Alpler’in en güzel manzaralı kayak merkezi

Alpler’de kayak yapılacak yerleri araştırırken epey övgüyle bahsedilen Avusturya Alpleri’nde, göller arasında yer alan bir kayak köyü dikkatimi çekmişti. Hem Avusturya’da yaşayan hem de Türkiye’den kayak yapmaya giden arkadaşlarımızın önerisi üzerine Mozart’ın şehri Salzburg’a bağlı Zell am See-Kaprun bölgesine gittik. Zell am See, kayak pistlerine göl manzaralarının eşlik ettiği Alpler’in en güzel manzaralı kayak merkezlerinden biri.







Burası sokaklarında herkesin kayak kıyafetiyle dolaştığı küçücük bir kayak köyü. Otelinizden kayak kıyafetlerinizi giyip çıkıyorsunuz, yol üzerindeki bir kafeden kahvenizi aldıktan sonra 5 dakikada liftlerdesiniz. Sonrası göğe doğru tırmanan Alp dağları ve kayak yaparken size eşlik eden göl manzarası. Kayak yaparken aceleci davranmayın, harika manzaralara tanıklık edeceksiniz, tadını çıkarın.









Bölgede kayak sezonu ekim ve kasım ayından nisan ayı sonuna kadar sürüyor. Kar yağsa da yağmasa da belirledikleri tarihte mutlaka sezonu açıyorlar. Her zaman kaliteli ve bol kar var. Pistler 400 kilometre uzunluğunda. Alpler’de kayak merkezleri hep böyle uzun. Nasıl bir uzunluksa, Alpler’in bazı bölgelerinde kayak yaparak ülke bile değiştiriyorsunuz. Bu bölgede 120’nin üzerinde lift sistemi var. İnanılmaz düzenli bir sistem kurmuşlar. Her zorluk derecesinde pist var ve sıra hiç yok. Dağda kaybolma riskiniz de yok. Her yol bir merkeze çıkıyor. Kayarak köye kadar inebiliyorsunuz. Ben nasıl büyülendiysem, ‘acaba gerçek mi?’ dediğim bir manzaranın peşine takılıp yolumu değiştirdim ve farklı bir pistten kaydım. Aşağı indiğimde kendimi komşu köyde buldum ve otobüsle kaldığım köye geçtim. Kayakçılar için köyler arası ücretsiz otobüsler var, ulaşım çok kolay.









Kayak ücretleri

Günlük ski-pass ücreti: 56,50 Euro. Gün sayısı arttıkça fiyat düşüyor.

Kayak kiralama (Kayak botları ve kask dahil): 18 Euro. Normalde merkezdeki dükkânlarda bu fiyatın iki katı ya da daha fazlası. İnternetten ‘alpinresorts.com’u buldum ve kayak malzemelerimi bu sayfa üzerinden kiraladım. Daha sonra ‘alpinresorts.com’un anlaşmalı olduğu dükkâna gidip malzemeleri aldık.









Konaklama

Zell am See’de çok çeşitli konaklama seçenekleri var. Ev kiralayabilir ya da otelde kalabilirsiniz. Ben tam merkezde yer alan Hotel Neue Post’ta kaldım. Cam çatılı kapalı havuzu ve SPA merkezi de olan bu oteli gerçekten güzel. Kahvaltı dâhil gecelik 140 Euro (oda fiyatı) ödedim. Diğer seçeneklerden biri de köyün en güzel oteli Grand Hotel Zell am See. Göl kenarında çok şık bir otel. Otelde konaklamasanız bile bir şeyler içmek için mutlaka gidin.









Nasıl gidilir?

Zell am See sadece Avusturya’nın değil, Avrupa’nın da tam ortasında. Bu nedenle ulaşım kolay. Araçla Münih’ten bir buçuk, Salzburg’tan bir saat uzaklıkta. Ayrıca bu şehirlerden trenle de ulaşım var. Ben Münih’ten trenle gitmeyi planlamıştım ama gidiş-dönüş tren bileti 100 Euro olunca araba kiraladım. Hem ekonomik oldu hem de Hallstatt, Altaussee, Salzburg gibi çevredeki şehirleri de gezdim. Zell am See’ye gelirseniz Mozart’ın doğduğu şehir Salzburg’a da mutlaka bir gününüzü ayırın.









Siz de bu yıl kayak sezonunu unutamayacağınız bir deneyimle kapatmak isterseniz ya da gelecek sezon için plan hazırlıklarındaysanız bu bölgeyi mutlaka rotanıza alın.