Minikleri büyüleyen Eskişehir

Odunpazarı Modern Müze’yi ziyaret edin

Geçen yıl kapılarını açan, Odunpazarı Modern Müze (OMM) hem yetişkinler hem de çocuklar için ilgi çekici bir yer. Müzede çocuklara özel rehberli turlar ve atölye çalışmaları yapılıyor. Eskişehir’deki ilk tasarım mağazası olma özelliğini de taşıyan OMM Dükkân’da dekorasyondan kırtasiye ürünlerine pek çok şey bulmak mümkün. Ayrıca hem kendiniz hem de çocuğunuz için ilham veren sanat ve tasarım kitapları da satılıyor. OMM’yi ziyaret edecekseniz cep telefonunuza uygulamasını da indirerek rehber eşliğinde gezebilirsiniz.









Masal Şatosu’nda kaybolun

İçinde Disneyland’in şatolarını andıran Masal Şatosu’nun da bulunduğu Eskişehir Bilim Sanat ve Kültür Parkı Sazova’da çocuklarla bir tam gün geçirebilirsiniz ve ne siz ne de onlar sıkılır. Park çevresinde dolaşan ve daha çok küçük çocukların ilgisini çeken buharlı trene mutlaka binin. Masal Şatosu’nda çeşitli masal kahramanlarıyla tanışıp hediyelik eşya ve kitaplar satın alabilirsiniz. Devasa bir top görünümüyle ilgi çeken Sabancı Uzay Evi’nde evren, uzay, galaksiler, gezegenler ve yıldızlarla ilgili hem eğlenceli hem de bilgilendirici sunumları ve üç boyutlu filmleri izleyebilirsiniz. Görüntü ve ses sistemi sebebiyle 5 yaş altındaki çocuklar için önerilmediğini belirteyim. Eti Su Altı Dünyası’ndaysa 100’den fazla su altı canlısını görebiliyorsunuz. Burada bir de hayvanat bahçesi var ancak ben hayvanları kafeslerde görmek fikrinden pek hoşlanmadığım için oğlumu götürmüyorum. Hava güzelse, çocuklar bahçedeki korsan gemisinde de saatlerce oynuyor.



Odunpazarı sokaklarını keşfe çıkın

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Odunpazarı Eskişehir’in Selçuklu, Osmanlı dönemleriyle günümüzdeki hayatı bir arada yansıtıyor. Rengârenk nostaljik evleri, hediyelik eşya alabileceğiniz dükkânları ve çarşısıyla Odunpazarı sokaklarını keşfetmek çok eğlenceli.



Küçük Prens’in büyük müzesi

Antoine de Saint-Exupery’nin ‘Küçük Prens’ kitabının 400 farklı dilde 2 binden fazla kitabı Küçük Prens Kitap Müzesi’nde sergileniyor. Eskişehir Anadolu Lisesi’nin okul idaresine ait lojman binası müzeye dönüştürüldü. Küçük Prens kitapları koleksiyonu yapan Eskişehir Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Ali Lidar ve koleksiyoncular Mehmet Sobacı ve Yıldıray Lise’nin desteğiyle açılan müzede Braille alfabesiyle yazılan Küçük Prens kitabıyla dünyanın en küçük Küçük Prens kitabı da var. Göktürkçe, Aztekçe, Maya dillerinde ve hiyeroglifle yazılan kitaplar da mevcut. Tren yolculuğunda çocuğunuzla birlikte kitabı okuyup sonra müzeyi gezmek keyifli olacaktır.



Türkiye’nin ilk arabasıyla tanışın

Eski Eskişehir Demiryolu Fabrikası, bugünkü adıyla TÜLOMSAŞ’ın bahçesinde 1961’de yapılan Türkiye’de tasarlanmış ve üretilmiş ilk otomobil olan Devrim’i görebilirsiniz. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in isteğiyle dört buçuk ay gibi kısa bir sürede üretilen araba şehrin de sembollerinden biri.











Cam sanatını yerinde izleyin

Odunpazarı semtinde, 2007 yılında yan yana üç evin birleştirilmesiyle Türkiye’nin ilk Çağdaş Cam Sanatları Müzesi açıldı. Yerli ve yabancı pek çok sanatçının eserlerine yer veren bu müzeyi çocuklarla gezerken dikkatli olmak gerekiyor. Cam Sanatları Müzesi dışında Odunpazarı’ndaki Cam Sanatları Merkezi de oldukça ilgi çekici. Burada camdan bir biblonun ya da vazonun farklı tekniklerle nasıl yapıldığını canlı olarak izleyebiliyorsunuz.







Porsuk Çayı’nda gondol gezintisi yapın

Porsuk Çayı’nın kenarındaki kafelerden birinde oturup etrafı izlemek çok güzel olsa da bahar ve yaz aylarında gondol ve bot gezintisi yapmak bence daha eğlenceli. Köprübaşı ile Kentpark arasındaki turlar yaklaşık 30 dakika sürüyor. 20 kişilik botlara 6 yaşından büyük çocuklar da ücretle biniyor. Çay üzerindeki köprülerde bol bol fotoğraf çektirin.



Çibörek tadın

Eskişehir mutfağı denince akla ilk gelen çibörek; yemeden dönmeyin. Ayrıca Eskişehir’e yolunuz düştüğünde balaban kebap ve met helvanın tadına bakın, boza içmeyi de unutmayın.