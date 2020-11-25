Dünyanın birbirinden ilginç 'en uzak' 10 adası

Tristan da Cunha, İngiliz Milletler Topluluğu

Trsitan, İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlı, 300 kişiden az bir nüfusa sahip Atlantik Okyanusu’nun ortasında küçük bir adadır. Bu ada, aynı zamanda volkanik adalar grubunun bir parçasıdır ki bu durum da Tristan’ın, ciddi anlamda dik ve dağlık bir arazi olmasına neden olarak ada topraklarının çoğu bölümünü yaşanamaz hale getirmiştir. Adaya batı kısmında en yakın nokta, 3,360 kilometre uzaklıktaki Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro, doğuda kıyıdan 2,816 kilometre uzaklıkta yer alan Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’dır.









Saint Helena (Azize Helena), Birleşik Krallık

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2,161 kilometre kuzeyde olmasına rağmen, yaklaşık 6,600 nüfusu ile Saint Helena’nın başkenti Jamestown, nüfuslu bir yerleşim bölgesi olarak Tristan da Cunha’ya en yakın şehirdir. 200 yıl önce Fransız İmparator Napolyon, Saint Helena’da sürgüne gönderilmişti. Bu adanın seçilmesinin sebebi ise Tristan da Cunha’nın, Fransızların krallarını kaçırabilecekleri stratejik bir bölge olabilme ihtimali idi.

Grenadines (Grenadinler), Orta Amerika



Grenadines, Karayip Denizi sularında bulunan ve Windward (Barlovento) Adaları’nın en büyük ada grubuna ait olan yaklaşık 600 küçük adadan oluşan bir zincirdir. Karayiplerde bulunan Grenadinler’in 600 adası, misafirlerine muhteşem kum plajlarında inanılmaz bir yaz dinlenmesi vat ediyor. Politik olarak adalar Saint Vincent ada ülkesi ile Grenadinler ve Grenada arasında bölünmüş durumda. Sadece 16,000’lik bir nüfus ile güvende kalarak bu plajların keyfini çıkarmak zor olmasa gerek.

Kokomo, Fiji Takımadaları



Fiji, sakinlik ve cennetin tanımı anlamında turistlere her şeyden uzak diyarlarda olmayı vadeden bir cennet adeta. 330 adet Fiji takımadalarından biri olan Kokomo, kendini doğa ile iç içe bir şekilde izole etmiş durumda pek sevgili misafirlerini beklemektedir. Eğer dünyaları aşıp buralara gelirseniz, Güney Pasifik’in kristal sularında balık tutmanın ve dalış yapmanın keyfine varabilirsiniz. Ayrıca ada yakınlarındaki su altı mağaralarını ziyaret için küçük bot ve teknelerle turlara katılmak mümkün.

Niue, Niue ve Yeni Zelanda



Niue, Güney Pasifik Okyanusu’nda bulunan ‘Polinezya’nın Kayası’ olarak ta bilinen bir adadır. Yeni Zelanda’nın 2,400 kilometre kuzeydoğusunda yer alan şirin adanın nüfusu, 1,600 civarında. Niue, kendi kendini yöneten bir ada olmasına rağmen aynı zamanda da Yeni Zelanda ile devlet statüsünde ilişkili bir ada ülkesidir. Tonga, Samoa ve Cook Adaları üçgeninin tam ortasında yer alan Niue’ye, Yeni Zelanda’dan haftada bir kere olmak üzere uçuşlar düzenlenir. Cennet sular, Niue’de sakinlik vadediyor.









Solomon Adaları, İngiliz Milletler Topluluğu



Solomon Adaları, Okyanusya'da, Melanezya adalarında bulunan 6 büyük adadan oluşan egemen bir devlettir. Bu bölgede, 990’dan fazla küçük ada bulunur. Bunlar, Papua Yeni Gine’nin güneydoğusundaki Solomon takımadaları ve Vanuatu’nun kuzeyindeki Santa Cruz adaları olmak üzere iki ada grubuna ayrılmış durumdadır. Muhteşem manzarası ile Mataniko Şelaleleri ve Langa Langa Lagünü, görülmeyi hak edecek türde özel yerlerden.

Marshall Adaları, Marshall Adaları Cumhuriyeti



Marshall Adaları, Papua Yeni Gine’nin doğu kısmındaki adacıklar olarak bilinen Mikronezya bölgesinde (Pasifik Okyanusu’nda) yer alır. Neredeyse 2 yüzyıl önce keşfedilmiş olan Hawaii ve Avustralya’nın ortasında yer alan 29 mercan ada ve 5 uzak ada takımından oluşur. Yükselen deniz seviyelerinin tehdit ettiği en önemli bölgelerden biri olduğu için bu cennetten kalma plajlar ve turkuaz sular, ziyaret için öncelikli noktalardan.









Pitcairn Adaları



Polinezya’nın bir ucunda ortaya çıkan 4 volkanik adadan oluşan bir gruptur. Pitcairn Adaları, kimsenin bulamaması için kayıp bir ada bulmaya çalışan bir grup isyancı tarafından 1789’da keşfedilmiş. Bu adalar, o kadar izole bir durumdadır ki hala ne bir havalimanı ne bir iniş pisti ne de bir limanı bulunmaktadır. Dünyanın geri kalanıyla tek iletişim yolu ise Fransız Polinezyası’nın Gambier Adaları’ndaki Mangareva’dan yılda birkaç kez gelen ikmal gemisi ya da buralardan geçen lüks cruise gemileridir.

Vanuatu, Vanuatu Cumhuriyeti



İngiliz Ekonomi Vakfı tarafından yapılan bir çalışmaya göre Vanuatu, dünyadaki en mutlu yer olarak değerlendiriliyor. Volkanik bir yapıya sahip olan adada pek çok plaj bulunduğundan dolayı insan kalabalığının içine girmek neredeyse imkansız. Kuzey Avustralya’nın yaklaşık 1,750 kilometre doğusunda bulunan Vanuatu, özellikle adanın yerlilerinin yaşadığı ormanlarıyla ün salmış.









Palmerston Adası, Cook Adaları / Fransız Polinezyası



Üzerinde yaşam olan en yakın adaya 500 kilometre mesafede olduğu düşünülünce, Palmerston Adası’nın ne kadar izole bir mekan olduğu anlaşılabilir. Pasifik Okyanusu’nda Cook Adaları’nın bir parçası olan Palmerston, yılda sadece birkaç kez erzak getiren kargo gemileri tarafından ziyaret edilir. Palmerston Adası’nın, 1774 senesinde James Cook tarafından keşfedilen bir mercan adası olduğunu belirtelim.