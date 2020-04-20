Karantinada online 4K yürüyüş turları

Toskana, İtalya

İtalya’nın en özel bölgelerinden biri olan Toskana’ya yolu düşüp de büyülenmeyen kimse yoktur. Toskana denince akla ilk gelen göz alabildiğine uzanan vadileri, servi ağaçlarıyla çevrili patika yolları, taş evleri ya da şatoları gelir. Toskana aynı zamanda sanat ve tarih kokan birçok şehre de ev sahipliği yapan bir bölge. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo gibi ünlü sanatçıların ve bilim insanlarını yaşadığı şehirleri, kasabaları, birçok müzeyi ve sanat eserini de içinde barındırıyor. 4K Urban Life adlı youtuber, Toskana’nın romantik şehirlerinde bizi harika bir yürüyüş turuna çıkarıyor: youtu.be/XKU17jsdH0U









Times Square, New York, ABD

Broadway müzikalleri, film stüdyoları, lüks otelleri, 24 saat açık kafe ve restoranlarıyla Times Meydanı New York’un kalbinin attığı yerdir. Bu meydanı sakin ve sessiz görme şansınız asla yok ancak günde neredeyse 350 bin kişinin geçtiği meydanda salgından sonra nasıl bir kalabalık olacak göreceğiz. Şu an ne kadar sessiz olduğunu düşünmeden Wind Walk Travel’ın hazırladığı videoda milyonlarca ışık ve panoların arasında kalabalıklar içinde kaybolmak için adres: youtu.be/TgeX-AF7_DE





Londra, İngiltere

Londra’ya ne kadar zaman ayırırsanız ayırın bu şehirde keşfedecek yerler asla bitmeyecektir. Watched Walker’ın hazırladığı Londra videosunda yağmurlu bir günde Londra’nın batı yakasında yer alan popüler bölgelerini geziyoruz. Sokak sanatçılarının gösterilerinin eksik olmadığı, benim de Londra’da en sevdiğim yerlerden biri olan Covent Garden, ünlü mağazaların yer aldığı ve Londra’ya gelen herkesin mutlaka yolunun düştüğü Oxford caddesi, Londra’nın kalbinin attığı Piccadilly Circus, Londra gece hayatının merkezi Soho ile beraber şehrin diğer popüler yerleri Oxford Circus, Carnaby Street ve Leicester Square’i keşfe çıkmak için adres: youtu.be/E2sSvVCRI4s









Venedik, İtalya

Hepimizin bildiği gibi salgının en çok etkilediği bölgelerden biri Venedik. Venedik’te daha önce çamurlu yeşil görünümlü sular berraklığa kavuştu. Artık bu berrak sularda kuğular yüzüyor ve balıklar gün yüzüne çıktı, hatta yunus balıkları bile limanı ziyarete gelmiş. 4K Urban Life youtube videosunda, 400 köprü ve 170 kanalın olduğu, birbirinden kanallarla ayrılan 118 adanın üzerine kurulu şehir Venedik’te bizi kalabalıklar arasında bir gezintiye çıkarıyor. Rengarenk boyanmış evleri, daracık sokakları, meşhur meydanları ve gondolların gezdiği kanalları ile romantik bir yürüyüş için link: youtu.be/0txBFbAuhLY









Phatra Market, Bangkok, Tayland

Sayısız sokak satıcıları, sıra dışı sokak lezzetleri, gece ve gündüz marketleri ile meşhur Tayland’ın başkenti Bangkok en çok keyif aldığım büyük şehirlerden biri olmuştu. Tayland’a gidenlerin rotası ilk Phuket gibi egzotik adaları olsa da Bangkok’u da seveceğinizin garantisini verebilirim. Salgın sonrası böylesine delice bir kalabalığa karışabilecek miyiz bilinmez ama Lazy Tourist’in hazırladığı bu videoda Phatra Market’te gelin kalabalık sokakların tadını çıkaralım: youtu.be/h5wdooA10Ws



Pimmit View Park, Falls Church, Virginia

Terapi tadında bir video çekmiş Nomadic Ambience. Yukarıdaki videolarda daha çok kalabalık şehirlerin sokaklarında keşfe çıkmıştık ancak burada doğayla buluşuyoruz. Amerika’nın Virjinya eyaletinde yer alan Falls Church’teki Pimmit View Park’ta yağmur eşliğinde yeşilliklerin arasında yürüyüp, neredeyse o temiz havayı içimize çekiyoruz. https://youtu.be/ynLpZGegiJE

Las Vegas, Amerika

Uçsuz bucaksız bir çölün ortasına kurulmuş rengarenk, süslü ve oldukça abartılı bir şehir Las Vegas. BookingHunterTV, şehrin merkezi Las Vegas Strip’te gündüz yürüyüşüne çıkarıyor bizi. Upuzun bir cadde, sıra sıra dizilmiş devasa otellerle beraber, Paris, New York, Venedik gibi dünyanın en ünlü şehirlerinin konseptinde tasarlanmış diğer oteller ve casinolar. Bu videoda farklı bir dünyadan kareler var. www.youtube.com/watch?v=R2mM6MsFHvQ&feature=emb_rel_pause