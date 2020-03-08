Hamilelikte yolculuk

Doktor ne derse o

Hamileyken ne zaman seyahat etmek istesem ailem, akrabalar ve arkadaşlarım hep benim için endişelendi ve yola çıkmaktan vazgeçirmeye çalıştı. Seyahat etmek beni mutlu ediyor, anda kalmamı, yaşama sevinci duymamı sağlıyor. Bana iyi gelen her şeyin bu süreçte oğluma da iyi geleceğine inandım hep. Ancak kafama göre hareket etmedim, elbette önce doktoruma danıştım. Doktorum, doğum tarihi yaklaşıp bana ev istirahati verene dek de onunla birlikte belirlediğimiz süre ve sınırlara uyarak seyahat ettim. Size de tavsiyem kendinizin ve bebeğinizin sağlığı için önce mutlaka doktorunuza danışın.

En ideal dönem 3-6 ay arası

Hamilelikte ilk üç ay mide bulantıları, aşırı yorgunluk ve uyku hali olabiliyor. Son üç aylık dönemde ise ayaklarınızı bile görmenizi engelleyen büyük bir karın, limitli hareket kabiliyeti ve uykusuz geceler olunca aslında seyahat için en ideal aylar üç ile altıncı ay arasındaki dönem. Üstelik pek çok havayolu firması iç hatlarda ancak 34-36, dış hatlarda ise 32’nci haftaya kadar uçuşa izin veriyor. Uçağa binerken de sizden doktorunuzun hazırladığı ve uçuşunuza engel olabilecek bir sağlık probleminizin olmadığını belirten rapor talep ediliyor.







Yakın yerleri tercih edin

Japonya’ya, Meksika’ya ya da Kamboçya’ya gitmek istesem de hamileliğimde uzak mesafeleri tercih etmedim, uzun uçuşlardan kaçındım. Mevsime göre çok soğuk ya da sıcak yerleri, ani hava değişimi yaşama ihtimalim olan destinasyonları da listemden eledim. Bu ülkeler yerine daha kısa uçuş süresi olan, acil bir durum halinde hastane/doktor bulma ihtimalimin yüksek olduğu ve dil konusunda çok zorluk çekmeyeceğim ülkeleri tercih ettim. Oteli seçerken de şehir merkezinde, toplu taşımaya yakın olması, asansör, odasında mini buzdolabı olması ve oda servisi hizmeti bulunması benim önceliklerimdendi.





Az eşya ile bavul hazırlayın

Doktorumun verdiği ilaçları ve vitaminleri yanıma aldım. Rahat ayakkabılarım, ödem, terleme ve karın sıkması problemleriyle uğraşmamak için beli lastikli rahat pantolon ve taytlar giymeyi tercih ettim. Kol çantası yerine de tek omuzuma ağırlık bindirmeyen bir sırt çantası kullandım. Yolculuktan önce sigorta şirketimle görüştüm. Yurtdışı sağlık sigortalarının neleri kapsadığını, hangi kurumlarda geçerli olduğunu öğrendim. Gideceğimiz şehirde acil durumlarda hangi hastane ya da sağlık merkezine gidebileceğimi sordum. Sigorta poliçem ve kimlik kartımı yanıma aldım. Kullandığım ilaçların listesi, kan grubum ve daha önce geçirdiğim ameliyatların bilgisi, acil durumda aranması gereken kişilerin listesi, doktorumun adı ve iletişim bilgileri ile konakladığımız otelin iletişim bilgilerini bir deftere yazdım ve bu defteri seyahat boyunca yanımdan hiç ayırmadım.

Uçakta koridor tarafında oturun

Seyahatlerde hep cam kenarında oturmayı tercih ediyorum. Hem kalkış ve inişte dışarıyı izliyorum hem de başımı dayayarak uyuyabiliyorum. Ancak hamileyken bu huyumdan vazgeçtim. Karın oturur pozisyonda bacaklara baskı yaptığı için kan dolaşımı zorlaşıyor. Belirli aralıklarla bacaklarımı hareket ettirmek, el ve ayak bileklerimi çevirmek ve koridorda kısa yürüyüşler yapmak ihtiyacı duyduğundan koridor kısmını seçmeye başladım. Ayrıca, hamileyken daha sık tuvalete gitme ihtiyacı duyuyorsunuz ve her seferinde yanınızdaki kişiyi kaldırmanız gerekiyor. Aynı sebeplerle araba ve otobüs yolculuklarında da sık sık mola vermeyi tercih ettik. Araba ile seyahat edecekseniz sizin ve bebeğinizin güvenliği için emniyet kemerinin hamilelik süresince kalça kemiği üzerinden, göbeğin altından bağlanması gerektiğini unutmayın. Uzun süren araba yolculukları için bel boşluğuma yumuşak bir yastık koydum ve arabada hep su ile sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmak da önemli.

Restoranların mönüsünü inceleyin

Gittiğimiz şehirleri yürüyerek keşfetmeyi sevdiğimiz için hep rahat spor ayakkabılar giydim. Çok ayakta kaldığımda ayaklarım şiştiği için yarım numara büyük ayakkabı tercih ettim. Yeni restoranlar ve yerel lezzetler denemek konusunda çok istekli olsam da doktorumun verdiği listeden şaşmadım. Spontane restoran seçmek yerine hamileyken tüketmemem gereken besinleri de dikkate alarak seyahat öncesinde yemek yiyeceğimiz restoranları menülerini inceleyerek seçtim, rezervasyon yaptım. Gün içinde sık sık tuvalete gitme ihtiyacım olduğu için haritada acil durumlarda gidebileceğim AVM ve kafelerin listesini yaptım. Cüzdanımda, “Şu kadar aylık hamileyim. Tatil için buradayım ve acilen hastaneye gitmem ve İngilizce bilen bir doktorla görüşmem gerekiyor” yazan bir kâğıt taşıdım. Hiç kullanmam gerekmedi ancak İngilizce bilmeyen bir taksi şoförü için önlemimi almıştım. Bugün pek çok çeviri uygulaması da aynı işe yarayabilir.