’ın huzurunu hissediyorsunuz. Benim en sevdiğim bölümlerden biri, restoran olarak düzenlenen kayıkhane. Tavan alçak olmasına rağmen kullanılan aynalar sayesinde denizin yansımalarıyla dolu ferah bir mekân yaratmışlar. (Telefon: 0216 422 00 03)









Kaptan köşkü gibi: BEBEK OTEL



Yıllar yılı kalitesi ve şıklığıyla sayısız müdavim edinen, Bebek semtinin ikonik adreslerinden Bebek Otel günümüzde The Stay dokunuşuyla yeniden hayat buldu. Kendine has dokusunu bozmadan yapılan yenilemede, özellikle ortak alanları çok az değiştirilmiş. Çünkü yıllar yılı otelle bağ kuran müşterilerin anılarının canlı tutulması istenmiş. Aynı vefayla, logo da değiştirilmemiş. Otelin, hepsi balkonlu 22 adet junior süiti var. Manzarayı tarif etmek için ben “Kaptan köşkü” diyeyim, gerisini siz hayal edin! Bebek Otel ile ilgili anılarda en önemli yere sahip olan mekânlardan biri de şüphesiz ki Bebek Teras Restoran. Denize nazır, kendinizi adeta gemide hissetmeniz için tasarlanmış restoranda da eski havanın yaşatılmasına özen gösterilmiş. Birbirinden özel lezzetleriyle gün boyu açık. Otelin diğer keyif mekânları Roof Bar ve Dragon Restoran. Aklınızda kalacak en unutulmaz şey, karşınızdaki Vaniköy ve Kandilli manzarası olacak. (Telefon: 0212 970 78 36)









Yalıları izleyen yalı otel: A’JIA



Boğaz’ın Kanlıca’daki kıvrımlarından birinin sakin bir köşesine konumlanmış Ahmet Rasim Paşa Yalısı, bugün A’jia Hotel olarak hizmet veriyor. Ahmet Rasim Paşa 1826-1897 arasında, Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamit dönemlerinde yaşamış bir devlet adamı. İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı) olarak da görev yapmış. Yalı, paşanın ailesi tarafından, Cumhuriyet döneminde devlete devredilmiş ve ilkokul olarak 1970’e kadar hizmet vermiş. Bir dönem atıl bırakılan yapı, restore edildikten sonra 2004’te otel olarak kapılarını açmış. Dışındaki klasik mimari, içeri girdiğinizde yerini beyazın hâkim olduğu modern bir dekorasyona bırakıyor. Misafirlerini ağırladıkları 16 odanın 15’i Boğaz manzaralı. En küçük oda bile, 30 metrekare. Üst kata çıktığınızda gördüğünüz yüksek tavanlı alan, mini bir sanat galerisi gibi. Bu katta loft tarzında tasarlanmış odaların yanı sıra yalının kalbi sayılan balkonlu bir oda da var. En üst kattaki teraslı odalardan göreceğiniz Boğaz manzarası, İstanbul’a bir kez daha âşık edecek türden. A’jia Hotel’de yapacağınız en güzel şey; Baltalimanı, Emirgân, İstinye ve Yeniköy’ün birbirinden güzel yalılarına nazır manzaranın tadını çıkarmak. (Telefon: 0216 413 93 00)









Mimarı Balyanlar: THE STAY BOSPHORUS



Ortaköy Camisi ile Boğaz Köprüsü’nün yıllardan beri süregelen dostluğu İstanbul’un hafızalarda yer etmiş karelerinden belki de en etkileyicisi... Ortaköy’ün tarihiyle özdeşleşen bir yapının çatısı altında The Stay Bosphorus sizi bu manzaranın izleyicisi olmaktan çıkarıp bir parçası olmaya çağırıyor. 19’uncu yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel eserlerini veren Balyan ailesine ait binanın son sahibi Simon Kalfa’ymış. Yapı, Cumhuriyet döneminde, Safiye Ayla gibi önemli isimlerin sahneye çıktığı Cafe Jardin Gazinosu’na ev sahipliği yapmış. Günümüzde karşı komşusu olan eski Ortaköy Karakol binası ile semtin ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Otel, misafirlerini standart ve süit olarak tasarlanmış 26 odada ağırlıyor. Her odadan şehrin farklı bir dokusunu görüyor, manzaranın ayrı bir güzelliğine şahit oluyorsunuz. Balkonlu odalarda Boğaz’ın cazibesine kapılıp İstanbul ile bütünleştiğinizi hissediyorsunuz. Eski karakol binasında 1 süit, 2 oda ve lounge alanıyla bir aile süiti var. Ana binanın birinci katındaki dinlenme alanı çok huzurlu. Tüm gün hizmet veren restoranında dünya mutfağından örnekler tadabileceğiniz zengin bir menü bulabilirsiniz. (Telefon: 0212 970 78 30)









Hediyesi manzarası: SUMAHAN ON THE WATER



Sumahan, sahiplerinin de söylediği gibi “Şehrin içinde ama şehirden uzak” bir kaçış yeri. Çengelköy’de fabrika olarak kullanılan binada ne üretildiği aslında adında saklı... Suma rakı yapımında kullanılan katkısız ispirto demek. Boğaz kıyısında el değiştirmeden nesiller boyu aynı aileye ait kalmış ender mülklerden biri. 19’uncu yüzyıl Osmanlı sanayi mimarisinin son örneklerinden olan bina, sahipleri Nedret ve Mark Butler’ın hayalleriyle sanayi ruhu korunarak modern bir otele dönüştürülmüş. Sade, modern, sıcak 13 odası var. Odalara da numara yerine Boğaz semtlerinin isimlerini vermişler. Giriş katındaki odalarda tavandan zemine uzanan camlar tercih edilmiş. Bu sayede odaya girer girmez, Boğaz’ı hediye gibi kucağınızda buluyorsunuz. Zemindeki odalar iki katlı loft süitler olarak tasarlanmış. Kendine ait bahçesi olan bu odalarda kalmak gerçekten ayrıcalık. Sabah uyanın ve Boğaz havasını içinize çekin. Lobideki kütüphane dikkate değer. Türkiye temalı 800 kitaptan oluşan güzel bir koleksiyon var. Ziyaret edilecek yerler, tarihi yapılarla ilgili olan eserlerin arasında birkaç kitabımı görmek bana gurur verdi. Bahçe katında Waterfront Restoran, kahvaltı servisinin yanı sıra gün boyu Türk ve dünya mutfaklarından örnekler sunuyor. En alt kat sağlık merkezi. Davetler için de kullanılan Boğaz kıyısındaki bahçe bölümü de çok özel. (Telefon: 0216 422 80 00)