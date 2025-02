Beyaz düşler mevsiminin tadı karla çıkar

Haberin Devamı

Memleketimizin doğası ve iklimi her türlü turizm için olanak tanıyacak şartlara sahip. Bu sebeple genelde sıkça ismini duyduğumuz kayak merkezlerinden aslında çok daha fazlası var. Örneğin Elmadağ-Ankara, Bozdağ-İzmir, Yolaçtı-Bingöl, Altınkalbur Dağları-Bitlis, Hazarbaba (Sivrice)-Elazığ, Zigana-Gümüşhane, Yıldız Dağı-Sivas, Abalı-Van, Bubi Dağı-Ağrı, Salda-Burdur, Ovacık-Tunceli ile Bolkar-Akbulut ve Ergan kayak merkezleriyle Erzincan akla ilk gelenlerden. Bu tesisler şimdilik kendi bölgelerindeki kayak meraklılarına hitap edecek seviyede. Fakat ülkemizde kış turizmi geliştikçe bu yöreler de kendi payına düşeni alacak ve yeni kayak merkezleri kış sporlarını sevenler için alternatif olarak gündeme gelecek. Biz şimdi ülkemizin en çok tercih edilen karlı rotalarından bahsedelim...

Hafta sonu kaçamağı için duraklar

KOCAELİ-BURSA

Büyük şehirlere yakın olan, birkaç saatlik araba yolculuğuyla ulaşabileceğimiz kayak merkezleriyle listeye başlamak isterim. Eğer çok trafik yoksa İstanbul’dan çıkıp 1 saat içinde ulaşabileceğimiz yer Kocaeli-İzmit’teki Kartepe. Sapanca Gölü manzaralı yolda, ormanların içinden gitmek çok keyifli. Yakın olması ulaşım ve konaklama açısından kolaylık sağlıyor ama çok tercih edilmesi pistlerin biraz kalabalıklaşmasına da yol açabiliyor.

The Green Park Resort

Kartepe’de farklı seviyelere uygun pistler mevcut. Yeni başlayanlar için kolay pistlerde, ustalar için dik tepelerde, doğa düşkünleri içinse ağaçların arasında, pistlerin dışına çıkarak kaymak mümkün. Merkezden ayrılmadan kayak keyfini sonuna kadar yaşamak istiyorsanız Dedeman Kartepe ve kayak merkezindeki The Green Park Resort’u öneririm. Biraz daha rahatlamak ve kayak keyfinden sonra kendinizi şifalı sularla ödüllendirmek isterseniz Sakarya iline bağlı Sapanca’daki NG Enjoy’u tavsiye ederim. Gölün sakinliğine karşı, huzurlu bir ormanın içinde, ailece güzel vakit geçirebilirsiniz. Tesiste Türk ve dünya mutfaklarından lezzetler sunan restoranlar, açık ve kapalı havuzlar, hem çocuklara hem de yetişkinlere özel alanlarıyla sakinliği ve eğlenceyi bir arada bulabilirsiniz. Oksijen Zone



Marmara Bölgesi’nde kayak denince akla ilk gelen merkezlerden biri de Bursa’daki Uludağ. Eski adı Olympos olan ve Batı Anadolu’nun en yüksek zirvesi olan dağ 1961’den beri milli park statüsünde. Arabayla çıkmak istemezseniz Bursa’dan kayak merkezine teleferikle yaklaşık yarım saatte, harika manzaralar eşliğinde ulaşmanız da mümkün. Birinci bölgede dağda ilk yapılan tesisler var. İkinci bölgede daha yeni işletmeler görebilirsiniz. Birinci bölgede pistlere yakın konumuyla Beceren Otel ve son ziyaretimde konaklamak için tercih ettiğim Grand Yazıcı merkezin klasikleşmiş adresleri. Birinci bölgenin en yüksek rakımlı noktasında, çam ormanlarıyla çevrili bir noktada olan Oksijen Zone ise bence güzel bir alternatif.

