2020 model tatil anlayışına hoş geldiniz

Hepimizi az çok etkileyen bir ‘pandemi fobisi’ var. Evlerde geçirdiğimiz korku dolu karantina günlerinin ardından herkes tatile ihtiyaç duyuyor. Fakat korkusu tatil isteğinin önüne geçenler, 2020’yi sabırla evlerde geçirme kararında. Bu yıl için tüm seyahatleri bir köşeye koyup “Evim evim canım evim” mottosunu benimseyeceklerin sayısı az değil. Yapılan araştırmalar da bunu destekliyor. Pandemi öncesi tatile çıkma planları yapanların yüzde 60 kadarı ya planından vazgeçmiş ya da henüz karar verememiş durumda.



Korkuya esir olmayın



Her zaman tedbirli olmakta fayda var ancak korkunun esiri de olmamak gerekiyor. Seyahat sınırlamasının ardından birçok kısa gezi yaptım. Eceabat, Ayvacık, Cunda, İzmir, Marmaris, Bodrum, Fethiye rotamda olan yerlerdi. Güvendiğim ve her konuda titizliğini iyi bildiğim noktaları tercih ettim. Ama kimsenin ‘dene-yanıl’ yapma şansı yok tabii ki... O yüzden ince eleyip sık dokuyarak karar verin. Bu değerlendirme sürecine ışık tutsun diye yeni bir kitap hazırladım. Sahillerin en güzel otellerini ve ‘yeni normal’ için aldıkları önlemleri yazdım; çok yakında okurlarla buluşacak.









Kaldığım ya da ziyaret ettiğim tüm otellerde, daha giriş kapısından itibaren önlemlerin titizlikle uygulandığını gördüm. Eceabat Hotel Caeli, Ayvacık Simurg Inn, Adatepe İda Blue, Cunda Despot Evi, Alaçatı Alavya ve Alavya Prive, Fethiye Perdue ve Nautical, Marmaris Dionysos Village tercih ettiğim yerler arasında. Butik otellerin gözde olmasının birçok nedeni var. Mekânların büyük olmaması önlemlerin sürekli kontrol altında tutulmasını, aynı anda ağırlanan misafir sayısının azlığı da sosyal mesafeyi kolaylıkla korumayı sağlıyor. Öte yandan butik otelde olmanın doğal getirisiyle etrafınızı saran ihtimam ve detaycılık sadece güvenle değil, aynı zamanda keyifle tatil yapma fırsatı veriyor. Açık büfeler yerine kişiye özel sofralar, virüse karşı üst düzey önlemlerin ortak alanlar bu dönemde daha içiniz rahat tatil yapmanızı sağlıyor.



Otelden bilgi alın



Gitmek istediğiniz yerin COVID-19 için hangi önlemleri aldığı konusunda mutlaka otelden bilgilendirme isteyin. Ayrıca otellerin sosyal medya kullanımlarını takip edebilir, merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Güncel kullanıcı yorumlarını da unutmayın. Fiyatlar konusunda ‘butik tatil pahalıdır’ algısına kapılmayın. Seçenek oldukça fazla! Hatta bazı yerlerde şaşırtıcı derecede fazla! Örneğin sadece Alaçatı’da 600’ün üzerinde butik otel olduğunu biliyor musunuz? Dolayısıyla ücret yelpazesi de genişlemiş durumda ve her keseye hitap eden seçenekler bulmak mümkün. Aslında butik tatil, pandemiyle gelişen bir anlayış değil. Zaten özellikle butik otel tercih eden bir kesim vardı ama ülke turizmi daha çok ‘her şey dahil ve 5 yıldız’ sistemi ekseninde dönüyordu. Peki 5 yıldızlı ‘her şey dahil’ oteller ne yapacak? Bu yıl epey otel açılamıyor maalesef. Çünkü bu oteller sadece tekil kullanıcılardan değil, kongre ve sağlık turizminden de ciddi oranda besleniyordu. Ama turizmin bu ayağı pandemi nedeniyle tamamen durdu. O yüzden 2020 yazında, büyük otellerin bir kısmı hiç açılmamayı seçiyor çünkü aksi halde yüklenmeleri gereken ciddi bir maliyet söz konusu. Hadi o maliyeti göze alıp açsalar bile bu konseptin alıcısı tatil yapmaya pek niyetli değil gibi... Herkesin ekonomik gerçekleri değişti; alım gücü düştü. Üzerine yeni normalin getirdiği yeni tatil anlayışının benimsenmesinin zaman alacağı gerçeğini eklersek, otellerin doluluk kapasitesini yakalaması mümkün görünmüyor.



Yazlıkların yükselişi



Yazlığı olanlar daha şanslı. Olmayanlar sezonluk kiralama yoluna gidiyor. O yüzden Airbnb ve benzeri siteler şu sıralar oldukça gözde. Tekne kiralamak da bir diğer alternatif... Bu yolla kalabalıklara karışmadan alabildiğine mavilik içinde stres atmak mümkün.



Temassız uygulamalar dönemi



Tesislerde temassız uygulamalar ağırlık kazanacak gibi... Ayrıca odalar için hijyen sertifikaları, personel sağlık raporları gibi belgeler daha görünür olacak. Temassız check-in, temassız asansör, temassız kapı kilidi zaten mümkündü ama bir maliyeti vardı. Çok gerekli görülmediği için yapılmayabiliyordu ama eskiden lüks sayılabilecek bu kolaylıklar artık ihtiyaç ve güvenlik

için gereklilik halini aldı.