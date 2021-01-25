Oturduğunuz yerden keşfe çıkacağınız en iyi online turlar

Gerçek rehberler eşliğinde turlar



Virtualtrips adresli web sitesinde gerçek rehberler eşliğinde ve anlatımlı olarak turlara katılabiliyorsunuz. Berlin’den Paris’e, New York’tan Roma’ya kadar, ilginize göre bulabileceğiniz turlar çok ama çok eğlenceli. Kendinizi biraz olsun farklı ortamlara atıp biraz kafanızı dağıtmak için son derece keyifli bir yöntem olduğunu belirteyim. Sadece önceden rezervasyon yaptırmayı ihmal etmeyin. (virtualtrips.io)









Ormanlar kralının yakınında



Alışkanlık yapabilecek bir site var karşımızda: ‘Explore.org’… Hawaii sahillerinden tutun da Afrika’nın vahşi hayatını ve hayvanlarını yakından görme imkanınız var. Özellikle Afrika’nın çeşitli parklarındaki hayvanları canlı olarak izleyebileceğinizi belirteyim. Canlı gece görüntülerinin de bulunduğu siteye dikkat edilmeli çünkü insanın baktıkça bakası, izledikçe izleyesi geliyor. Aman dikkat, alışkanlık yapabilir. (explore.org/livecams/africam)









Kuşlar ve canlı yayın kameraları



Bir kameradan sanki oradaymışçasına olan biteni izlemek. Karantinadayken Roma’da meydanda uçan kuşları izlemek, Miami sahilinde batan güneşe şahit olmak, Afrika’da ıssız bir parkın karanlıklarına gömülmek ya da okyanusların dibinde canlı hayatı olabildiğine izlemek, Aşıklar Çeşmesi’nin ruhunu hissetmeye çalışmak, canlı kameralarla bir nebze de olsa teselli gibi geliyor. Bu duyguya erişmek için (skylinewebcams.com) ya da (earthcam.com) adreslerini denemenizi öneririm.







Oturma odasındaki Kuzey Atlantik



Norveç’in Lofoten Adası’nı ve balıkçı kasabası Henningsvær’i izlemeye ne dersiniz? Buraya hayran kalmamak elde değil. Balıkçı tekneleri, havadaki ışık değişimleri ve iskeleden süzülen ev ışıkları sizi mest etmeye yetecek türden. (skylinewebcams.com)









Hong Kong’ta bir tura ne dersiniz?



Trendlerin geleneklerle birleştiği yerde Hong Kong’ta sanal bir tura çıkalım. Şehrin geçmişini, şimdisini, geleneksel sokak mutfağını, eşsiz tapınaklarını, rehberler eşliğinde görmek oldukça heyecan verici. Bu sanal turun, aynı zamanda şehrin sömürge geçmişinden başlayıp kültürel noktaları da izleyiciye ilettiğini belirteyim. Geleneksel Hong Kong’tan modern Hong Kong’a kadar her şey burada. Bu online tura katılmak için ödemeniz gereken tutar ise 70 dolar. (hkgreeters.com)









Sanal Vincent Van Gogh Müzesi olur mu demeyin



Geçmişte ziyaret etme şansı olan bilir; Van Gough Müzesi, tam anlamıyla bir efsanedir. Ustanın eserlerini yakından görmek, adeta insanı büyüler. Fakat yine de Amsterdam’daki Vincent Van Gogh Müzesi’ni sanal olarak turlamak, aynı hazzı verecek cinsten. Her ne kadar fiziksel bir gezi olmasa da 200’den fazla eseri yakından görmek gibisi olamaz. Hele de en ünlüleri görmek, inanılmaz bir tecrübe gerçekten. (https://360stories.com/amsterdam/point/van-gogh-museum-3)