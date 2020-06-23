İstikamet kusursuz mavilikler: Kaleköy gezi rehberi

Kaleköy genelde tekne turları ile günübirlik gelinip birkaç saate sıkıştırılır. Bu sefer bir değişiklik yapın ve burada kalmayı da mutlaka deneyimleyin. Sabah balıkçı teknelerinin seslerinin eşlik ettiği muhteşem bir manzaraya uyanacaksınız. Yaz mevsiminin ortasında bile her daim sessiz ve sakin olan köy, şu an hepimizin tercih edeceği izole bir tatil için en güzel adreslerden biri.









KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER NELER?

Köyde yaz sezonu için tüm pansiyonlar virüse karşı çeşitli önlemler alarak hazırlıklarını tamamlamış. Pansiyonların bazıları yeme-içme ile ilgili misafirlere özel kaşık, çatal, tabaklar kullanacak. Bazı pansiyonlar da tek kullanımlık çarşaf kullanmayı planlıyor. Ayrıca misafir giriş ve çıkışında odalar dezenfekte ediliyor. Kafe ve restoranlar masalar arası sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde hizmet verecek. Köyde dondurma yapan ve kafe hizmeti veren işletme sahibi ile de sohbet ettik. Bu yaz misafirlerin oturmayacağını, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sadece dondurma alıp gideceklerini söyledi.









KALEKÖY’DE NE YAPILIR?

Burası araç girişi olmayan az nüfuslu küçücük bir köy olsa da zamanınızı keyifle geçirebileceğiniz birçok aktivite var.

Tekne Turu

Kaleköy tatilinizde kendinize vereceğiniz en güzel hediye tekne turu olacak. Kekova’nın eşsiz maviliklerinde mutlaka yüzün. Gün boyunca teknelerin uğradığı muhteşem koylar var. Akvaryum koyu, Salyangoz Koyu, Tersane koyu, Gökkaya koyu Hamidiye koyu, Burç koyu, Esmeralda koyu ve Korsan Mağarası en güzellerinden. Su o kadar berrak ki tekne ile gittiğiniz antik şehirde suyun altında kalan kalıntıları çıplak gözle görebiliyorsunuz. Ayrıca tarihi merdivenler, kayıkhaneler ve kral mezarları da çıkıyor karşınıza.



Likya Yolu Yürüyüşü

Kekova limanı ve batık şehri Likya’nın önemli ticaret merkezlerinden olmuş. Kaleköy’e geldiğinizde bir gününüzü Likya Yolu’nun Üçağız-Kale-Kapaklı parkuruna ayırabilirsiniz. Muhteşem manzaralar ve yüzmek için koylar çıkacak karşınıza. Üçağız-Kale-Kapaklı parkuru 11 km uzunluğunda, genelde patika ve taşlı bir yol.









Kaleköy Kalesi

Köye tekneyle yanaşırken en tepede kalenin surlarını göreceksiniz. Sahilden dik bir patika yoldan çıkılıyor kaleye. Yolda soluğunuz kesilirse dondurma molası verebilirsiniz. Kaleye tırmanırken kral mezarları çıkacak karşınıza. Mezarların en yoğun olduğu bölge çıkarken sağ tarafta kalan Nekropol bölgesi. Kaleye müze kart ile giriş yapılabiliyor. Kalenin giriş-çıkış saatlerini dikkate alın.

Kano ile Gezinti

Ülkemizin tanıtım fotoğraflarında karşımıza çıkan denizin ortasındaki tarihi lahidin etrafında mutlaka turlayın. Tüm pansiyonların ücretsiz kano hizmeti var.

