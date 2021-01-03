Geçmişe uzanan zaman geçitleri

Medeniyetlerin geçit töreni

ANTALYA MÜZESİ



Müze, Antalya sınırlarında yaşamış üç antik uygarlığa adanmış: Işık ülkesi Likya, Pamfilya ve Pisidya. Eserler Alt Paleolitik Çağ’dan Roma dönemine kadar uzanıyor. Özellikle arkeoloji ve tarihseverlerin ilgisini çekecek çok değerli eserler var. Antalya Müzesi’ni defalarca gezme fırsatım oldu, en çok heykel salonlarında zaman geçirmeyi seviyorum. Lahitler, tanrı ve tanrıça heykelleri, Roma dönemi heykeltıraşlığı hakkında bize çok şey anlatıyor. Müzenin en popüler parçası Herakles Lahdi’ni görmeden dönmeyin. Lahit, 1960’larda Perge Antik Kenti’nden İsviçre’ye kaçırılıp geri getirilmişti. Müze şehrin en güzel yerlerinden birinde konumlanmış durumda. Çıkınca varyanttan aşağı inip, meşhur Konyaaltı sahiline varıp zirvesi karlarla kaplı Toros Dağları’nın muhteşem manzarası eşliğinde Akdeniz güneşinin tadını çıkarabilirsiniz.



Tanrılar zenginleştiriyor

SİDE MÜZESİ



Side’deki medeniyetlerin çok çeşitli tanrılara tapmış olması bölgede çok farklı tanrılara atfedilmiş tapınaklar inşa edilmesine neden olmuş. Bu da Apollon’un ışık saçan kenti Side’yi başlı başına bir açık hava müzesine çevirmiş. Müze, 1’den 5’e kadar numaralandırılmış salonlardan ve avludan oluşuyor. Roma döneminden lahitler, frizler, sütunlar, büstler ve heykeller, Selçuklu döneminden kalma yazıtlar, mezar kitabeleri, çeşitli imparatorluklara ait sikkeler müzede göreceğiniz değerli eserler arasında. Side Müzesi’nin en dikkat çekici eseri zarafet, güzellik ve bereketi simgeleyen ‘Üç Güzeller Heykeli’.









Yüzyılın definesine ev sahipliği yapıyor

ELMALI MÜZESİ



Antalya’ya 1.5 saat uzaklıktaki Elmalı, çok bilinmese de tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu. Bu zenginliğin korunması ve tanıtılması amacıyla üç katlı tarihi bir yapının içinde Elmalı Müzesi kurulmuş. Sekiz adet teşhir salonunun olduğu müzede bölgenin tarihine ışık tutan önemli eserler var. Elmalı ve çevresindeki antik kentlerde yapılan arkeolojik kazılardan çıkan birçok medeniyete ait izleri müzede görmek mümkün. Bahçede Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait yazılı mezar taşları, sütunlar, lahitler görülebilir. Müzede en çok dikkatimi çeken bölümlerden biri Elmalı’daki sikkelerin sergilendiği alan oldu. Bu sikkeler yüzyılın definesi ‘Elmalı sikkeleri’ olarak anılıyor. Elmalı’nın Bayındır Köyü’nde kaçak kazılarda 1900 adet gümüş sikke bulunmuş; bir kısmı yurtdışına kaçırılmış ancak epey bir çabanın ardından ülkemize iade edilmiş.









Mucizeler duvarı ve balık pullarıyla süslü lahit

AZİZ NİKOLAOS MÜZESİ



Noel Baba olarak bildiğimiz Aziz Nikolaos’un hayata gözlerini yumduğu yer olarak bilinir Demre. Piskoposluk yaptığı Demre’de, bir diğer adıyla Myra’da yaşayıp öldüğüne inanılıyor. Aziz Nikolaos’ın mermerden yapılmış bir lahit içinde defnedildiği kilise anıt müze olarak ziyarete açık. Müze, ülkemizin en çok ziyaret edilenleri arasında. Bunda yabancı turistlerin etkisi büyük. Kilisenin duvarlarında Aziz Nikolas tarafından gerçekleştirildiğine inanılan mucizeler resmedilmiş. Bu mucizeler duvarını ve Noel Baba’ya ait olduğu düşünülen balık pullarıyla süslü lahdi mutlaka görüp yakından inceleyin. Ayrıca kilisenin güneyindeki mezar odasında hayatını anlatan 16 sahne ve 4 bayram sahnesini görebilirsiniz.







