Badem ağaçlarının gölgesinde huzurun adresinde

Bir tarafına Ege Denizi’ni, diğer yanına Akdeniz’i alan Datça Yarımadası; zeytini, çamı, balı, bademi, büyüleyici manzaraları, koyları ve tertemiz havasıyla insanın ömrünü uzatan bir yer. Burada denizler, rüzgârlar ve hayaller karışır birbirine ve ‘İyi ki’leriniz arasındaki yerini alır hemen Datça. Bu hafta bu yarımadayı şöyle bir tanıyalım.

Datça, Yunan mitolojisinde ‘Olağanüstü nitelikler taşıyan ülke’ diye geçiyor. Tarihin en eski tıp okulları burada... Ege Denizi Datça’dan da esirgememiş girintili çıkıntılı koylarını. Tam 52 koy süslüyor kıyılarını. Bazı koylara ulaşım gayet rahat ama bazıları biraz emek istiyor. Hangisini tercih ederseniz edin huzur ve muhteşem manzaralar garanti.

İKİ DENİZ, BİR YARIMADA

Datça’nın Ege’ye bakan tarafında; Gökçeler Bükü, Küçük Çatı, Çatı, Kızılağaç, Alavara, Çakal, Damlacık, Mersincik, Murdala ve İskandil kıyıları var. Akdeniz tarafındaysa Datça’nın en uzun sahil şeritlerinden biri olan Palamutbükü, Akvaryum, Akçabük, Kurubük, Ovabükü, kum sahili ve sığ deniziyle çocuklu ailelerin tercihi olan Hayıtbükü, Kızılbük, Domuzbükü, merkeze yakın Kargı, Karaincir, Sarı Liman, Karabük, Çiftlik, Kurucabük, Günlücek ve Lindos denizin tadını çıkarabileceğiniz koylar. Akşamlarıysa merkezde ve Eski Datça’nın sokaklarında her zevke uygun bir köşe var.

Datça Liman

Güney Ege tarih boyunca insanlığın gözde coğrafyalarından biri olmuş. Bunun en büyük kanıtı antik kentler. Ege ve Akdeniz’in birleştiği noktada, yarımadanın en ucundaki Tekir Burnu’nda kurulan Knidos, Batı Anadolu’nun önemli kıyı kentlerinden. Kökeni Dorlara kadar uzanıyor. Anakara ve ada kısmı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Küçük Liman savaş zamanı savunma, barış zamanında ticaret için kullanmış. Güneydeki Ticaret Limanı’na bugün gezi tekneleri yanaşıyor. Antikçağda hem bir ticaret merkezi hem bir kültür-sanat kentiymiş.

Akdeniz ile Ege’nin birleştiği noktadaki Knidos, iki tiyatro kalıntısına sahip. Merkezden 35 kilometre uzaktaki limanın berrak, tertemiz suyunda yüzdükten sonra Knidos Feneri’nde günbatımının tadını çıkarın. Dönüş yolu için fenerleriniz de yanınızda olsun.

SELİMİYE BİR SIĞINAK

Datça Yarımadası’na giderseniz görülecek çok yer, yüzülecek çok deniz var. Bybassos ve Kastabos antik kentinin kalıntılarını ziyaret edebilir, Hemithea Tapınağı’ndan günümüze ulaşanları görebilir; biraz daha uzaklaşırsanız meşhur Kızkumu Plajı’na ve Turgutlu Şelalesi’ne gidebilirsiniz. Marmaris’e bağlı Selimiye Köyü’nü de mutlaka keşfedin. Popüler olandan uzak durmak isteyenlerin gidince mutlu olduğu bir yer. Yola devam ederseniz Bozburun’da güzel bir balık yemenizi öneririm.