Bu yaz Akyakaâ€™da neler yapÄ±lÄ±r?

AKYAKAâ€™DA NELER YAPILIR?

Azmak Nehriâ€™nde tekne ile gezinti yapÄ±n

Akyakaâ€™da mutlaka Azmak Nehriâ€™nin soÄŸuk sularÄ±nda yÃ¼zmelisiniz. Nehrin sodalÄ± suyunun cildi gÃ¼zelleÅŸtirdiÄŸi sÃ¶yleniyor. Suyunun berraklÄ±ÄŸÄ±na hayran kalacaksÄ±nÄ±z. Nehri gezmek iÃ§in tekne turlarÄ±na katÄ±labilirsiniz. SazlÄ±klarÄ±n arasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k iki km boyunca yemyeÅŸil bir doÄŸanÄ±n ortasÄ±nda geziyorsunuz. AyrÄ±ca nehir kÄ±yÄ±sÄ±nda ayaklarÄ±nÄ±zÄ± nehrin buz gibi sularÄ±na sokarak yemek yiyebileceÄŸiniz Ã§ok sayÄ±da restoran var.

MASMAVÄ° KOYLARINDA YÃœZÃœNÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â



AkbÃ¼k Koyu: BÃ¶lgenin en popÃ¼ler koyu. AÄŸaÃ§larÄ±n arasÄ±nda masmavi tertemiz bir denizi var. Denizi cam gibi, balÄ±klarÄ± net gÃ¶rebiliyorsunuz. Akyakaâ€™ya 25 km uzaklÄ±kta.Â Genelde kalabalÄ±k olduÄŸu iÃ§in sabah eken saatlerde gitmenizi Ã¶neririm.









Akyaka Ã‡Ä±nar Koyu: Buz gibi deniz suyu sevenler iÃ§in ideal. PlajÄ± taÅŸlÄ±k ve deniz Azmak Nehri ile birleÅŸtiÄŸi iÃ§in suyu soÄŸuk oluyor. Akyaka ile AkbÃ¼k arasÄ±nda yer alÄ±yor ve Akyakaâ€™ya sadece 4 km. BurasÄ± Akyaka PlajÄ±â€™ndan sonra Akyakaâ€™ya en yakÄ±n koy. DoÄŸasÄ± Ã§ok gÃ¼zel. Akyaka civarÄ±nda keyif alabileceÄŸiniz diÄŸer sakin koylar ÅŸÃ¶yle: Maden Koyu, TurnalÄ± Koyu, KÃ¼fre Koyu ve DeÄŸirmenbÃ¼kÃ¼.

AKÃ‡APINARâ€™DA Ã–NCE TOST SONRA KANO Ä°LE AMAZON

AkÃ§apÄ±nar TostÃ§usuâ€™nun tostunu ve bol kÃ¶pÃ¼klÃ¼ yayÄ±k ayranÄ±nÄ± iÃ§meden Akyakaâ€™dan sakÄ±n dÃ¶nmeyin. Ben tost sevdalÄ±sÄ± biri olarak bÃ¶lgeye gittiÄŸimde ilk yaptÄ±ÄŸÄ±m AkÃ§apÄ±narâ€™a gitmek oldu. KaÅŸar peyniri, kasap sucuÄŸu ve salÃ§a ile hazÄ±rladÄ±klarÄ± tostlarÄ± gerÃ§ekten Ã§ok lezzetli. AkÃ§apÄ±nar, Akyaka merkezden aracÄ±nÄ±zla 10 dakikada gelebileceÄŸiniz mesafede.Â AkÃ§apÄ±nar KÃ¶yÃ¼â€™nde kano kiralayan iÅŸletmeler var. Kanonuzu kiralayÄ±p sazlÄ±klarÄ±n Amazon diye bilinen bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ mutlaka gezin.









KENDÄ°NÄ°ZÄ° KLEOPATRA ADASIâ€™NIN TURKUAZ SULARINA BIRAKIN

Kleopatra AdasÄ± diÄŸer adÄ±yla Sedir AdasÄ±, Akyakaâ€™ya 28 km, Marmarisâ€™e ise 23 km uzaklÄ±kta cennetten bir kÃ¶ÅŸe. AltÄ±n sarÄ±sÄ± kumu ve turkuaz rengindeki denizi ile gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en eÅŸsiz plajlardan birine sahip. Adaya gitmek iÃ§in Ã¶ncelikle Ã‡amlÄ± kÃ¶yÃ¼ne gitmeniz gerekiyor, daha sonra Ã‡amlÄ±k iskelesine ulaÅŸÄ±lÄ±yor ve buradan adaya tekne seferleri yapÄ±lÄ±yor. Koruma altÄ±nda olan Sedir AdasÄ±, MuÄŸla ve Ã§evresinde en fazla ziyaret edilen Ã¶ren yerlerinden biri.









