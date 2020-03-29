Ege’nin kalbinde çocuklarla bir gün

İzmir Karikatür Müzesi

Ünlü karikatür sanatçılarımızdan Güngör Kabakçıoğlu, Eflatun Nuri Erkoç, Niyazi Yoltaş gibi isimlerin çizimlerinin yanı sıra karikatür konulu dergi ve kitapların da sergilendiği İzmir Karikatür Müzesi özellikle çizmeye meraklı 8 yaş ve üzeri çocukların ilgisini çekecek. Müze sabit koleksiyonunun yanı sıra dünyaca ünlü karikatüristlerin eserlerinden oluşan süreli ulusal ve uluslararası sergilere de sık sık yer veriyor.









Açıkhava Buharlı Lokomotif Müzesi

Yolunuz Selçuk tarafına düşerse yakınlardaki Çamlık Köyü’nde; Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan, İsveç ve Çekoslovak yapımı 30 adet buharlı lokomotifin sergilendiği Açıkhava Buharlı Lokomotif Müzesi’ne mutlaka uğrayın. Çocuklar burayı çok seviyor. En eski lokomotifin 1887, en yenisinin ise 1952 yapımı olduğu müzede İkinci Dünya Savaşı’nda yaptırılan üç silindirli bir lokomotif de var. Çıkışta Efes Antik Kenti’nden günümüze kalan en değerli eserlerden biri olan Celsus Kütüphanesi’ni de ziyaret edin. Unutmadan; hava güneşliyse hem çocuğunuza hem kendinize mutlaka güneş kremi sürün, başınıza şapka takın ve yanınıza su alın. Biz ilk gezimizi kısa tutmuş ve hızlıca kütüphaneyi görüp kısa bir yürüyüşten sonra dışarı çıkmıştık.



İzmir Mask Müzesi

Türkiye’nin ilk ve tek maske müzesini de listenize ekleyin. İzmir Mask Müzesi; ‘Ritüel Maskları’, ‘Tiyatro Maskları’, ‘Anadolu Maskları’, ‘Ölüm Maskları’ ve ‘İz Bırakanlar’ olmak üzere beş farklı kategoride 300’ün üzerinde maskeye ev sahipliği yapıyor. Çocukların sanat aracılığıyla kendilerini ifade etmeleri için çalışmalar yapan kurum, çocukların iyi vakit geçireceği çok sayıda etkinlik ve atölye çalışmaları da düzenliyor.



Key Museum

Türkiye’nin en büyük otomobil müzesi olan ve otomobillerin 100 yıllık hikayesini anlatan Key Museum da araba seven çocukları sevindirecek bir mekân. Sergilenen Mercedes 300 SL Gallwing, AC Copra ve Duesenberg 851 eşimin ve oğlumun en beğendiği arabalar oldu. Klasik otomobil desenleriyle tasarlanan 39 eşarptan oluşan sergiyi de ben çok beğendim.



Uzay Kampı bile var!

NASA’nın astronotlar için hazırladığı simülatörlerde eğitim veren İzmir

Uzay Kampı, 7-15 yaş arası çocuklara uzay bilimleri ve teknolojileri hakkında pek çok şey öğretiyor. Bir buçuk günle altı gün arasında değişen farklı yatılı kamp programları bulunan merkezi, günlük tur alarak gezmek de mümkün.









İzmir’in diğer sürprizleri..

Boyoz, kumru, İzmir tulumu: Güne Reyhan Pastanesi’nde kahvaltı yaparak başlayın. Boyoz, İzmir tulumu ve çeşitli reçellerin tadına bakın. Bir İzmir klasiği olan Deniz Restoran’da balık ve deniz ürünü ziyafeti çekebilirsiniz. Alsancak Gevrek Fırını ve Kumrucu Şevki de klasikleşmiş İzmir lezzeti olan kumruyu çocuklara ilk defa tattırdığımız yerler.



Kordon ve Konak Meydanı’nda yürüyüş: Kordon’da yürüyüş yapmak İzmirliler için klasik bir ritüel. Aslında burada deniz havası alarak bisiklete binmek de çok güzel olurdu ancak çocuk bisikleti ya da çocuk/bebek oturtma aparatlı bisiklet kiralanamadığı için yapamadık. Yürüyüş sonrası Konak Meydanı’nda kuşlara yem atmak çocukların en büyük eğlencelerinden.



Kitapçılar sadece kitapçı değil: Mavibahçe AVM içinde bir şubesi açılan Tırtıl Kids Kitabevi’nde her hafta sonu bir yazar etkinliği var. Burada Türkçe-İngilizce çocuk kitapları dışında eğlenceli kutu oyunları ile aktivite kitapları da satılıyor. Alsancak’taki Dodo Kitap’ta ise çocuk kitapları dışında beden perküsyonu, okuma atölyeleri, felsefe sohbetleri gibi pek çok etkinlik düzenleniyor.



Eğlenceli çiftlik deneyimi: Swissotel Büyük Efes, İzmir’deki çocuk dostu otellerin başında geliyor. Daha önce de paylaştığım Şirince’deki Stone House By İpek çocuklu aileler için tatil dönemlerinde kamplar da düzenliyor. Doğal malzemelerle yapılan sanat atölyeleri eğlenceli geçiyor ancak çocuklar için, süt sağmak ve yumurta toplamak çok daha heyecanlı oluyor.

Nostaljik oyuncakları görün: 2010’da Sunay Akın’ın konsept danışmanlığında açılan Ümran Baradan Oyuncak Müzesi’nde 1800’lü yıllardan kalma pek çok oyuncak sergileniyor. Büyüklerin geçmişte yolculuğa çıkacağı müzede, çocuklar da güzel vakit geçiriyor. Ümran Baradan’ın dünyanın çeşitli ülkelerinden aldığı oyuncakların olduğu özel koleksiyonu da mutlaka görün.