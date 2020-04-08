‘Evde kal’anlar için sanal tur ve canlı yayın sunan adresler

Dünyanın en ünlü sanat müzelerini sanal turlarla gezmek, Nevada Şelalesi’nin gürül gürül sesine eşlik etmek, ünlü şehirlerin 360 derece fotoğrafları, videolarını izlemek ve hatta koltuğunuzun konforunda bir Broadway şovu yakalamak, artık oldukça mümkün. Evde kalanları, bir nebze de olsa, ruhen ve zihnen rahat hissettirmek isteyen önemli platformlar iş başında. Turistik yorgunluk yaşayan bazı noktaların, canlı kameralarla göreceğiniz şu anki ‘ıssız’ hali biraz içinizi acıtacak olsa da yine de güzel günler yakında diyerek eğer siz de hazırsanız, farklı ülkelerdeki birbirinden ünlü mekânları birlikte gezelim.

1- Skyline Web Kamera Platformu

Canlı sky web kameralarla canlı izleyeceğiniz yerlerin sakinliği, adeta yaşanılan gerçekleri, olduğu gibi ortaya koyuyor. Merak ettiğiniz bir yerde şu anda neler olup bittiğini canlı bir şekilde görmek istiyorsanız, kesinlikle doğru adrestesiniz. Örneğin İtalya’nın kalbi Venedik San Marco Meydanı’ndan Maldivler’in muhteşem manzaraları ile Kuredu Plajları’na kadar sky web kameralarından canlı olarak izleyebileceğiniz binlerce yer bulunuyor. Kilometrelerce ötede merak ettiğiniz muhteşem lokasyonları, şu anda bomboş görmek burukluk ile birlikte farklı bir duygu yaratıyor. www.skylinewebcams.com









2- Google Arts & Culture Uygulama Platformu

Bu muhteşem uygulama, 80 ülkeden 2 binden fazla sanatsal ve kültürel kurumu, parmaklarınızın ucuna getiriyor. Google Arts & Culture uygulamasının ‘Street View’ (Sokak Görüntüsü) yardımı ile Amsterdam’daki Rijksmuseum, Meksika’daki Frida Kahlo Müzesi, Paris’teki Orsay Müzesi, Avustralya Ulusal Sörf Müzesi ve Los Angeles’taki J. Paul Getty Müzesi sanal olarak turlayabileceğiniz önemli mekanlardan sadece birkaçı. Sanatın ruhu iyileştirdiğini hatırlayıp bu turları kesinlikle es geçmeyin. artsandculture.google.com

3- Broadway HD, Amerika

Broadway, şimdilerde karanlığa gömülmüş olabilir ama Broadway HD’ye abone olarak Kinky Boots, Miss Saigon ve Macbeth gibi şovları izleme şansı bulabiliyorsunuz. İlk olarak yedi günlük ücretsiz deneme ile başlayıp daha sonra aylık ya da yıllık ücret ödeyerek Broadway HD’ye abone olunabiliyor. Kuğu Gölü Balesi’nden Uyuyan Güzele kadar sayısız oyun meraklılarını bekliyor. www.broadwayhd.com







4- 360Cities



Dünya üzerinde şehirlerin ve doğal alanların 360 derece görüntülerini sağlayan platform, şehirler, yağmur ormanları, manastırlar, sıcak su kaynakları gibi pek çok noktayı ziyaret edebilmenizi sağlıyor. Doğu ile batının buluşma noktası İstanbul’dan Afrika’nın Sahra Çölü’ne kadar pek çok bölgeyi, 360 derece görmenizi sağlıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden fotoğrafçıların ve video grafikerlerin yarattığı panoramik fotoğraflar, sizi alıp başka bir dünyaya götürecek. www.360cities.net









5- Google Earth Platformu

Dünyanın farklı lokasyonlarında bulunan noktaları, Google Earth ile görüntülemenin ve keşfetmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Uydu görüntüleri, arazi modu ve hatta ‘Street View’ (Sokak Görüntüleri) ile detaylı görüntüleri izleyebilirsiniz. Tüm dünyanın uydularından çekilmiş fotoğrafların görüntüleri, sanal gerçeklikle Google Earth ile meraklılarını bekliyor. https://arvr.google.com/earth/



