MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat YazılarıKalabalıktan uzak cennet sahiller
GeriNurgül BÜYÜKKALAY Kalabalıktan uzak cennet sahiller
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Seyahat
Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat Gezgini | Fotoğraflar: İstock
Haber Giriş: 20.09.2020 - 07:19 | Son Güncelleme:

Kalabalıktan uzak cennet sahiller

Nurgül BÜYÜKKALAY
Nurgül BÜYÜKKALAY
nurgulbuyukkalay@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nurgül BÜYÜKKALAY
Nurgül BÜYÜKKALAY
nurgulbuyukkalay@gmail.com
Kalabalıktan uzak cennet sahiller

Türkiye’nin en önemli turizm merkezi olan Antalya’nın kıyılarının uzunluğu, girinti çıkıntı dahil 640 kilometre. Turist akınına uğrasa da kıyı şeridinde kalabalıktan uzak, izole bir tatil yapılabilecek pek çok nokta bu sayede bulunabiliyor. Bazılarına tekneyle ulaşılabiliyor, bazıları da aslında popüler ama kimselerin uğramadığı köyleri var... Mesela, Kaş’ın İzne Köyü’nü hiç duymadıysanız önerilerimize bakın.

KALEKÖY
En turkuvaz, en temiz deniz

Çok yüksek sezonda bile doğası gereği sessiz ve sakin tatilin en iyi adreslerinden biri çünkü sadece denizden ulaşılabilen nadir köylerden... Kaleköy’e ulaşım Kekova’dan teknelerle sağlanıyor. Kekova, bir diğer adıyla Üçağız ve çevresi Likya döneminin en önemli eserlerine ev sahipliği yapıyor. Antalya çevresinde en güzel koylar, en turkuvaz ve en temiz deniz burada. Ayrıca konaklayacağınız süre boyunca günlük tekne turu, Likya Yolu yürüyüşü, kano, dalış gibi çok sayıda etkinlikten bazılarını seçebilirsiniz. Kaleköy’ün ev yapımı meşhur dondurmasından yemeden ve tarihi lahdi kanoyla turlamadan dönmeyin.

Kalabalıktan uzak cennet sahiller



Nerede kalınır?
Kaleköy birinci derece sit alanı olduğu için pansiyon dışında seçeneğiniz yok. Ben köyde kaldığım zamanlar genelde Mehtap veya Ankh pansiyonu tercih ediyorum. Bu cennet köyde kalabileceğiniz diğer pansiyonlarsa Kale, Likya, Sahil, Teras Paradise ve Castle. Ayrıca Kekova’da da kalıp harika bir manzaraya karşı kamp deneyimi için Kekova Camping’e bir göz atın.

ADRASAN
Çocuklu aileler için güvenli

Adrasan’a gidip Suluada’yı görmeden dönmek olmaz. Türkiye’nin Maldivler’i olarak anılıyor. Adrasan’ın olmazsa olmazıysa tekne turu. Keşfedeceğiniz çok sayıda koy var. En güzelleri: Sazak, Ceneviz, Kargıcak ve Amerikan koyları, Fosforlu Mağara. Tekne dışında otomobille gidebileceğiniz yerler de düşünebilirsiniz. Bunlardan en çok tavsiye edeceğim yer doğası ve denizinin rengiyle Korsan Koyu. Doğayla baş başa ve çocukla güvenli tatil için uygun bir yer. Hazır gitmişken Likya Yolu’nun da bir kısmını deneyimleyebilirsiniz.

Nerede kalınır?
Uygun fiyatlı bungalov tipi konaklamalar için Ravza Apart, Begonvilla Butik, Club Sun Village rahatlıkla seçebileceğiniz tesisler. Karaöz ise bölgenin en keyifli kamp alanlarından. Karaöz Korsan Koyu çevresindeki Sülo Palas ve Furkan Camping bana göre en güzelleri.

