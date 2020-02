Barselona’yı çocuğunuzla keşfedin

Gaudi’nin izinden gidin



Şehirde ünlü İspanyol mimar Antoni Gaudi’nin pek çok eseri bulunuyor. Casa Mila, Casa Batllo, La Sagrada Familia ve Park Güell bunlar arasında en popülerleri. Ön cephesi dalgalı bir denizi andıran ve bence şehrin en güzel binalarından biri olan Casa Mila sekiz katlı bir apartman. La Pedrera (Taşocağı) olarak da bilinen bu bina eskiden ailelerin yaşadığı bir yapı iken şimdi müze olarak hizmet veriyor. Binayı dışardan gördüğümüzde “Ejderhaya benziyor değil mi anne?” diye sordu Kemal. Bacaları, pencereleri, balkonları ve vitraylarıyla bir masaldan fırlamış gibi. Oğlum gezdiğimiz dairenin en çok mutfağını ve içinde tahta atın da olduğu oyun odasını beğendi. Şehirdeki müzelerin girişinde uzun kuyruklar oluyor, zaman kaybetmemek için internetten bilet almaya çalışın. Müzelerin dükkânlarını da ziyaret edin. Bizim favorimiz pek çok kitap bulduğumuz Casa Mila’nın dükkânı oldu. Gaudi’nin en önemli eseri ve Avrupa’nın en sıradışı kilisesi kabul edilen La Sagrada Familia rengârenk kuleleri ile dışarıdan etkileyici görünse de dikkat; küçük yaştaki çocuklar girişte uzun süre beklemekten yoruluyor, içerde de hoşlarına gidecek bir şey bulamayabiliyorlar.









Tadına bakın



Katalan mutfağı bizim mezelere benzeyen ve küçük tabaklarda sunulan, ağırlıklı deniz ürünlerinden oluşan tapas’ları ile meşhur. Oğlum bunlar içinde en çok patatesli ve soğanlı omleti sevdi. Domates çorbasını andıran ve soğuk servis edilen ‘gazpacho’ çorbasını ve içinde ıstakoz, karides, ahtapot ve midye başta olmak üzere farklı deniz mahsullerini tadabileceğiniz safranlı pilavla yapılan ‘paella’yı da listenize ekleyin. Tatlı olarak bizim ekipteki tüm çocukların favorisi ise muhallebiyi andıran ‘crema catalana’ oldu.









BARÇA’yı yerinde izleyin



Eğer çocuğunuz futbol ile ilgileniyorsa onu dünyanın en popüler futbol takımlarından biri olan Barcelona Futbol Kulübü’nün (BARÇA) stadyumu olan Camp Nou’ya götürün. 100 binden fazla seyircinin aynı anda maç izleyebildiği Avrupa’nın en büyük stadyumunun hemen yanında kulübün müzesi ve mağazası var. İsterseniz bir form doldurup, vesikalık resim verip aidat ödeyerek çocuğunuzu kulübe üye bile yapabilirsiniz. Burada ailece bir futbol maçı izlemek için biletinizi aylar önceden internet üzerinden almanız gerektiğini hatırlatayım.



Deneyin, eğlenin, öğrenin

Cosmo Caixa çocuklar için düzenlenmiş, Avrupa’daki en büyük ve kapsamlı bilim müzelerinden biri. Amazon Ormanları, jeoloji, yerçekimi, ısı, ışık, hava şartları ve hava durumları, hayvanların gelişimi, ses ve görüntü, geri dönüşüm gibi pek çok farklı alanda çocukların hem deneyler yaparak hem de gözlemleyerek öğrenmesine imkân sunan bu interaktif müze tüm çocukların saatlerce vakit geçirmek isteyeceği bir yer. Müzenin yemekhanesinde bir öğle yemeği molası verebilir, sonrasında müze dükkânından bilimle ilgili pek çok ilginç oyun seti ve kitap alabilirsiniz. Müzenin hemen dışında mini bir oyun alanı da mevcut. Bilim Müzesi dışında Miro Müzesi, Dali Müzesi ve Picasso Müzesi de sanat seven çocuklara farklı sanatçıları, akımları ve teknikleri tanıtmak için gidebileceğiniz müzeler arasında. Bu ziyaretler sonrasında şehrin bizce en güzel kitapçısı, İngilizce pek çok kitabı bulabileceğiniz Come In /Libreria Anglesa’ya da uğrayın. Buradan Gaudi’nin eserlerine ait boyama kitapları ile Barselona’yı anlatan İngilizce çocuk kitapları satın alabilirsiniz.









Parkların keyfini çıkarın



Kırık fayanslardan yapılma mozaiklerle kaplı ve yılan gibi kıvrılan rengârenk banklarıyla bilinen Park Güell’deki evler sanki Hansel ile Gretel masalından fırlamış gibi, kremalı pastaya benziyor. Merdivenlerden indiğinizde kocaman ejderha -ya da kertenkele- önünde fotoğraf çektirmeyi unutmayın. Parkı pusetle de rahat gezebilirsiniz. Şehrin en büyük parkı ise Parc de la Ciutadella. Bizim favorimiz ise içinde Milli Saray’ın terasından aşağıya şelale gibi akan Sihirli Havuz ve Miro Müzesi’nin de olduğu Montjuic Tepesi ve park. Buradaki botanik bahçesi çocukların ilgisini çekiyor. Eğer seyahatiniz yaza denk geliyorsa denize girmek için merkeze yakın La Barceloneta Plajı’na da gidebilirsiniz.



Şehrin popüler caddesi

La Rambla’da yürüyün



Gazete satıcıları, çiçekçiler, yelpaze ve şal gibi geleneksel hediyelik eşyalar satan dükkânların sağlı sollu sıralandığı La Rambla Caddesi, şehrin kalbi. Günün her saati çok kalabalık olan cadde boyunca sokak müzisyenleri ile pandomimcilerin performanslarını izleyebilirsiniz.