GÃ–KOVAâ€™DA KITESURF YAPIN

GÃ¶kova KÃ¶rfezi, eÅŸsiz rÃ¼zgÃ¢rÄ±yla ve upuzun plajÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi kitesurf (uÃ§urtma sÃ¶rfÃ¼) yapÄ±labilen noktalarÄ±ndan biri. TÃ¼m sahili kaplayan uÃ§urtmalar rengÃ¢renk manzaralar sunuyor. Kitesurf dersleri alabileceÄŸiniz birÃ§ok yer var. SÃ¶rf yapmasanÄ±z bile sÃ¶rfÃ§Ã¼leri izlemek iÃ§in mutlaka gidin bu plaja. HayatÄ±nÄ±za biraz adrenalin katmak istiyorsanÄ±z da uÃ§urtma sÃ¶rfÃ¼nÃ¼ mutlaka deneyin.









AKYAKA ORMAN KAMPINDA KAMP YAPINÂ Â Â Â Â ÂÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Akyaka Orman KampÄ±, Akyaka merkeze Ã§ok yakÄ±n. Burada Ã§adÄ±r ve karavan kampÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra taÅŸ evlerde de kalabilirsiniz. Camping alanÄ± iÃ§erisinde market, restoran ve Ã§eÅŸitli spor alanlarÄ± mevcut. Denizine ise kayalÄ±klardan giriliyor.

Ã‡EVREYÄ° BÄ°SÄ°KLETLE KEÅžFEDÄ°NÂ ÂÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Akyaka merkezden bisiklet kiralayÄ±p Ã§evreyi bisikletle gezebilirsiniz. BÃ¶lgede Ã§eÅŸitli bisiklet rotalarÄ± var. Kent ormanÄ± gÃ¼zergÃ¢hÄ±nda, Maden Koyu yolunda gidebileceÄŸiniz bir yol var.Â AyrÄ±ca Ã¼lkemizin en geniÅŸ bisiklet rotalarÄ±ndan olan Karia Yoluâ€™nda pedallayabilirsiniz. Yol boyunca manzara Ã§ok gÃ¼zel. Yol Ã¼zerindeki yÃ¶nlendirmeler yeterince bilgilendirici, bu nedenle kaybolma korkusu olmadan bu rotayÄ± deneyimleyebilirsiniz.

AKYAKAâ€™DA NEREDE KALINIR?

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Kendine has mimarisiyle Ã§ok keyifli konaklama seÃ§enekleri var bu ÅŸirin kasabada. Genellikle iki katlÄ±, ahÅŸap ve taÅŸtan yapÄ±sÄ±yla eski ula evleri ÅŸeklinde tasarlanan butik oteller, kartpostal gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ veriyor. Ben genellikle bu tarz evlerde kalmayÄ± tercih ediyorum. En son gittiÄŸimde kendimi Ã¶yle evimde hissettim ki iki gÃ¼n kalacaÄŸÄ±m yerde dÃ¶rt gÃ¼n kalÄ±p Ã§Ä±ktÄ±m. Bu tarz konaklama seÃ§eneÄŸi sunan otellerden Ã¶nerilerim; Alp Suites Pinehill, Alp Suites Madalin, Susam Suites, Verde Suites.









AKYAKAâ€™DA HANGÄ° LEZZETLERÄ° TATMALI?

Azmak Nehrinde BalÄ±k

Nehir boyunca sÄ±ralanmÄ±ÅŸ Ã§ok sayÄ±da balÄ±k restoranÄ± var. Akyakaâ€™da bir akÅŸam yemeÄŸinizi mutlaka bu restoranlardan birinde yiyin. Bunun iÃ§in deniz Ã¼rÃ¼nleriyle Ã¼nlÃ¼ Halilâ€™in Yeriâ€™ni tercih edebilirsiniz.

Pizza Fellas

Akyakaâ€™da mutlaka uÄŸramanÄ±z gereken bir baÅŸka restoran Pizza Fellas. Ã‡eÅŸit Ã§eÅŸit incecik hamurlu pizzalarÄ± var. TadÄ± damaÄŸÄ±nÄ±zda kalacak. Favorim patlÄ±canlÄ± ve rozbifli pizzalarÄ± oldu.

No 22 Hotel Riders Inn

Genellikle sÃ¶rfÃ§Ã¼lerin toplandÄ±ÄŸÄ± Ã§ok hoÅŸ bir mekÃ¢n. Burada hem konaklayabilir hem yemek yiyebilir hem de canlÄ± mÃ¼zik ve DJ performanslarÄ± ile eÄŸlenebilirsiniz.

YÃ¶rÃ¼k Ali GÃ¶zlemecisi

Ä°talyan usulÃ¼ gÃ¶zleme olur mu demeyin, bunun mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu AkbÃ¼k yolu Ã¼zerindeki YÃ¶rÃ¼k Aliâ€™de gÃ¶receksiniz. Domatesli, fesleÄŸenli gÃ¶zlemesini mutlaka deneyin.

West CafeÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Azmak nehrinin Ã¼zerinde aÄŸaÃ§larÄ±n iÃ§ine kurulmuÅŸ ÅŸÄ±k bir kafe. Akyakaâ€™nÄ±n ruhuna uygun dekore edilmiÅŸ. Nehir kenarÄ±nda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±p, burada bir kahve molasÄ± verebilirsiniz.