Kalabalıktan uzak cennet sahiller



ÇIRALI
Yüzerken manzaranız Olimpos olacak

3 kilometrelik sahilinin bir ucu Olimpos, diğer ucu Yanartaş’a dayanıyor. Beş yıldızlı otellerin kalabalığından uzak, yemyeşil portakal bahçelerinin arasında sadece kuş sesleriyle uyanmanın ayrıcalığı burada yaşanabilir. Yüzerken manzaranız efsaneleriyle ünlü Olimpos olacak. Çıralı çevresinde gezilecek çok yer var. Sahilden tekneyle Ceneviz Koyu’na doğru bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Aracınız varsa Kemer’e bağlı Phaselis Antik Kenti’ni gezip berrak denizinde yüzebilirsiniz. Ayrıca Tahtalı Dağı’nın zirvesine teleferikle çıkabilir, 10 dakika içinde deniz seviyesinden 2.365 m yüksekliğe çıkma deneyimini yaşayabilirsiniz.

Kalabalıktan uzak cennet sahiller



Nerede kalınır?
Çok sayıda bungalov, butik otel, pansiyon, çadır ve kamping alanı var. İzole bir tatil geçirebilmeniz için konaklama önerilerim Bahçe Villa, Villa Lukka, Mercan Bungalows ve Villa Arcadia. Kamp yapmak isterseniz de Çıralı Camping ve 222 Camping’i tercih edebilirsiniz.

KAŞ
Âşık olmak için bir kez görmek yeterli

Popüler olsa da izole tatil yapılabilecek birçok seçenek sunuyor. Kaş merkezden teknelerle gidilen Limanağzı’ndaki plajlar hem denizi hem de doğasıyla çok güzel. Çukurbağ Yarımadası’nda da sakin plajlar var. Merkeze 45 dakika mesafedeki Demre Taşdibi Plajı’nın denizi hem pırıl pırıl hem de her daim sakin. Kaş’ın bir başka sessiz köşesi de sırtını Toroslar’a dayamış İzne Köyü. Sadece 10 kilometre uzaklıkta ve bu güzel tatil beldesine 700 metreden bakıyor.

Nerede kalınır?
Kaş Camping, zeytin ağaçları arasında denize sıfır. Olympos Mocamp’ın da harika plajı var... Çukurbağ’da otel tercih edebilir ya da villa kiralayabilirsiniz. Ağullu Köyü’nde Seles Camping de sakin bir yer.

KALKAN
Villa kiralayıp huzurla kalın

Burada izole tatil imkânları oldukça fazla. Tabii ki Akdeniz mavisi, doğası ve tarihle iç içe olması da diğer tercih nedenleri... Kalkan’da en yaygın tatil şekli aile ya da arkadaş grubuyla villa kiralayıp sonsuzluk havuzunda Akdeniz’in göz alıcı manzarasına karşı yüzmek... Kalkan’a giderseniz dünyanın en uzun doğal plajlarından birine sahip olan Patara’yı mutlaka ziyaret edin. Patara, Likya uygarlığına başkentlik yapmış. Denize girmek içinse Kalkan Halk Plajı, Kalamar Koyu, Club Patara’nın plajı sakin seçenekler arasında.

Kalabalıktan uzak cennet sahiller



Nerede kalınır?
Aldığı önlemler nedeniyle önerim Mulberry Collection Villaları. Ayrıca www.tatilvillasi.com adresinden her bütçeye uygun villa bulabilirsiniz. Tercihiniz otelse The Likya Pavilion Hotel, bağımsız odaları ve özel havuzlarıyla izole bir seçenek. Kalkan’daki diğer izole otel önerimse Fidanka Hotel.

False
Nurgül BÜYÜKKALAY
Nurgül BÜYÜKKALAY
nurgulbuyukkalay@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Sıradaki Haber
Yılbaşı geri sayımı yapılabilecek en güzel 10 adres
Yeni yıla şehir dışında girmek isteyenlere birbirinden cazip 8 seçenek
Yılbaşı rotanızı hazırlayın
Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer