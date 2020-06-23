Kargaşadan uzak sakin bir tatil: Fethiye

Telmessos, Makri, Meğri ve Fethiye…

Genellikle fetihle kazanılan topraklara verilen ‘Fethiye’ ismine ülkemizde birçok caminin adından da aşinayız. Dünyanın cennet köşesi Fethiye ilçesi ise adını, tarihimizin ilk Türk pilotlarından Teyyareci Fethi Bey’den alıyor. Likyalılarca Telmessos olarak adlandırılan kentin adı sonra ‘Makri’ ve ‘Meğri’ olarak değiştikten sonra günümüzdeki Fethiye adını almış. Teyyareci Fethi Bey’in Fethiye’deki heykeli ise ilçe merkezindeki antik Roma tiyatrosunun hemen karşısındaki parkta yer alıyor.





Teyyareci Fethi Bey

Göcek

Fethiye’ye sadece yarım saat uzaklıkta bir başka cennet köşesi daha… Göcek’in koyları ve adaları denize girmek için müthiş yerler. Hatta Fethiye’den kalkan teknelerle Fethiye 12 Adalar Göcek turlarına katılabilirsiniz.







Kızıl Ada, Tavşan Adası, Samanlık Koyu, Kleopatra Hamam Koyu / Bedri Rahmi Koyu gideceğiniz muhtemel duraklardan bazıları. Tarih içinde yüzmenin keyfi farklı rotanızın içeriğini öğrenmek için teknenizle önceden rotanızı konuşmanızı tavsiye ederim. Tekne turları için bir diğer alternatif de Kelebekler Vadisi’ni içeren rota.









Kayaköy – Ölüdeniz - Babadağ

Fethiye’nin merkezine yarım saat mesafedeki terk edilmiş bir Rum kenti. İyi bir tarımcı olan Rumlar toprağı değerli düz arazileri ekip biçmek için kullandıkları için evlerini engebeli Kayaköy’e yapmışlar. 13. Yüzyıldan 1920’ye kadar yaşam izine rastlanan bölge, nüfus mübadelesinden sonra sessizliğe büründü.





Mübadele öncesinde yerel gazetesi bile basılan, okuluyla eczanesiyle ve matbaasıyla epey büyük bir yaşam alanı olan kentin şu an kilise ve şapel kalıntıları gezilebiliyor. Mübadeleden sonra memleketine dönen Yunanlılar Atina’nın kuzeydoğusunda bir sahile yerleşmişler ve oraya da ‘Nea Makri’ yani ‘Yeni Fethiye’ demişler.







Kayaköy aynı zamanda Ölüdeniz yolunda kalıyor. Sabah kahvaltınızı Kayaköy’deki gözlemeci Bülent’in Yeri’nde yaptıktan sonra kenti de gezip Ölüdeniz’e devam edebilirsiniz. Fethiye’nin en bilinen ve turistik bölgesi Ölüdeniz’de su sporları yapabilir ve Babadağ’dan Ölüdeniz’e doğru yamaç paraşütüyle atlayabilirsiniz. Babadağ’a yamaç paraşütü yapmanın haricinde 1700 metrede unutulmaz bir akşam yemeği yemek için de Babadağ’a çıkabilirsiniz. Epey virajlı olan dağ yolu her sürücü için uygun olmasa da zirvedeki manzara inanılmaz.









Saklıkent – Yakapark – Tlos



Fethiye’nin doğusunda Seydikemer’e doğru yapacağınız gezide birbirine yakın bu üç noktayı bir günde gezebilirsiniz. En uçtaki Tlos Antik Kenti eski bir Likya şehri olarak gezilmeye değer. Likya’da önemli bir din ve spor şehri olan Tlos’u gezdikten sonra öğlen yemeğinizi keyifli bir ortamda almak için Yaka Park’a gidebilirsiniz. Dağdan gelen doğal soğuk su kaynaklarının bulunduğu şelale parkından sonra 1990 yılında bir çoban tarafından keşfedilen 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu’na gidebilirsiniz. Zaman zaman daralan genişliği, kanyon çıkışında artan debisiyle yürümesi efor da sarf ettiren kanyonu gezerken mutlaka altı kaymaz ayakkabılardan giymenizi tavsiye ederim. Saklıkent’te çamur banyosu yapmayı da unutmayın.







