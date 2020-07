Aileler için güvenli ve özenli büyük oteller

Herkese aynı lüks

Kaya Palazzo / Belek - Antalya

Bu yaz hizmete açılan 75 metrekarelik 120 adet ‘Luxury Lagoon Suites’, çam ormanı içinde. Çocuklu aileler için her detayın düşünüldüğü bahçeli süitlerde, odadan çıkıp özel havuza ulaşılıyor. Odalardaki seperatörler, ebeveyn odasını kolaylıkla ikiye bölerek aileler ve çocukları için ayrı ve konforlu bir konaklama çözümü sağlıyor. Özel restoranı, mini club’ı tatili minikler için de ayrıcalıklı hale getiriyor. (www.kayahotels.com.tr)



Minikler etkinliğe doysun

On’LIve Deluxe Çeşme / İzmir

Ege’nin yeni lüks oteli On’Live Deluxe Çeşme sade ve modern odaları, havuzu, kendine ait plajı ve mavi bayraklı denizi, çocuklara özel aktiviteleriyle bir ailenin tüm tatil ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede. Dalyan’da, 73 odasıyla hizmet veren tesis; çocuk kulübü, oyun alanları ve atölyelerle Yaşam ve Nefes Koçu Merva Onur’un ‘Çocuklarla Bilinçli Farkındalık’ programlarına da ev sahipliği yapıyor. (www.onlivedeluxe.com)









Çam ormanı içinde

HIllsIde Beach Club / Fethiye - Muğla

Çam ormanıyla çevrili, kendine özel harika bir koyda hizmet veriyor. Misafirleri tarafından ‘zor beğenenlerin gözdesi’ olarak anılan Hillside’da, farklı yaş grubundaki çocukları mutlu etmek için hazırlanmış çocuk ve genç kulüpleri var. Açık hava sineması, çevre koylara tekne turları, gece çadır kampı gibi aktiviteler ve hizmetiyle aile tatili deneyiminde referans noktası... (www.hillsidebeachclub.com)



Tam hayalinizdeki gibi

Voyage Torba / Bodrum - Muğla

Bodrum’daki sayılı düz alanlardan birine kurulu Voyage Torba kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçti. Yeni oda konseptlerinin bazılarında, havuza doğrudan geçiş olması harika. Geniş plaj ve güneşlenme alanlarıyla sosyal mesafenizi rahatlıkla koruyabileceğiniz tesisin mini club ve aquapark’ı tam da çocukların hayallerindeki gibi tasarlanmış. Yemeğinizi yerken bir yandan da akşam şovlarını izleyebilirsiniz. (www.voyagehotel.com)











Caretta’larla baş başa

LykIa World Antalya / Manavgat

100 hektarlık bir alanda 449 oda ve 16 villasıyla hizmet veren otel, özel kumsalında caretta caretta’lara da ev sahipliği yapıyor. Tatilinizi dilerseniz havuza doğrudan girilebilen odalarda ailecek baş başa eğlenerek, dilerseniz Akdeniz manzaralı odalarını tercih ederek, dilerseniz de lüks villalarda yapabilirsiniz. Otelin bir de deniz kıyısında ‘Links Golf’ sahası var. (www.lykiaworld.com)



Vaha gibi bahçe

MIramare Beach Hotel / Side - Antalya

Uzun kumsalı, palmiye ve zeytin ağaçlarıyla vaha gibi bir bahçesi olan otel, bu yıl yenilendi. Havuz, sahildeki beş ayrı restoran ve aktivite alanları sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenmiş. Çocuk dostu bir otel. Bahçeye açılan odalarını özellikle çok sevdim.

(www.miramarehotels.com)









Büyük, doğal ve izole

HIlton Dalaman - Muğla

Endemik bitkiler, her yıl belirli tarihlerde görebileceğiniz kuş türleri, asırlık ağaçlar, caretta caretta ve Nil kaplumbağaları... Carpis Farm ve aquapark çocuklar için cazibe merkezi. Geniş alanlarını, siz de çok seveceksiniz. Özellikle konuklarına izole ve güvenli bir tatil sunan ‘Göl Evleri’ni çok beğendim. (www.hilton.com.tr)



Plajı mavi bayraklı

Club Med Palmiye / Antalya

Palmiye ve kızılçamlarla kaplı otelde portakal ağaçları içinde kaybolabilirsiniz. Güvenli turizm sertifikasının yanı sıra ‘Green Globe’ sertifikasına da sahip tesisin kendine ait ‘Mavi Bayraklı’ uzun bir plajı var. Mini club kavramının yaratıcısı Club Med’de çocuklar spor etkinliklerinin tadını çıkarırken, ebeveynler de tatilin tadını çıkarabilir. (www.clubmed.com.tr)



Kişiye özel iskele

Caresse Bodrum / Muğla

Bodrum ve Bitez Koyu arasında, Asarlık Mevkii’nin en sakin noktasındaki otelin bu yaza özel premium oda servis ve hizmetleri, kendine ait plajı, kişiye özel kullanım fırsatı yaratan iskeleleri çocuklarla izole bir tatil için ideal. Tatilinizi teknenizde geçiriyorsanız, otelin özel servis ve bağlama imkânları da var.

(www.caresse.com.tr)









Doğasıyla gizli cennet

BIblos Resort Alaçatı / Çeşme - İzmir

Dünyanın sayılı resort’larında rastlanabilecek birçok özelliği var. Kristal kumlarla çevrili özel sahil, ağaçların arasına gizlenmiş havuzlar, harika bir doğa, havuza açılan kendine özel teraslı süitler, SPA’sının özellikleri ve menüleri bunlardan birkaçı.

(www.biblosresorts.com)



Aile boyu detoks

Le MerIdIen Bodrum / Muğla

Bu yıl açılan Le Meridien Bodrum’un bünyesindeki ‘Vitalica Wellness’te çocuklu aileler de unutulmamış. Tesis, denizin hemen yanı başındaki çocuk oyun havuzu ve doğal kum sahili, çocuklara özel akşam açık hava sineması, su sporları olanakları ve çocuk kulübüyle öne çıkıyor. (www.lemeridienbodrum.com)



Özel villa seçeneği

Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts / Muğla

Geniş alanları, modern tarzdaki oda, süit ve villasının yanı sıra bünyesinde ‘Frankie Beach Club’ ve ‘Malva’ gibi iki harika mekân var. Çocuklar eğitici ve öğretici aktivitelerinden gün boyu faydalanabiliyor. Daha özel bir tatil geçirmek için havuzlu özel villa alternatifleri de var. (www.hilton.com)











Bir masal âlemi

The Land of Legends / Antalya

Konuklarına bol eğlence, adrenalin dolu bir dünya sunuyor. Rengârenk 400 odası, heyecan dolu üniteleriyle Tema Park’ın yanı sıra ‘Shopping Avenue’, ‘Müzikal Bot Şöleni’ ve her yaştan konuğa hitap eden etkinlikleriyle başka bir yerde kolay yaşanamayacak bir deneyim... (www.thelandoflegendsthemepark.com)