6- Berlin Filarmoni Orkestrası / Almanya

Berlin Filarmoni Orkestrası, “Madem kapalıyız, biz size gelelim” sloganı ile Dijital Konser Salonu web sitesi platformundan giriş yapan herkese, performanslarını ücretsiz izleme olanağı sunuyor. Giriş yaptıktan sonra verilen kod ile 30 gün boyunca ücretsiz olarak tüm film ve konserleri izlemek için Dijital Konser Salonu’nu kullanabiliyorsunuz. www.digitalconcerthall.com







7- Anne Frank’in Evi, Amsterdam, Hollanda

Dünya Savaşı sırasında Anne Frank’in ve ailesinin saklandığı ev, 1960’lardan beri ülkenin en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Savaştan kaçan ailenin hüzünlü hikâyesine tanıklık eden yazarın kaleme aldığı günlüğü, Anne Frank’in Evi ve Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Fakat bu sefer, tek fark sanal olarak geziliyor olması. www.annefrank.org



8- Florida Plajları / Amerika



Köpüren dalgalar ve pırıl pırıl süzülen güneş eşliğinde sanal bir tatile ne dersiniz? Florida’nın Fort Myers ve Sanibel bölgeleri, palmiyelerin esintilerine, güneşin sıcaklığına ve inci gibi kumlara ev sahipliği yapıyor. Bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacak plajların naifliğini ve hissettirdiği sonsuzluk hissini izlerken iç geçirmemek mümkün değil. www.fortmyers-sanibel.com







9- Tenerife / İspanya



Kuş uçuşu izlendiğinde 360 derecelik huzurlu görüntüleri ile İspanya’nın bir tanesi Tenerife sahilleri nasıl görünüyor acaba? Plajları, dağları, parkları ve kayalık kıyıları ile İspanya’nın Kanarya Adaları zincirini görmeye hazır olun. Eşsiz bir deneyim için havadan olağanüstü Tenerife manzaralarını kaçırmayın, içiniz biraz olsun açılacaktır. www.webtenerife.co.uk







10- Frick Koleksiyonu / Amerika

Hollandalı ünlü ressam Rembrandt ve Barok ressam Vermeer gibi ustaların eserlerini görebilmek, Avrupa’nın göze çarpan heykel ve dekoratif sanatlarına tanıklık etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı sanki. Uluslararası anlamda üst kalitede bir müze ve araştırma merkezi olan Frick Koleksiyonu’nun barındırdığı eserleri ve muhteşem bahçelerini sanal tur ile keşfedip büyülenebilirsiniz. www.frick.org/visit/virtual_tour



Çocuklara özel



Victoria Hayvanat Bahçeleri / Avustralya



Victoria’daki iki hayvanat bahçesi, canlı kameralarla bünyesindeki en popüler sevimli dostları evinize kadar getiriyor. Penguenlere, bebek kar leoparlarına, aslanlara ve zürafalara, evinizden bir göz kırpmaya hazırlıklı olun. Melbourne Hayvanat Bahçesi ve Werribee Open Range Hayvanat Bahçesi’nin şirin komşuları, canlı kameralar ile dünyanın her yerinden görüntülenebiliyor. www.zoo.org.au/animal-house



Monterey Körfezi Akvaryumu / Amerika



Monterey, California’daki canlı kamera yayınları ile tropikal balıkları, köpek balıklarını, denizanalarını, penguenleri ve kuşları görmeye hazır olun. Ayrıca web sitesinde bulunan deniz altı hayatı ve bilimsel bilgilerle donanmış çeşitli online eğitimler de meraklılarını bekliyor. Okyanus hayatını korumayı kendine misyon olarak belirlemiş olan Monterey Körfezi Akvaryumu, online deniz tutkunlarının sanal ziyaretlerini bekliyor. www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams

San Diego Hayvanat Bahçesi / Amerika



Canlı kameralardan sevimli ve tüylü hayvanların sizi bir nebze de olsa rahatlatmasına izin verin. Koalalar, pandalar, filler, kutup ayıları, kaplanlar gibi şirin dostlara kameralardan merhaba demeye hazır olun. Yaklaşık 103 yıllık bir geçmişe sahip olan hayvanat bahçesi, meraklılarını fiziksel olarak olmasa da sanal ortamda bir tura çağırıyor. Sevimli hayvanları, evinize misafir etmeye hazır olun. animals.sandiegozoo.org/live-cams