İkinci bölgedeyse orman ve iglo evleri seçenekleriyle Karinna Otel öne çıkıyor. Monte Baia ise bir dağ otelinin sıcak ortamını şehir oteli lüksü ve konforuyla buluşturuyor. Otelden doğrudan pistlere ulaşmak mümkün. Böylece kayak yapmak istediğinizde zaman kaybetmemiş oluyorsunuz. Sway

Doğu’nun yıldızları

ERZURUM-KARS

Son dönemde dünyanın kış turizmi bölgeleriyle yarışacak seviyede hizmet sunan bir kayak merkezi haline gelen Erzurum’daki Palandöken, kar kalitesi, pistleri, gece kayağı yapılabilmesi ve havaalanına yakınlığıyla öne çıkıyor. Avrupa’nın en iyi doğal kayak pisti kabul edilen Palandöken aynı zamanda Türkiye’nin en uzun pistine sahip. Daha sakin olması sebebiyle tercih edebileceğiniz Konaklı Kayak Merkezi, Palandöken’e sadece 25 dakika uzaklıkta. Geçirdiği renovasyon sonrasında en beğendiğim dağ otellerinden biri Polat Palandöken oldu. 9 farklı tipteki 212 odasıyla hizmet veren otelin restoranlarında dünya mutfağından lezzetlerin yanı sıra yerel tatlar sunuluyor. Sway ise merkezi konumuyla özellikle hafta sonları ve kısa tatiller için ideal. Isıtmalı kapalı havuz, SPA, çocuklara özel eğlence alanı ve zengin mutfak otelin ayrıcalıkları arasında. Bölgedeki ilk tesislerden biri olan Dedeman’ın Palandöken’deki ilk butik oteli Palandöken Ski Lodge. 66 odayla hizmet veren otel, özellikle pistlere yakın konumuyla öne çıkıyor.

Alpler kalitesindeki karıyla kayak için çocuklu ailelerin tercih ettiği bir merkez olan Sarıkamış, Kars’tan 55 km uzaklıkta. Sarıkamış’ta nerede konaklamayı tercih ederseniz edin sarıçam ormanlarının enfes manzarası sizi büyüleyecek. Kayak pistlerine doğrudan ulaşımı olan Kayı Snow ve Çamkar otellerinin yanı sıra Habitat ve Ekinata Grand Toprak Hotel de konaklamak için tercih edebileceğiniz adresler.

Doğaya hayran kalacaksınız

Golden Key



BOLU-KASTAMONU-ORDU Kaya Palazzo



Her mevsim muhteşem doğasıyla sizi etkisi altına alabilen bir şehir Bolu. Köroğlu Dağları’na sırtını dayayan kentin çevresindeki kayak tesislerinden en ünlüsü Kartalkaya. Toz kar özelliği ve pist uzunluğuyla hem Ankaralı hem İstanbullu kayakseverlerin favorisi. Kayak merkezinin en köklü tesisleri olan Kartal Otel ve DorukKaya Ski&Mountain Resort yıllardır kalitesini bozmadan hizmet veriyor. Butik bir dağ oteli olan Kaya Palazzo’nun farklı oda türleri var ama özellikle iki katlı lüks şaleleri (dağ evi) oldukça keyifli. Golden Key şale stili butik otelin ülkemizdeki ilk temsilcilerinden. Köroğlu Dağı manzarasına hâkim konumu, hizmet kalitesi, dekorasyonu ve mutfağıyla öne çıkıyor.

Bolu’daki bir diğer kayak merkezi de Esentepe. Aralık ayından marta kadar sezonu devam eden Esentepe’deki pistler özellikle kayak sporuna yeni başlayanlar, kayaklı

koşu yapanlar için ideal. The Sign Esentepe Hotel&Ski Center modern şekilde dekore edilmiş odalarında konforlu bir konaklama deneyimi sağlıyor. Doğanın en güzel hallerine şahit olacağınız tesiste misafirlerin rahatı için her detay düşünülmüş. Otele ait The Sign Arkut Kayak Merkezi 5 km uzaklıkta.

Bolu’dan uzaklaşmadan Kastamonu’daki Ilgaz Dağı’ndan da bahsetmek gerek. Milli Park içindeki bir kayak merkezi olan Ilgaz Dağı’nın zirvesi 2 bin 850 metreye çıkıyor. Karakeçilik Tepesi mevkisindeki kayak merkezinin şehre uzaklığı 40 km. Ilgaz Dağı’nda her seviyeye uygun pistler var. Bu yüzden yeni başlayanların ve amatörlerin de tercih edebileceği bir yer. Kayak merkezinde konaklamak için Jura Ilgaz Mountain Resort Hotel’i tercih edebilirsiniz. Benim bir başka önerimse birazcık yolu göze alıp merkeze yaklaşık 1 saat mesafedeki İksir Resort Town’a gitmeniz. Kastamonu, Daday’daki otel doğayı, doğal yaşamı, sağlıklı gıdayı, sakinliği ve temiz havayı özleyenlerin her anından keyif alacağı bir yer.

