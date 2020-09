Kalabalıktan uzak cennet sahiller

KALEKÖY

En turkuvaz, en temiz deniz



Çok yüksek sezonda bile doğası gereği sessiz ve sakin tatilin en iyi adreslerinden biri çünkü sadece denizden ulaşılabilen nadir köylerden... Kaleköy’e ulaşım Kekova’dan teknelerle sağlanıyor. Kekova, bir diğer adıyla Üçağız ve çevresi Likya döneminin en önemli eserlerine ev sahipliği yapıyor. Antalya çevresinde en güzel koylar, en turkuvaz ve en temiz deniz burada. Ayrıca konaklayacağınız süre boyunca günlük tekne turu, Likya Yolu yürüyüşü, kano, dalış gibi çok sayıda etkinlikten bazılarını seçebilirsiniz. Kaleköy’ün ev yapımı meşhur dondurmasından yemeden ve tarihi lahdi kanoyla turlamadan dönmeyin.









Nerede kalınır?

Kaleköy birinci derece sit alanı olduğu için pansiyon dışında seçeneğiniz yok. Ben köyde kaldığım zamanlar genelde Mehtap veya Ankh pansiyonu tercih ediyorum. Bu cennet köyde kalabileceğiniz diğer pansiyonlarsa Kale, Likya, Sahil, Teras Paradise ve Castle. Ayrıca Kekova’da da kalıp harika bir manzaraya karşı kamp deneyimi için Kekova Camping’e bir göz atın.



ADRASAN

Çocuklu aileler için güvenli



Adrasan’a gidip Suluada’yı görmeden dönmek olmaz. Türkiye’nin Maldivler’i olarak anılıyor. Adrasan’ın olmazsa olmazıysa tekne turu. Keşfedeceğiniz çok sayıda koy var. En güzelleri: Sazak, Ceneviz, Kargıcak ve Amerikan koyları, Fosforlu Mağara. Tekne dışında otomobille gidebileceğiniz yerler de düşünebilirsiniz. Bunlardan en çok tavsiye edeceğim yer doğası ve denizinin rengiyle Korsan Koyu. Doğayla baş başa ve çocukla güvenli tatil için uygun bir yer. Hazır gitmişken Likya Yolu’nun da bir kısmını deneyimleyebilirsiniz.



Nerede kalınır?

Uygun fiyatlı bungalov tipi konaklamalar için Ravza Apart, Begonvilla Butik, Club Sun Village rahatlıkla seçebileceğiniz tesisler. Karaöz ise bölgenin en keyifli kamp alanlarından. Karaöz Korsan Koyu çevresindeki Sülo Palas ve Furkan Camping bana göre en güzelleri.









ÇIRALI

Yüzerken manzaranız Olimpos olacak



3 kilometrelik sahilinin bir ucu Olimpos, diğer ucu Yanartaş’a dayanıyor. Beş yıldızlı otellerin kalabalığından uzak, yemyeşil portakal bahçelerinin arasında sadece kuş sesleriyle uyanmanın ayrıcalığı burada yaşanabilir. Yüzerken manzaranız efsaneleriyle ünlü Olimpos olacak. Çıralı çevresinde gezilecek çok yer var. Sahilden tekneyle Ceneviz Koyu’na doğru bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Aracınız varsa Kemer’e bağlı Phaselis Antik Kenti’ni gezip berrak denizinde yüzebilirsiniz. Ayrıca Tahtalı Dağı’nın zirvesine teleferikle çıkabilir, 10 dakika içinde deniz seviyesinden 2.365 m yüksekliğe çıkma deneyimini yaşayabilirsiniz.









Nerede kalınır?

Çok sayıda bungalov, butik otel, pansiyon, çadır ve kamping alanı var. İzole bir tatil geçirebilmeniz için konaklama önerilerim Bahçe Villa, Villa Lukka, Mercan Bungalows ve Villa Arcadia. Kamp yapmak isterseniz de Çıralı Camping ve 222 Camping’i tercih edebilirsiniz.



KAŞ

Âşık olmak için bir kez görmek yeterli



Popüler olsa da izole tatil yapılabilecek birçok seçenek sunuyor. Kaş merkezden teknelerle gidilen Limanağzı’ndaki plajlar hem denizi hem de doğasıyla çok güzel. Çukurbağ Yarımadası’nda da sakin plajlar var. Merkeze 45 dakika mesafedeki Demre Taşdibi Plajı’nın denizi hem pırıl pırıl hem de her daim sakin. Kaş’ın bir başka sessiz köşesi de sırtını Toroslar’a dayamış İzne Köyü. Sadece 10 kilometre uzaklıkta ve bu güzel tatil beldesine 700 metreden bakıyor.



Nerede kalınır?

Kaş Camping, zeytin ağaçları arasında denize sıfır. Olympos Mocamp’ın da harika plajı var... Çukurbağ’da otel tercih edebilir ya da villa kiralayabilirsiniz. Ağullu Köyü’nde Seles Camping de sakin bir yer.



KALKAN

Villa kiralayıp huzurla kalın



Burada izole tatil imkânları oldukça fazla. Tabii ki Akdeniz mavisi, doğası ve tarihle iç içe olması da diğer tercih nedenleri... Kalkan’da en yaygın tatil şekli aile ya da arkadaş grubuyla villa kiralayıp sonsuzluk havuzunda Akdeniz’in göz alıcı manzarasına karşı yüzmek... Kalkan’a giderseniz dünyanın en uzun doğal plajlarından birine sahip olan Patara’yı mutlaka ziyaret edin. Patara, Likya uygarlığına başkentlik yapmış. Denize girmek içinse Kalkan Halk Plajı, Kalamar Koyu, Club Patara’nın plajı sakin seçenekler arasında.









Nerede kalınır?

Aldığı önlemler nedeniyle önerim Mulberry Collection Villaları. Ayrıca www.tatilvillasi.com adresinden her bütçeye uygun villa bulabilirsiniz. Tercihiniz otelse The Likya Pavilion Hotel, bağımsız odaları ve özel havuzlarıyla izole bir seçenek. Kalkan’daki diğer izole otel önerimse Fidanka Hotel.