KALEKÖY’E ULAŞIM

Böylesine güzel bir köye ulaşmak zahmetli olacaktı elbet. Kaleköy, Antalya’nın Demre ilçesine bağlı Kaleköy. Öncelikle Kekova’ya gelmeniz gerekiyor. Antalya-Kekova arası 170 km., Demre-Kekova arası 20 km., Kaş-Kekova arası 35 km. Kekova’ya en kolay aracınız ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Kekova’ya geldiğiniz zaman kalacağınız pansiyonla iletişime geçiyorsunuz ve tekne sizi almaya geliyor. Kekova’dan tekne ile sadece 10 dakikada Kaleköy’e varıyorsunuz.









PEKİ KALEKÖY’DE NEREDE KALINIR?

Kaleköy birinci derece sit alanı olduğu için konaklama seçeneği olarak sadece küçük, az odalı pansiyonlar var. Hepsi deniz manzaralı ve Akdeniz’in muhteşem maviliğine karşı serpme köy kahvaltısı veriyor. Kalacağınız pansiyonlar Kekova’dan tekne ile ücretsiz ulaşım sağlıyor. Bu cennet köyde kalabileceğiniz pansiyonlar şunlar:

Mehtap Pansiyon

Köyün en özel pansiyonlarından biri Mehtap. Köşede konumlanmış, hemen yakınında herhangi bir işletme yok. Terasındaki oturma alanı da oldukça geniş. Taş evlerin içerisinde yedi odası var, bir de bungalovu. Bazı odaların girişi ayrı, sadece size özel. Kendi özel plajı var, ücretsiz kano ve paddle surf yapabilirsiniz. Konaklama fiyatları oda tipine göre kahvaltı dahil 600-1300 TL arasında değişiyor. İletişim: 0 535 592 12 36









Ankh Pansiyon

Neredeyse sabah uyandığınızda ilk adımınızı denize atacağınız kadar yakın sahile ANKH Pansiyon. Ayrıca kafesi ile de meşhur. Çeşit çeşit dondurma yapıyorlar, hepsi çok lezzetli. Benim favorim limonlu ve tahinli. Kendine ait plajı var. Ücretsiz kano ve paddle surf hizmeti sunuyorlar. İki kişilik oda fiyatı kahvaltı dahil 550-750 TL arasında değişiyor. İletişim: 0532 727 28 15

Kale Pansiyon

Kaleköy’de belirli bir standardı olan ve rahatlıkla tercih edebileceğiniz pansiyonlardan biri de Kale Pansiyon. Önünde terası olan tertemiz 10 odası var. Pansiyonun hemen önündeki iskelesi çok keyifli. Su kayağı, jet ski kiralama gibi ücretsiz hizmetleri var. İki kişilik oda fiyatı kahvaltı dahil 600 TL. İletişim: 0 532 779 04 76









Likya Pansiyon

Beş odası var ve tüm odaların girişleri birbirinden bağımsız. Ücretsiz kano hizmeti alabilirsiniz. Likya’nın denizin üzerinde lezzetli deniz ürünleri yiyebileceğiniz bir restoranı da var. Kahvaltı dahil oda fiyatı 500 TL İletişim: 0 532 451 68 82

Sahil Pansiyon

Sadece dört odası var. Hepsi tipik köy evi. Odalar denizle iç içe. Uyanır uyanmaz denize atlayabileceğiniz yakınlıkta. Kahvaltı dahil oda fiyatı 700-900 TL arasında değişiyor. İletişim: 0 532 352 59 14

Castle Pansiyon

Beş odalı bir pansiyon. Odaların önündeki geniş taraçalardaki sedirlerde Kekova’nın doyumsuz manzarasını izleyebilirsiniz. Kalacağınız tarihe göre kahvaltı dahil oda fiyatları 350-400 TL arasında değişiyor. İletişim: 0 533 391 41 27

Teras Paradise

Kekova’nın mütevazi pansiyonlarından biri de Teras Paradise. Dört odası, bir terası, bahçesi ve bir de kafe-restoranı var. Kahvaltı dahil oda fiyatı 600-700 TL arasında. İletişim: 0 536 493 71 61