Kayak denince ilk akla gelen yer Karadeniz değildir ama son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgeye kaliteli tesisler kurulmaya başladı. 1.850 metre rakıma sahip Ordu’daki Çambaşı, Türkiye’nin en geniş yaylalarından biri.

1991 yılında da ‘yayla merkezi’ ilan edilmiş. Orada keşfedilen mezar ve kitabeler yaylanın en az 2 bin senedir kullanıldığını gösteriyor. Yayladaki kayak merkezi 2020 yılında yeniden yapılandırıldı. Tesiste 2 katlı, 70 metrekarelik, doğrudan piste açılan 12 tane şale var.

Aktivitesi bol adresler Radisson Blu Mount Hotel



KAYSERİ-ISPARTA-ANTALYA

Eşsiz tarihi, leziz mutfağı ve merkeze yakın konumlu kayak tesisiyle Kayseri size unutulmaz bir tatil vaat ediyor. Mitolojideki adı Argeus olan Erciyes, Kapadokya’yı yaratan üç yanardağdan biri. Bugünse Orta Anadolu’daki en yüksek zirve olarak kayakseverleri selamlıyor. Bölgede kasımdan nisan ayına kadar neredeyse beş ay kayak yapılabiliyor. Türkiye’nin ilk kayak tesislerinden biri 1947’de Erciyes’te kuruldu. Kayak pistleri şehir merkezine 25 km uzaklıkta. Konaklama önerilerimden ilki Magna ve iki ayrı adreste hizmet veriyor. Eğlencesi bol tatil sevenler Magna Pivot’u, daha sakin vakit geçirmek isteyenlerse bir dağ evi şeklinde tasarlanan Chalet’yi tercih ediyor. Radisson Blu Mount Hotel’de iki ayrı restoran, SPA ve yüzme havuzları var. Mirada Del Lago Hotel ve Library Hotel kayak merkezine yakın konumlu oteller. DAS 3917, yenilenen DAS Après alanıyla oldukça iddialı.

Yine şehre yakın kayak merkezlerinden biri Isparta’ya 26 kilometre, havaalanınaysa 58 km mesafedeki Davraz Dağı. Amatör ve profesyonel kayakçılar yaklaşık 24 km uzunluğunda pistlerde Kuzey ve Alp disipliniyle kayabiliyorlar. Ayrıca snowboard, dağcılık, botanik gözlemcilik ve trekking aktiviteleri yapılabiliyor. Merkeze yakın konumdan dolayı hem şehri gezmek hem de kayak yapmak isteyenler Isparta’daki otelleri de tercih edebilirler. Davraz Kayak Merkezi’nin tek resort oteli Sirene Davras Otel. 121 odasıyla hizmet veren tesis kayak pistleri, doğa manzaralı odaları, SPA hizmeti ve Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle misafirlerine unutulmaz bir kış tatili deneyimi sunuyor.

Ülkemizin belki de en özel yerlerinden biri olan Saklıkent Kayak Merkezi, Antalya’ya 50 kilometre mesafede, Beydağları üzerinde konumlanıyor. Akdeniz’in kıyısından sadece 1 saat içinde kayak merkezine ulaşıyorsunuz. Maalesef turizm potansiyeli tam olarak kullanılamadığı için bu cennet köşeyi pek kimse bilmiyor. Akdeniz’e yakınlığı dolayısıyla sezonun kısa, kar miktarının az olduğu Saklıkent’te, daha ziyade Antalya’da konaklayıp bölgeye ulaşan günübirlik tatilciler kayak yapıyor. Kayak merkezi aslında 500 dağ evi ve kayak tesislerinden oluşan bir kayak kompleksi olarak tasarlanmış. Şehre ulaşım kolay olduğu için Antalya’da Kaleiçi’nin tarihi dokusunu en çok hissedeceğiniz yerlerden biri olan, müze otel olarak hizmet veren RuinAdalia’da konaklayabilirsiniz.