Yeşil üzümlü ve Cadianda

Yıllardır gittiğim Fethiye’de en sevdiğim köylerden biri de Yeşil Üzümlü. Son yıllarda yabancıların burada gayrimenkul almasıyla dünya çapında üne kavuşan köyde adından da anlaşılabileceği gibi üzüm yetiştiriliyor. Surlarla çevrili 2500 yıllık Kadyanda antik kentine de buradan gidilebiliyor. Doğu Roma’da önemli bir spor merkezi olan Kadyanda’nın çam ağaçları altındaki antik görüntüsü inanılmaz. Dağ başında, ulaşımı zor bir yerde olduğu için pek fazla ziyaret edilmiyor, bu da tarihi ve doğayı aynı yoğun bir şekilde yaşamaya olanak sağlıyor.









Çalış’ta gün batımı

Gündüz ister denize girin ister de tarih peşinde koşturun ama gün batımı saatlerinde mutlaka Çalış’ın 4 kilometrelik sahilinde kendinize bir yer bularak gün batımında ruhunuzu dinlendirin. Şövalye Adasını da manzaranıza dahil edip Çalış’ın dalgalı sahilinde huzuru dinlemelisiniz. Sahil boyunca birçok mekân var, ben yıllardır Şövalye Adası’nın tam karşısındaki Şat Beach’i tercih ediyorum. Çalış Plajı aynı zamanda caretta carettaların da yumurtalarını bıraktığı özel bir sahil. Dolayısıyla her ne kadar her yerde çevremizi temiz tutmamız gerekiyorsa Çalış’ta buna daha da fazla özen göstermeliyiz.









Konaklama ve restoran

Orka Boutique Hotel özellikle Fethiye’nin merkezindeki limanda konaklamak isteyenler için güzel bir seçenek. Ölüdeniz’e 10 dakika mesafedeki Orka Club Hotel & Villas ise villa konforunu lüks bir otel güvencesiyle arayan gezginler için uygun. Kampçılar ve doğacılar için ise iki harika tavsiyem var. Kayaköy’ün hemen karşısında antik kent manzaralı Kayaköy Jungle Camping bungalov ve çadır konaklama seçenekleriyle hizmet veriyor.









Babadağ’da yer alan Baba Kamp ise farklı tiplerde bungalov evleri ve 2020 sezonunda başlattıkları çadır opsiyonuyla yüksek rakımda doğa, izolasyon ve manzara dolu bir seçenek sunuyor. Fethiye’de balık yemek için Hilmi Restoran’ı öneririm, özellikle gün ortası saatlerde balık pazarından istediğiniz balığı alıp pişirtip oracıkta da yiyebilirsiniz. Panoramik Fethiye manzarasında özel bir akşam yemeği içinse Casa Margot Hotel’in terasındaki Citrus’u öneririm.









Yerel pazar ve ürünler

Fethiye’de yapmayı en çok sevdiğim şeylerden biri de Salı pazarını gezmek. Çok geniş bir alana kurulan ve yerel mahsüllerin satıldığı pazardan mutlaka kendinize uygun bir şeyler bulacaksınız. Zeytinyağı (sade, biberiyeli, kekikli, acı biberli), bal ve pekmez gibi alışverişimizi de Bayır Köy’de yer alan fiyatları semt pazarının biraz üzerindeki @bostan.co ‘dan yapıyorum. Günü ve saati ayarlarsanız Fethiye’de bulunduğunuz yere siparişlerinizi de ulaştırıyorlar.